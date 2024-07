Gold Automobiles, le prestige à votre service.

Kamel Zougar est un passioné de voitures, de (très) belles voitures. D’ailleurs, c’est comme s’il était né avec le voiture en tête tant il a toujours été attiré par ce milieu. Avant de créer Gold Automobiles, Kamel se lance dans son aventure professionnelle dans l’après vente chez Renault en 2003. Là, il apprend toutes les ficelles du métier comme réparateur, carrossier-peintre. Il y apprend que le moindre détail est primordial pour rendre heureux un client, pour faire marcher le bouche-à-oreille dans la bonne direction. Consciencieux, précis dans chacun de ses gestes, il finit comme responsable du SAV carrosserie de Renault Saint-Florentin, un signe de ses qualités fines de technicien mais aussi de sa capacité à diriger, à trouver les bons compromis quand il le faut ainsi que sa capacité à être proche du client.

Fort de cette expertise, ambitieux pour sa propre carrière et déterminé à entreprendre, Kamel décide de se lancer. L’objectif est clair, il veut créer sa propre entreprise de vente d’automobiles prestigieuses. Il n’a que 27 ans, mais son expérience est déjà conséquente et sa passion pour le monde de l’automobile fait de lui une personne fiable et de confiance. L’aventure « Gold Automobiles » commence en mars 2010 du côté de Saint-Florentin (89), tout proche d’Auxerre, dans l’Yonne puis il ouvre un showroom a Rosieres-Pres-Troyes dans l’Aube (10). Il imagine sa société comme une entreprise de négoce automobile et de service de qualité. C’est bien vu, d’autant plus qu’il vise des voitures de prestige et de sport pour s’imposer et séduire une clientèle prête à acheter ce types de voitures.

Il commenca avec une voiture en stock une BMW 330d E93 Coupé Cabriolet et c’est avec ses premiers mandats de vente qu’il connaît ses premières ventes. Touche-à-tout curieux et volontaire, le jeune chef d’entreprise se montre à l’affût des meilleures affaires possibles à trouver à l’étranger. Pour y parvenir, il active ses déplacements et crée son réseau Européen qui lui ai si précieux aujourdhui, voyager (une autre de ses passions). Il devient vite importateur. Son passé de technicien lui permet d’éviter les pièges inhérents à ce type d’importation. Avant chaque achat, il vérifie lui-même la mécanique, l’état de la voiture de manière scrupuleuse, comprenant parfaitement qu’une mauvaise expérience serait un frein pour le développement de son entreprise.

Quand on est passionné, les portes peuvent s’ouvrir plus facilement. Encore plus quand on sait de quoi on parle sur le plan technique et commercial où les discussions sont plus précises, moins sujettes à l’élan passionnel aveuglant. Au fil du temps, Gold Automobiles s’est clairement installé comme le revendeur de voitures de prestige et sportive à connaître, comme la bonne adresse à avoir dans son carnet quand on a une recherche bien précise. Kamel Zougar y est pour beaucoup tant par son professionnalisme que son expérience mais grâce à sa personnalité qui inspire la confiance. Profondément humain, il est un chercheur d’or à connaître absolument. Chez lui, vous trouverez, par exemple, au gré des arrivages, des Porsche, des Mercedes, des BMW, des Ferrari, des Lamborghini. Personnellement, sa marque fêtiche reste Porsche dont il devient un véritable spécialiste, un référent de confiance quand on cherche à investir dans une voiture de la firme allemande qui fait rêver tant de personnes dans le monde.

S’il ne fait plus dans la carrosserie-mécanique, Kamel Zougar est très attentif au moindre détail sur ce point. Il a su s’entourer de personnes de confiance, de fournisseurs et de mécaniciens, de carrossiers qui ont pignon sur rue et une grande expérience, qui savent répondre à ses attentes, à son exigence du travail bien fait. Les années aidant, l’entrepreneur a peaufiné sa stratégie, affiner son offre pour en arriver à un équilibre idéal. Chez Gold Automobiles, ne vous attendez à des voitures en pagaille. Non, ici, on privilégie la qualité à la quantité. De quoi séduire les clients rassurés de trouver une entreprise là pour répondre à leurs attentes le plus sérieusement possible. Kamel ne fait pas de différence entre ses clients, qu’ils soient professionnels ou particuliers, tous sont reçus et traités de la manière, avec le respect qui le caractérise tant, avec ce côté chaleureux qui rassure et avec ce professionnalisme à toute épreuvce qui vous permet d’avancer les yeux fermés avec lui dans votre achat jusqu’à la réception de votre voiture. Les avis clients sont unanimes lui qui peut se targuer d’afficher une moyenne de 4,9/5 sur Google. Cette excellente réputation lui a permis de grandir et, depuis 2021, d’ouvrir un show-room très utile. Dans cet espace, un minimun 14 voitures de luxe et sport sont exposées en permanence. Une envie de craquer pour une voiture de prestige ? Faites confiance à Gold Automobiles !