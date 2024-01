Pour acquérir un véhicule de seconde main, nul besoin d’une expertise pointue. Pourtant, pour effectuer le meilleur choix, quelques règles sont à connaître. Retrouvez tous les conseils pour acheter votre voiture d’occasion avec sérénité.

Sommaire

Acheter son véhicule d’occasion selon ses besoins et ses priorités, le préalable indispensable

Vous pouvez rechercher une voiture pour de courts déplacements quotidiens ou plutôt pour effectuer de longs trajets. Vous préférez peut-être investir dans une voiture de collection pour le plaisir des belles cylindrées ou pour une journée spéciale ? Les priorités et les besoins sont propres à chacun et peuvent varier au fil du temps. Bien les comprendre avant de passer à l’achat est la première étape indispensable.

L’automobile, bien que fonctionnelle, séduit aussi pour son design ou son confort. Des marques comme Mercedes, BMW ou Tesla offrent une expérience de conduite haut de gamme grâce à leurs intérieurs luxueux et à leurs performances de pointe. Quant au coût et à l’impact écologique, ils constituent des critères plus ou moins importants selon l’acheteur.

Certaines personnes privilégient le confort et l’espace, optant ainsi pour des SUV, des berlines spacieuses ou des breaks, plus familiaux. D’autres cherchent avant tout une voiture au design spécifique, élégante ou sportive. Chaque marque possède des caractéristiques qui la distinguent, qu’il s’agisse de la performance du moteur, de l’espace intérieur ou des fonctionnalités de sécurité.

Les aspects environnementaux deviennent également de plus en plus importants. Aujourd’hui, le marché des voitures hybrides et électriques offre un réel choix et de bonnes performances pour les modèles neufs, mais aussi pour les occasions. En plus d’être écologiques, elles se révèlent plus économiques que l’essence ou le diesel en termes de consommation et d’entretien.

Procéder à toutes les vérifications nécessaires avant de passer à l’achat de son véhicule

Pour un utilitaire, une auto traditionnelle ou une voiture de prestige, vous pouvez acheter votre voiture à un particulier ou recourir aux services d’un professionnel. Si le premier cas peut paraître séduisant financièrement, les concessions et les sites d’experts automobiles proposent souvent des prestations et garanties complémentaires intéressantes.

Pensez à effectuer une inspection rigoureuse et la demande de l’historique d’entretien. Peu importe l’auto que vous choisissez, une petite Clio citadine, une Renault Captur ou une Tesla ! Votre examen doit être méticuleux, allant du moteur jusqu’à la carrosserie. Et si vous désirez acheter un véhicule de collection, soyez encore plus vigilant du fait de sa valeur historique. Les professionnels, concessionnaires ou mandataires, procèdent généralement aux expertises et aux réparations nécessaires avant de vendre le véhicule.

En France, la réglementation exige de fournir un contrôle technique de moins de six mois, dès lors que la voiture a plus de quatre ans. Attention, les modèles de collection sont soumis à des règles différentes. Vérifiez que l’étiquetage mentionne clairement la marque, le modèle précis avec sa date de mise en circulation, le kilométrage et le prix de vente. Sachez que le site Histovec retrace les informations sur les réparations importantes, les changements de propriétaire et la situation administrative.

Connaître les obligations légales de l’acheteur automobile

Lors de la cession du véhicule, le vendeur délivre un certificat de déclaration de cession, un autre de situation administrative et la carte grise barrée et signée.

Une fois en possession de ces pièces, l’acheteur doit se rendre sur le site de l’ANTS pour effectuer toutes les démarches d’immatriculation. La procédure a lieu en ligne et doit être réalisée dans un délai d’un mois. Parmi les documents réclamés figurent un justificatif de domicile, l’ancien certificat d’immatriculation et l’attestation du contrôle technique. Le cédant communique également un code de cession. À la fin du processus, le nouveau propriétaire obtient un document provisoire qui l’autorise à conduire.

Pour la carte grise véhicule de collection, il faut ajouter une attestation de datation fournie par la fédération française des véhicules d’époque (FFVE) ou à défaut par le constructeur.

Les professionnels soulagent ces contraintes administratives. Ils établissent des partenariats qui vous permettent de recevoir rapidement votre carte grise pour une voiture particulière, un véhicule professionnel ou de collection.

Bénéficier des meilleures garanties pour l’achat de sa voiture d’occasion

Là encore, l’expert facilite votre acquisition. Avec la location avec option d’achat (LOA), vous louez votre voiture et l’achetez en fin de contrat. Vous pouvez aussi profiter de partenariats pour constituer votre dossier d’emprunt et obtenir des financements avantageux.

Il est crucial de bien sélectionner votre assurance auto pour bénéficier d’une couverture adaptée. Les prix sont moins élevés pour les voitures de seconde main comparativement aux neuves. Enfin, des cabinets sont spécialisés dans l’assurance des voitures de collection ou pour les modèles d’automobiles haut de gamme.

Après la vente, la garantie légale des vices cachés s’applique à condition de découvrir un défaut grave qui empêche l’usage normal du véhicule. L’indemnisation se révèle plus difficile à mettre en œuvre pour les voitures de collection. Celle du constructeur couvre certaines anomalies et pièces défectueuses durant une période limitée. Vous pouvez aussi souscrire une garantie panne mécanique.

Vous connaissez désormais les différentes étapes et les points de vigilance. N’hésitez pas à parcourir les annonces. On y découvre de nombreuses autos récentes ou plus anciennes et des perles rares sur le marché des automobiles de collection.