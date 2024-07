Audi e-Tron GT, La plus puissante des Audi.

Au sein du groupe Volkswagen, les changements ne viennent jamais seuls. Après la mise à niveau de mi-carrière du Taycan, voici venue celle de l’Audi e-Tron GT, la marque jumelle du groupe (bien que considérée moins premium que Porsche). Audi a amélioré tous les aspects du véhicule : batterie, autonomie, puissance. Désormais seules 3 versions existent : S e-Tron GT (126,000 euros), RS e-Tron GT (147,000 euros) et RS e-Tron GT Performance (la plus puissante, à 160,000 euros). Les prix indiqués sont ceux du marché allemand, souvent semblables au marché français.

D’un point de vue du design, peu de choses changent sur ce restylage de notre déjà très jolie Audi e-Tron GT. Toutefois, nous pouvons noter les nouvelles jantes, reprenant le dessin du concept Avus Quattro (1991). Chaque version de l’e-TRON GT possède un bouclier spécifique, qui permet de l’identifier. Par exemple, sur la version la plus puissante RS Performance, certains éléments reçoivent une finition en fibre de carbone façon camouflage (coques de rétroviseur ou encore les bas de caisse).

Dans l’habitacle, l’auto reçoit un nouveau volant à double méplat (les modèles RS ont un bouton spécifique afin d’activer un boost temporaire de puissance). Aucun changement de l’agencement, mais Audi assure que les sièges sont plus confortables et que de nouvelles options de personnalisation sont possibles. L’auto possède une nouvelle suspension pneumatique, améliorant grandement le confort des occupants lors des aspérités de la route. Aussi, cette Audi e-TRON GT possède une nouvelle batterie améliorée : 9 kg sur la balance et une capacité de 97 kWh (en augmentation donc) et une puissance de charge augmentée (320 kW). Audi annonce une autonomie maximale de 608 km (cycle WLTP, mais non valable pour les modèles RS).

Côté moteur et statistiques, nous vous proposons d’analyser la version la plus puissante, Audi RS e-TRON GT Performance. L’auto possède deux moteurs avec transmission intégrale possible, développant une puissance cumulée de 925 chevaux. Nous sommes face au véhicule Audi le plus puissant de l’histoire de la marque aux anneaux (tout en respectant la hiérarchie et en restant en-deça du Taycan Turbo GT). Les performances sont évidemment au RDV vu qu’il ne lui faut que 2,2 secondes pour atteindre les 100 km/h. En ce qui concerne la vitesse de pointe, elle est limitée à 250 km/h. Cette version possède même une suspension spécifique avec un mode adapté au circuit.