Le marché des automobiles de collection reflète la passion pour les belles mécaniques. De la montée en puissance des ventes en ligne aux préférences changeantes des nouveaux acheteurs, faisons un point sur ce qui anime ce secteur emblématique.

Sommaire

Le marché des automobiles de collection, toujours dynamique

Le marché connaît des fluctuations au fil du temps. Il a vécu une hausse significative dans les années 2000, puis une période de ralentissement entre 2016 et 2020. Depuis la crise sanitaire, il témoigne d’une certaine vitalité.

Selon la dernière enquête de la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE) en 2021, ce sont plus de 400 000 particuliers qui s’adonnent à leur passion. Les voitures de prestige fascinent toujours et encore, attirant tous les ans de nouveaux adeptes.

En France, les opportunités de trouver ces modèles d’automobiles restent nombreuses dans les traditionnelles ventes aux enchères, mais aussi dans les sites de vente en ligne comme annonces-automobiles. Pour acheter un véhicule de collection ou le vendre, les canaux se multiplient prouvant, s’il le fallait, l’attrait constant pour ces modèles anciens.

Selon NGC-Data, les détenteurs de la carte grise véhicule de collection ont progressé de plus de 3 % en 2022, soit un total approchant les 100 000 transactions. Pour 2023, la situation reste excellente avec des prix assez conséquents. Par exemple, la cote des Ferrari reste au beau fixe avec une 412P de 1967 vendue 30,2 millions par Bonhams ou une 250 LM de 1964 cédée à plus de 15,7 millions par Artcurial.

Les modèles de voitures de collection à succès en 2023 et à venir pour 2024

Ce qui a séduit les amateurs de voitures de collection en 2023 ? Les emblématiques italiennes, les classiques américaines et le charme plus discret des Britanniques.

Les autos d’avant la Seconde Guerre mondiale connaissent un déclin de notoriété, tandis que ceux des années 1950 et 1960 gagnent en popularité. Quant aux voitures de course, elles restent appréciées. Elles permettent en effet à leurs heureux propriétaires de participer aux célèbres courses du Mans Classic ou le Tour Auto.

Le cabinet d’assurance de voiture de collection Hagerty procède tous les ans à une grande étude des tendances. Quels sont les modèles qui semblent les plus prometteurs pour 2024 ? La Lamborghini Countach 25 th Anniversary, la Chrysler Town & Country, mais aussi la BMW M3 et la Jaguar XKR.

Les tendances qui se dessinent sur le marché des véhicules de prestige

L’achat et la vente en ligne des véhicules de collection

Si les maisons de vente continuent de jouer un rôle majeur, les sites de vente en ligne connaissent également de plus en plus de succès. Ces derniers sont idéaux pour l’acquisition ou la cession d’un véhicule. Ils offrent une diversité de choix inégalable pour dénicher des automobiles de belle qualité à des prix raisonnables. Des pièces uniques que vous pouvez découvrir depuis le confort de vos domiciles.

Ils permettent aux acheteurs de consulter de nombreux modèles, de comparer les tarifs ce qui facilite grandement le processus pour acheter et vendre son véhicule.

Les lieux d’enchères restent des institutions qui servent de jauge pour les automobiles de collection. Elles organisent régulièrement des évènements prestigieux qui attirent des passionnés du monde entier. Leur impact économique reste significatif avec des ventes qui atteignent souvent des records.

Acheter une voiture de ce type n’est pas réservé aux plus fortunés. En effet, la valeur moyenne en France se révèle relativement accessible, avec un prix avoisinant les 21 680 €. Un marché qui reste cependant sélectif et qui valorise particulièrement les véhicules anciens bien conservés, avec un historique de maintenance complet et une origine clairement établie.

Les voitures de collection, un achat qui se démocratise

La baisse de l’âge des acheteurs ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur.

Les plus jeunes cherchent à acquérir des véhicules qui ont marqué leur enfance ou leur jeunesse. Cette tranche d’âge est moins axée sur l’investissement et la réalisation de profits et plus sur la passion et le plaisir de conduire de belles cylindrées.

Dans cette mouvance, les « Youngtimers », âgés de 20 à 29 ans, connaissent un succès notable. Plus abordables, ils nécessitent moins de restaurations coûteuses. NGC-Data note une augmentation de 24 % des ventes depuis 2020. Ces voitures d’exception représentent d’ailleurs une excellente opportunité de conjuguer passion et investissement judicieux. Elles peuvent faire office de véhicule professionnel en attendant d’atteindre le délai fatidique de 30 ans de fin de production. Elles accèdent alors à une nouvelle vie de voiture de collection.

C’est également le meilleur moyen d’anticiper un achat qui peut s’avérer très fructueux par la suite.

Les goûts et les préférences varient selon les générations, influençant ainsi le marché de l’automobile. Les collectionneurs « nouvelle génération » restent attirés par la Peugeot 205 GTI, la BMW M3 ou la Porsche 911, des automobiles emblématiques de leur jeunesse. En parallèle, les plus classiques, comme la Lamborghini Miura ou la Bugatti Type 35, font toujours l’objet d’une forte demande.