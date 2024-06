Quel type de véhicule est fait pour vous ? Est-il préférable de rouler avec un véhicule neuf ou d’occasion ? Le type de carburant, la taille du véhicule, le constructeur et même le design, tout a son importance. Afin d’être bien renseigné sur votre choix de voiture et de rouler sereinement, suivez attentivement ce guide.

Le type de véhicule

Comme toujours, il convient d’établir clairement vos besoins en matière de déplacements afin de choisir le véhicule parfaitement adapté à votre quotidien. Il existe plusieurs types de voitures qui répondent à vos critères :

Citadines : parfaites pour la ville et les courts trajets, elles sont compactes et moins énergivores.

SUV : appropriés aux automobilistes qui conduisent sur différents types de routes et qui ont besoin de plus d'espace.

Berlines : elles offrent un excellent confort et une bonne tenue de route pour les longs trajets.

Breaks : ils sont pensés pour ceux qui ont besoin d’un grand coffre.

Coupés et cabriolets : ce sont des modèles esthétiques pour qui recherche une voiture au design sportif.

Monospaces et familiales : ils disposent de beaucoup d'espace et sont adaptés pour les familles nombreuses.

La motorisation

Le choix de la motorisation dépend de votre utilisation du véhicule et de votre situation géographique. En prenant en compte les préoccupations environnementales actuelles et d’autres facteurs sociétaux, divers éléments peuvent orienter votre décision vers une motorisation spécifique.

Essence : moins cher à l'achat et à l'entretien, ce sont des voitures adaptées aux courts trajets. De plus, vous pouvez opter pour un modèle qui roule à l'éthanol et bénéficier de frais de carte grise réduits et de la vignette Crit'Air 1, si vous roulez en ville.

Diesel : économique en carburant, il est particulièrement avantageux pour les longs trajets, notamment si vous parcourez plus de 50 km par jour. Cependant, il faut considérer les restrictions potentielles dans certaines zones urbaines.

Hybride : une motorisation qui combine les avantages de l'essence et de l'électrique. Elle permet une consommation réduite et une flexibilité accrue. Plus cher à l’achat, il s'agit néanmoins d’une option intéressante pour faire des économies de carburant tout en ayant une plus grande autonomie.

Électrique : écologique et économique en termes de carburant, il convient aux trajets quotidiens en ville et même aux longs trajets. Cependant, il nécessite un accès à des points de charge. Une contrainte à prendre en compte selon votre lieu de résidence et vos habitudes de déplacement.

Choisir entre une voiture neuve et une voiture d'occasion

Sur le marché automobile français, le choix de voiture peut vite devenir complexe. Faut-il opter pour un véhicule neuf ou se tourner vers le marché de l'occasion ? Réaliser de petites économies immédiates grâce à une auto déjà bien utilisée ou miser sur un nouveau véhicule ? Chaque solution présente des avantages, il est temps de lister les pour et contre.

Voiture neuve Voiture d’occasion Avantages Technologie de pointe : équipées des dernières innovations en matière de sécurité et de confort Prix attractif : réalisez des économies à l’achat Garantie constructeur : réduction des coûts d’entretien les premières années Dépréciation minimisée : une voiture d’occasion perd moins rapidement de valeur qu’une automobile neuve Personnalisation : équipements et options adaptés à vos besoins Offre de reprise : souvent proposée par les concessionnaires Inconvénients Coût : plus cher à l’achat Entretien : peut nécessiter davantage de réparations Dépréciation : plus rapide, perte de valeur dès l'acquisition Historique du véhicule : parfois inconnu ou partiellement connu

Les critères annexes pour bien choisir son type de véhicule

La marque et le modèle

La marque de la voiture peut influencer votre choix en fonction de la réputation, de la fiabilité et des services après-vente. Le modèle et la finition déterminent le niveau d'équipement et de confort.

Le prix

Le budget est évidemment un critère primordial. Il faut tenir compte du coût d'achat, mais aussi des frais d'assurance, d'entretien, et de carburant. Des offres de financement et des alternatives comme le leasing sont envisageables.

Le kilométrage

Pour les voitures d'occasion, le kilométrage est un indicateur important de l'usure du véhicule. Plus le kilométrage est élevé, plus les risques de réparations sont importants.

Le design

Le design inclut la forme de la carrosserie, la couleur et l'esthétique générale de la voiture. Des courbes et des lignes singulières à un constructeur peuvent influencer votre choix final.

Le nombre de portes et de places

Le nombre de portes et de places doit correspondre à vos besoins. Une voiture à trois portes est plus sportive, tandis qu'une voiture à cinq portes est plus pratique pour les familles.

Les équipements, options et accessoires

Les équipements comme la climatisation, le GPS, les systèmes d'assistance à la conduite, et les options comme les sièges chauffants ou les caméras de recul ajoutent confort et sécurité.

Le choix de votre type de véhicule doit être basé sur vos besoins spécifiques et votre budget. En prenant en compte la motorisation et de nombreux autres paramètres, vous trouverez la voiture qui vous convient le mieux. Neuf ou d'occasion, le bon choix est celui qui est adapté à votre situation.

