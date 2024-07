Audi RS4 Edition 25 ans, Un anniversaire ça se fête !

L’histoire de l’Audi RS4 débute en 1999. À l’époque déjà, cette S4 à carrosserie élargie et moteur amélioré était la coqueluche des fans. C’est également à cette époque que le premier véritable break sportif développé par Audi Sport et arborant le badge RS fait son apparition. Pour fêter ses 25 ans, Audi s’est inspiré de la RS4 Sport de 2001. Produite en collaboration avec Audi Exclusive et permettant de concurrencer un peu mieux la nouvelle BMW M3 Touring, Audi prévoit de ne construire que 250 unités pour l’Europe (seulement 10 exemplaires pour la France), pour un prix démarrant à 158,000 euros.

Sur base de la génération B9 de l’Audi, nous sommes face à une carrosserie de break sportif avec les rails de toit supprimés, légèrement abaissée de 10 mm. L’auto est disponible en trois coloris : jaune Imolagel, gris Nardo et Noir Mytho. On la reconnaît à de nombreux éléments en noir brillant (logo AUDI, baguettes décoratives etc...). Cette Edition 25 Years possède de série le châssis Sport Pro RS, meilleur compromis entre performance et confort. L’auto possède de série le système de freins-céramique RS et les pots d’échappement RS sport, qui intensifient la symphonie du V6. Les jantes 20 pouces forgées du pack Compétition sont retravaillées pour un caractère plus sportif et sont ceinturées par des pneus Pirelli P Zero Corsa (possibilité de commander des semi-slick en option).

Dans l’habitacle, Audi fait la part belle à l’alcantara et au cuir, tandis que le biton reste toujours aussi agréable. Les sièges baquets RS avec surpiqûres en nid d’abeille contribuent à cette atmosphère sportive. Vous pouvez encore abaisser de 10 mm l’auto si vous le souhaitez (soit tout de même -20 mm par rapport à une RS4 Avant standard). D’ailleurs, si vous optez pour les pneus semi-slick avec le système Pirelli Track Adrenaline (gestion optimale des pneus sur circuit), vous recevrez une paire de gants Alpinestars adaptée au circuit.

Sous le capot, nous trouvons un V6 Biturbo développant 470 chevaux pour un couple maximal de 600 Nm. En d’autres termes, un petit gain de puissance de 20 chevaux, en guise de cadeau d’anniversaire. Les ingénieurs Audi sont passés par là et ont permis une réduction du temps de passage des vitesses, un différentiel Torsen amélioré et une expérience de conduite tout simplement plus dynamique et efficace. Côté performances, elle abat le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, tandis qu’elle peut filer jusqu’à 300 km/h. Grâce à son différentiel sport Quattro, vous pourrez la rendre plus joueuse si toutefois c’est votre intention.