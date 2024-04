Vous souhaitez vous diversifier en proposant à vos clients la location d’un véhicule de collection ? Avant d’acheter votre voiture, découvrez avec Annonces-Automobiles les principaux critères à regarder pour choisir parmi toutes les voitures en vente.

Il existe des conditions incontournables pour qu’un véhicule d’occasion devienne une voiture de collection que ce soit pour un usage privé ou en tant que véhicule professionnel. Cette belle ancienne d’occasion doit être âgée de 30 ans minimum et avoir conservé ses caractéristiques techniques originales. Les véhicules en vente ont pu être restaurés, mais les éléments essentiels que sont notamment le moteur et la carrosserie doivent demeurer intacts.

Toute modification apportée à ces composants clés pourrait compromettre le statut de voiture de collection. Les adaptations mineures, comme l’amélioration de l’éclairage ou le remplacement des freins, restent possibles, mais elles doivent respecter l’état originel du véhicule.

En principe, une telle automobile est réservée aux particuliers et reste interdite dans le cadre professionnel. Un véhicule de collection que vous louez pour le transport de tourisme avec chauffeur constitue l’exception.

Avant de procéder à l’achat ou à la cession de votre voiture d’occasion, demandez à recevoir les documents retraçant son historique. Ces informations serviront non seulement à attester de l’authenticité du véhicule en vente, mais également à faciliter les démarches administratives. Ils vous permettent aussi de déduire le meilleur prix en fonction du marché des automobiles de collection. Conservez ces données qui s’avèrent utiles aussi bien pour acheter votre véhicule de collection qu’au moment de vendre votre véhicule.

S’assurer du bon état est encore plus essentiel pour les véhicules d’occasion ou de collection. C’est un gage de qualité indispensable d’autant plus que vous serez chargé de la sécurité de vos passagers pendant toute la durée de vos multiples déplacements.

Nous vous conseillons de procéder à une inspection mécanique approfondie avec l’aide d’un expert si nécessaire. La voiture d’occasion que vous allez choisir n’a pas vocation à rester au garage. Il vous faut donc bien identifier les réparations à effectuer pour le fonctionnement optimal de votre future voiture. Et pour la location de VTC, l’esthétique et le confort intérieur doivent correspondre aux attentes de vos clients.

Contrôlez l’historique du véhicule et notamment le carnet d’entretien. Il vous permet d’obtenir un suivi détaillé depuis la mise en circulation du véhicule. Il retranscrit les modifications apportées et les pièces concernées. Sur le site Histovec, vous pouvez également retrouver la liste des propriétaires et les sinistres qui ont fait l’objet d’une réparation. Vous avez entre autres accès aux principales caractéristiques (cylindrée, puissance) et aux rapports des différents contrôles techniques.

Acquérir un véhicule d’occasion à des fins professionnelles implique de se conformer aux règles, plutôt strictes, des VTC. Depuis janvier 2021, la réglementation exige pour le transport « touristique » un contrôle technique annuel même si c’est un véhicule de collection.

Les critères d’éligibilité pour la VTC sont précis :

la capacité d’accueil de 4 à 9 places, chauffeur inclus ;

c’est une quatre portes minimum ;

la puissance du moteur est de 84 kW ou plus ;

le véhicule doit mesurer au moins 4,50 m de long et 1,70 m de large.

À ces critères s’ajoute celui de l’ancienneté. Pour les VTC, l’auto doit être récente (moins de six ans), mais une dérogation s’applique évidemment pour les véhicules de collection.

Avant d’acheter votre voiture, il faut donc bien s’assurer que le véhicule répond à ces exigences.

Estimer l’ensemble des coûts

Lorsqu’il s’agit de sélectionner une ancienne d’occasion et encore plus pour une automobile de collection, l’investissement financier ne se limite pas au prix de cession du véhicule. Comptez le coût du crédit, celui des éventuelles réfections et les frais annexes comme l’entretien, le contrôle technique annuel et l’assurance voiture de collection.

Pour les voitures de collection, cela signifie aussi de grandes différences de prix selon la cote du véhicule. Certains composants sont rares et onéreux et la fréquence des réparations peut varier selon la marque et le modèle.

Prenez le temps de connaître la valeur des voitures en vente sur le type de modèle que vous souhaitez acquérir. À noter que pour la motorisation, vous aurez le choix entre une voiture essence ou diesel. Les plus anciennes voitures électriques datent de 1997 avec la Toyota Prius 1. Examinez les véhicules déjà vendus pour mieux capter la tendance et acheter votre voiture à bon prix. Enfin, optez pour le financement le plus approprié.

Parallèlement, vous aurez des frais pour modifier la carte grise véhicule de collection et obtenir la plaque d’immatriculation noire typique de cette catégorie de voiture (si elle ne la possède pas déjà).

Attention également, pour une voiture de tourisme, vous êtes redevable de la taxe sur les véhicules de société contrairement aux utilitaires et aux fourgons qui ont cet avantage en nature.

Considérer la voiture de collection professionnelle comme un investissement

Véritable pièce maîtresse de votre activité, un véhicule professionnel de collection représente un investissement en tant que tel. Et les chauffeurs de VTC qui utilisent leur véhicule personnel peuvent récupérer une partie des dépenses en frais kilométriques. La vente d'une occasion de collection peut également vous permettre de bénéficier de certaines exonérations fiscales. Vous pouvez préférer une valeur sûre, une « classique » comme la Coccinelle ou la Rolls-Royce ou privilégier des modèles d’automobiles plus rares.

Profitez des nombreuses offres sur Annonces-Automobiles pour trouver votre voiture de prestige et achetez le véhicule qui correspond à vos attentes.