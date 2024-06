Vous vendez votre propre véhicule ou faites l’acquisition d’une voiture d’occasion ? Pour en obtenir le meilleur prix, découvrez les critères à suivre qui permettent de réaliser une estimation juste. Évaluez correctement un véhicule d'occasion et faites une bonne affaire en toute confiance.

Prix des véhicules d'occasion : 3 points à identifier

L’année du véhicule

L'année de fabrication et de mise en circulation d'un véhicule a un impact significatif sur son prix. En règle générale, plus un véhicule est ancien, plus son prix est bas. Cependant, certains vieux modèles, bien entretenus, conservent parfois une valeur élevée. Ancien, mais côté, c’est le cas des modèles de collection, par exemple.

Le kilométrage

Le nombre de kilomètres affichés au compteur est un autre facteur important. Un véhicule avec un kilométrage élevé peut indiquer une usure plus prononcée et donc, un prix à la baisse. En revanche, un faible kilométrage peut justifier un prix plus élevé.

L'état général du véhicule

L'état extérieur et intérieur du véhicule d'occasion à l'achat sont à considérer. Les dommages esthétiques sur la carrosserie, les petites réparations nécessaires et l'état d’usure des pièces mécaniques affectent son prix de vente. Une inspection minutieuse est donc recommandée.

Les spécificités du marché des véhicules d’occasion

Les tendances du marché automobile

Si vous n’êtes pas grand connaisseur, il est intéressant de suivre l'actualité du marché des automobiles. La demande pour certains types de véhicules peut varier en fonction des tendances. Par exemple, les SUV et les voitures électriques connaissent une forte demande depuis les années 2020, ce qui a pour effet de faire s'envoler les prix.

La marque et le modèle de voiture

Certaines marques, comme Mercedes, Audi, Jaguar, ont une réputation de fiabilité et de durabilité. De même, elles se négocient sur le marché à des prix plus élevés. Les modèles rares et les modèles étrangers importés, neufs ou d'occasion, ne se dévaluent pas non plus (Mustang, Jeep). Quelles sont les différentes marques disponibles pour votre future voiture d'occasion ? Découvrez-les sur notre site.

Les outils pour estimer le prix d'un véhicule d'occasion

Évaluer le prix des véhicules d’occasion en ligne

Pour vous aider, il existe de nombreux sites et services en ligne afin d’estimer le prix des véhicules d'occasion. Ces plateformes utilisent des bases de données contenant des informations sur les transactions récentes pour fournir une estimation précise. Voici quelques options :

Argus auto : une référence en matière de cotation des véhicules

La Centrale : un autre site populaire pour vérifier les prix de vente actuels.

Services professionnels d'estimation auto

Pour connaître la valeur de votre véhicule d’occasion, vous pouvez également faire appel à des professionnels. Il est aussi possible d’amener directement un véhicule à vendre en concession automobile pour obtenir un service d'estimation détaillé. Le concessionnaire propose alors un prix d'achat basé sur les prix du marché.

3 facteurs qui influencent les prix des véhicules

L'impact des nouvelles technologies : les véhicules électriques et hybrides sont de plus en plus populaires ces dernières années. En cause, leur empreinte carbone réduite et des incitations gouvernementales qui poussent à acheter neuf ou d'occasion.

L’écologie : cette transition vers une énergie plus propre impacte directement le prix des véhicules d'occasion à essence et diesel. À noter : les politiques environnementales et les zones à faibles émissions dans les grandes villes pénalisent les véhicules polluants, accélérant leur dévaluation.

L'offre et la demande : en période de récession, les prix des véhicules d'occasion peuvent baisser en raison de la diminution du pouvoir d'achat des consommateurs. La saisonnalité entre également en jeu, avec des périodes propices à la hausse ou à la baisse des transactions.

Conseils pour négocier le prix d'un véhicule d'occasion

Soyez-sûrs de vous

Avant de négocier, assurez-vous d'avoir effectué une estimation juste du prix moyen du véhicule que vous souhaitez acheter. Utilisez les outils en ligne, consultez plusieurs sources et comparez vos informations, pour avoir le recul nécessaire et une idée précise.

Vérifier l’historique du véhicule

Auprès d’un particulier, demandez toujours le rapport complet du véhicule afin de vérifier les réparations antérieures, les accidents éventuels et les entretiens réguliers. En fonction, vous pourrez détenir de solides arguments en vue d’une négociation.

Proposer un paiement immédiat

S'il vous est possible de ne pas contracter un crédit auto, réunissez la somme du montant de l’offre et proposez de finaliser la transaction rapidement. Certains vendeurs sont plus enclins à baisser le prix d’une voiture d’occasion pour réaliser une vente rapide.

Vous avez à présent toutes les informations nécessaires afin d'estimer le prix des véhicules d'occasion. Dans le but de vendre ou d’acheter, renseignez-vous au préalable sur les caractéristiques de la voiture en question. Connaître les tendances actuelles du marché automobile et s'aider d’outils et de simulateurs en ligne sont un plus. Vous êtes réticent à passer à l'achat ? Pourquoi ne pas tester le leasing d'occasion ? Louez plusieurs véhicules, comparez et jugez sur la route, celui qui est vraiment fait pour vous.

