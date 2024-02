Vous voulez réaliser un rêve en acquérant un véhicule de collection ? Chez Annonces-Automobile , nous vous aidons à le réaliser en vous résultant tout ce qu'il faut savoir avant de passer à l'achat.

Les caractéristiques d'un véhicule de collection

Reconnaître une voiture de collection

Pour porter la mention « de collection » sur le certificat d' immatriculation , la loi exige trois conditions principales pour le véhicule :

avoir atteint ou dépassé les 30 années d'existence ;

des caractéristiques intactes et d' origine même après une restauration ;

un modèle qui n'est plus fabriqué ou en production.

L'obtention du statut de véhicule de collection n'est ni automatique ni obligatoire et nécessite une demande de son propriétaire. Aussi, si vous achetez une auto qui réunit tous ces critères, vous pouvez faire le nécessaire. Cette démarche s'effectue sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Au préalable, il faut obtenir une attestation de datation auprès de la fédération française des véhicules d'époque obtenue (FFVE).

Après paiement, un certificat provisoire permet de circuler en attendant la réception de la nouvelle carte grise véhicule de collection.

Vérifier l'état et l' historique avec la plus grande attention

Lorsqu'il s'agit d'acheter un véhicule de collection, une attention particulière doit être portée à l'état et à l'historique.

Même si elles sont exceptionnelles, les voitures de collection restent avant tout des véhicules d'occasion. Leur achat nécessite donc une certaine vigilance pour éviter les mauvaises surprises. En tant qu'acheteur, il est plus difficile de prouver un vice caché sur un véhicule ancien. Ce dernier peut par exemple être sujet aux problèmes de corrosion. Pensez à scruter les traces de rouilles et à inspecter l'embrayage, les suspensions ou la boîte de vitesses.

Exigez tous les documents et factures qui justifient les réparations. La mécanique doit être parfaitement intacte. Si la voiture a été immatriculée avant 1960, le contrôle technique n'est pas requis, bien que le vendeur puisse en fournir un de manière facultative pour rassurer les acheteurs.

L'achat d'une voiture de collection , à quel prix ?

Évaluer le coût d'une voiture d'exception

Le coût d'une voiture de collection repose sur son ancienneté, mais aussi sur :

Sa rareté : c'est un critère déterminant, car plus le véhicule est rare, plus sa valeur augmentée.

Sa renommée : certains modèles marquent l'histoire automobile et profitent donc d'une cote assez élevée.

marquent l'histoire automobile et profitent donc d'une cote assez élevée. La disponibilité des pièces de rechange pour évaluer le coût d'entretien .

L'état général de la voiture : les signes d'usure et le kilométrage impactent sur le prix. Des frais de restauration peuvent s'ajouter aux dépenses initiales. C'est un point de vigilance, car votre budget peut vite être dépassé avec ces frais supplémentaires.

Le marché des automobiles de collection est en constante évolution. Vous pouvez comparer les prix avec celui des véhicules déjà vendus dans la même gamme. Sur Annonces-Automobile, vous avez accès aux archives pour estimer la valeur du véhicule ancien que vous recherchez.

En plus du coût d'acquisition, pensez aux frais de rapatriement si vous optez pour des véhicules hors de nos frontières.

Les frais complémentaires

Les voitures d'époque réclament un entretien minutieux. Certaines sévères quelques révisions annuelles tandis que d'autres peuvent imposer de lourdes restaurations avec un budget plus conséquent. Cependant, de nombreux propriétaires prennent en charge eux-mêmes les réparations, profitant de leur mécanique assez simple pour réduire les coûts.

Il vous faut également penser au garage où vous allez loger votre belle cylindrée. Un espace clos, à l'abri des regards, est préférable pour la protection des intempéries et des risques de vol. Si vous n'en disposez pas, comptez les dépenses pour en louer ou en acheter un.

Concernant l'assurance , bien que très abordable, elle ne doit pas être négligée. Le coût de l'assurance véhicule de collection varie en fonction de la marque et du modèle automobile. Les entreprises proposent des formules spécifiques moins chères que les contrats classiques. N'hésitez pas à multiplier les appareils. Vous pouvez ainsi choisir la meilleure option pour votre voiture de prestige.

Choisir où acheter sa voiture d'exception

Les sites professionnels comme celui d'Annonces-Automobile proposent une grande variété de véhicules en vente. Vous bénéficiez de tous les renseignements pour bien choisir : des photos de haute qualité, des descriptions détaillées et des informations complètes sur la voiture et le vendeur. Comptez sur notre professionnalisme, nous avons plus de 40 000 véhicules en vente et bien plus de véhicules déjà vendus.

En tant que collectionneurs avisés, nous vous conseillons de vérifier le « matching number » c'est-à-dire le numéro de série du moteur et la boîte de vitesses pour vous assurer de leur authenticité.

Sur notre site, nous offrons des services pour faciliter les transactions entre les acheteurs et les vendeurs. De plus, nous travaillons en partenariat avec des experts de l'automobile de collection que ce soit pour acheter votre voiture ou vendre votre véhicule.

Que vous envisagiez d'acheter un véhicule de collection par passion ou pour un investissement, il est utile de réfléchir à la potentielle revente. N'hésitez pas à consulter notre site pour découvrir les voitures de collection et les critères de leur mise en vente. En plus des pages dédiées à la cession des véhicules, vous trouverez une rubrique réservée aux véhicules professionnels pour la location avec chauffeur.