Car Legend, la passion à votre service.

Quand deux passionnés du monde automobile se rencontrent et décident de s’unir, ça donne un projet fou au service des amoureux des belles voitures. En 2022, Jacques Martel et Stéphane Ochier ouvrent leur structure commune, Car Legend, du côté de Romans-sur-isère. Leurs différentes expériences professionnelles les rendent complémentaires, un atout essentiel pour avancer dans la bonne direction et, surtout, cerner tous les aspects d’une structure de vente de voitures prestigieuses.

Depuis ses 16 ans, Jacques vit dans le monde de l’automobile. Il a commencé comme apprenti mécanicien, histoire de se familiariser dans le moindre détail à la mécanique, la réparation et la restauration de voitures. Il évolue pour gérer un centre Carglass avant de s’orienter comme vendeur de VN et de VO. Avant de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat, il rejoint Renault Truck comme vendeur de camions utilitaires et Trucks. Stéphane, lui, n’a jamais quitté le milieu du poids lourd. Au fil des années, il accumule les expériences, gravit les échelons pour terminer à la direction du site. C’est d’ailleurs sur site qu’ils font connaissance et se découvrent la passion commune des belles voitures. De discussions en discussions, Jacques et Stéphane nouent une profonde amitié et se mettent à imaginer une aventure professionnelle commune et indépendante. L’après Covid leur offre l’opportunité de leur vie. Ils mûrissent leur idée autour d’un axe précis : créer une structure de vente de VO.

Car Legend ouvre donc en avril 2022. Jeune entreprise donc, elle ne met pas longtemps à se créer un solide réseau et recevoir les retours positifs liés à un excellent bouche-à-oreille. Le duo a des sérieux atouts à faire valoir. Leur passion pour les voitures de prestige, leur connaissance du milieu, leur expertise de la vente mais également de la mécanique leur permet d’être immédiatement pris au sérieux par la clientèle. Complémentaires, ils se répartissent les tâches efficacement, Jacques à l’achat et à la vente, Stéphane à la gestion et la comptabilité, mais jamais en retrait. Au contraire.

Pour commencer cette aventure et se faire remarquer, Car Legend a dû créer du volume par la vente de modèles plutôt communs. C’était le premier étage de la fusée, construire une fondation solide pour grandir aux yeux des clients, leur faire comprendre le but de leur démarche ainsi que leur sérieux à toute épreuve. Qui dit sérieux ne dit pas froideur. Chez Car Legend, le rapport humain est la clé de voûte de l’entreprise. Chaque client, chaque fournisseur, chaque contact le ressentent dès la première rencontre. De leur première Alfa GTV et BMW Z3M à aujourd’hui, Car Legend s’est inscrit rapidement comme l’une des adresses à connaître absolument dans les environs de Valence et de la Drôme. Avec ce duo de chercheurs d’or, vous êtes certains de trouver votre bonheur, le tout avec un respect scrupuleux de vos exigences et, bien entendu, de votre budget. L’idée est de vous trouver la pépite de vos rêves et vivre un plaisir de conduite intense.

Lorsque vous rencontrez Jacques et Stéphane, c’est l’assurance d’avoir une discussion avec deux passionnés, deux gars prêts à tout pour partager cet amour de la belle voiture, cet amour du beau, de l’unique, du plaisir de découvrir une nouvelle automobile. Rouler sans plaisir, très peu pour eux. Pour vous rassurer au maximum, chaque modèle est bien évidemment tracé avant d’être mis en vente ou à votre disposition. Grâce à leur expérience du secteur, ils ont pu se créer un réseau solide et s’entourer de professionnels de grande qualité à leur image. Ce qui leur permet de toujours se situer idéalement sur un rapport qualité-prix. En deux ans, Car Legend n’a pas chômé et entend poursuivre dans cette direction. Aujourd’hui, la jeune entreprise dispose d’une trentaine de modèles en stocks dans un local qui commence à devenir un peu trop étroit. Le succès rencontré offre de belles perspectives d’avenir et de croissances au duo d’entrepreneurs.