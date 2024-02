Vous venez d'acquérir un modèle de rêve à une vente de voitures de collection ? Un modèle unique qui mérite une attention toute particulière. Comment assurer cette voiture de prestige ?

La voiture de collection, une automobile particulière

La notion légale de véhicule de collection

Une voiture de collection, c'est bien plus qu'une simple automobile. Ces modèles de prestige, construits depuis plusieurs décennies, sont élégants et courus, mais ce sont aussi des bijoux d'ingénierie mécanique. Il existe une vaste gamme de modèles d'automobiles. Allant des voitures de luxe d'époque aux plus sportives, chacune représente un pan différent de l'histoire et un héritage à préserver dans le temps.

Quelles sont les conditions légales pour qu'une automobile devienne une voiture de collection ? Pour obtenir ce statut, la loi exige la fin de sa fabrication depuis au moins 30 ans. Mais ce n'est pas tout. Elle est conservée ou restaurée avec ses pièces d'origine (moteur et boîte de vitesses), symboles de son histoire. Elle acquiert alors quelques avantages : le contrôle technique a lieu tous les 5 ans au lieu des 2 ans habituels et si votre véhicule date d'avant 1960, il n'est simplement plus requis.

Une voiture ancienne ne devient pas automatiquement un véhicule de collection. Son propriétaire doit en faire la demande (avant ou après la cession du véhicule) pour obtenir une carte grise de véhicule de collection.

Les critères des assurances pour protéger un véhicule ancien

La souscription d'une assurance voiture de collection est soumise à des critères qui diffèrent des règles légales strictes.

En effet, les assureurs accordent également ces prestations à des voitures âgées de seulement 10 ou 20 ans, notamment pour des modèles rares bien restaurés.

Ils peuvent imposer leurs conditions et généralement ils exigent que le conducteur soit âgé d'au moins 21 ans et avec 3 ans de conduite minimum. Enfin, l'assuré n'a pas eu d' accident dans les deux années qui précèdent la souscription.

Assurance pour voiture de collection ou assurance classique ?

Assurer son véhicule, une obligation

Assurer son automobile, une voiture ancienne ou neuve, un véhicule professionnel ou une automobile de prestige est obligatoire. Cette obligation garantit une protection en cas d'accident, de vol, d'incendie ou d'autres dommages, causés ou subis par le véhicule. C'est nécessaire pour la sécurité du conducteur et la préservation de sa voiture d'époque.

Ces voitures de luxe, en raison de leur valeur historique, doivent être bien protégées contre le vol, les dommages accidentels ou les incidents liés à leur ancienneté. Il est donc important de choisir une assurance qui propose des garanties adaptées.

Choisir le bon contrat d'assurance pour une voiture de prestige

Pour assurer leur voiture de prestige, les propriétaires peuvent choisir différentes options, plus ou moins spécifiques. Le contrat « de base » permet de couvrir des besoins standards avec des formules au tiers. Il y a également des options intermédiaires ou tous risques. La couverture au tiers offre le minimum avec la responsabilité garantie civile, une obligation pour indemniser la victime d'un accident.

Nous vous conseillons une couverture plus complète, adaptée aux spécificités d'une automobile d'époque. Le contrat que vous allez souscrire chez un assureur spécialisé permet de rouler en toute tranquillité, car votre voiture est couverte avec une bonne protection. En cas d' accident de la route, vous obtiendrez une indemnisation qui tient compte de la valeur historique de la voiture.

Certains assureurs proposent des prestations personnalisées : l'option garage (si vous n'utilisez pas votre véhicule au quotidien) , une prime si vous roulez peu, l'extension de la responsabilité civile à la vie privée ou une assistance juridique par exemple. Cette dernière s'avère très utile en cas de litige au moment d'acheter ou de vendre son véhicule.

À noter que ces prestations se révèlent la plupart du temps valables également pour les motos de prestige. Nous vous conseillons de comparer différents devis pour découvrir les meilleures assurances avant d'acheter votre voiture.

Bénéficier des avantages d'un contrat spécial pour véhicule de collection

Les assureurs estiment que les propriétaires de ces joyaux sont particulièrement soigneux. Ainsi, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels, car votre risque de sinistre est relativement faible.

D'ailleurs, dans ce cas, les automobilistes obtiennent un remboursement selon une cote officielle bien supérieure à celle des normes automobiles.

Acheter et assurer sa voiture de collection

Vous venez de découvrir le coupé sport ou le cabriolet qui vous fait plaisir ? De nombreux propriétaires nous font confiance pour vendre leur voiture. Vous trouverez sur notre site des opportunités pour collectionneurs ou simples amateurs. De quoi craquer sur l'achat d'un cabriolet Alfa Roméo Spider et son toit ouvrant, un coupé sport Porsche Targa, la Jaguar Type D ou une Bentley avec son moteur turbo. Profitez de notre expertise sur le marché des automobiles de collection et de nos différents services (obtention de la carte grise, entretien, financement). Avec nos ventes prestige, vous pouvez assouvir votre passion des voitures de collection !

Pour trouver la meilleure formule aux tarifs les plus avantageux, n'hésitez pas à multiplier les devis. Pour vous aider à acheter votre véhicule de collection le plus sereinement possible, bénéficiez des offres de qualité de nos partenaires, des professionnels de l'assurance auto.

Vous pouvez retrouver sur notre site, la vente de voitures de prestige dans des marques comme Fiat, Austin, Jaguar, Alfa Roméo, Mercedes et bien d'autres. Des modèles variés, car notre patrimoine auto regorge de versions toujours plus somptueuses.