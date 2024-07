Alpine A290, L’identité Alpine en électrique.

Beaucoup l’attendaient de pied ferme, et elle ne s’est pas trop fait désirer. Voici la toute nouvelle Alpine A290, le premier modèle 100% électrique de la marque dieppoise. Présentée en marge des 24 Heures du Mans, où la marque était engagée (avec peu de réussite malheureusement), cette auto est clairement basée sur la nouvelle R5, mais possède sa propre identité. Surtout, elle a su maintenir un poids correct pour une petite sportive électrique (1479 kg). La commercialisation est prévue pour cette fin d’année, pour un prix inconnu à l’heure où nous écrivons ces lignes.

L’auto se distingue de la nouvelle Renault 5 à bien des égards, malgré le lien de parenté évident. Les voies ont été élargies avec des ailes galbées (+5 cm), les portes sont nervurées, la face avant est complètement nouvelle, avec notamment quatre optiques (projecteurs et feux de jour) en forme de X évoquant les voitures de rallye. Le badge Alpine trône désormais sur le bas du capot, entre les deux feux. Les jantes 19 pouces sont équipées de pneumatiques Michelin spécifiquement créés pour le modèle. Son look plus dynamique ne néglige pas pour autant l’aérodynamisme dont elle a tant besoin pour performer. Chose amusante, l’auto conserve le petit drapeau tricolore sur la custode arrière, comme sur les Alpine A110.

Cette Alpine arrive avec 4 niveaux de finitions. Dans l’habitacle, Alpine reprend l’aspect global de la planche de bord, mais améliore le maintien des sièges et inaugure un nouveau type de volant à 3 branches. Ce dernier intègre deux boutons physiques. En haut à droite nous avons le bouton Overtake (OV), un gain de puissance durant 10 secondes. En bas à gauche, un bouton bleu pour régler la régénération d’énergie au freinage. L’instrumentation est 100% numérique et nouvelle, avec des pyramides remplaçant les compteurs, et embarque de la télémétrie (logique, pour une voiture à vocation sportive).

Côté mécanique, cette Alpine A290 possède le même bloc moteur que la Mégane E-Tech, avec une batterie de 52 kWh (recharge à 100 kW en courant continu). L’Alpine A290 existera soit en 180 chevaux et 285 Nm, soit dans sa version la plus puissante de 220 chevaux et 300 Nm de couple maximal. Elle pèse le même poids que la R5, mais de tels changements ont été opérés sur le châssis, les pièces moteurs, le train arrière et autres, que le comportement de l’Alpine A290 s’annonce beaucoup plus dynamique et joueuse. Aussi, Alpine a développé une sonorité unique pour son 1er modèle électrique. Reste à voir s’il sera mémorable !