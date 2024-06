L'achat d'une voiture peut représenter un investissement conséquent, surtout si vous désirez une voiture neuve. Cependant, il existe des alternatives intéressantes comme la LOA pour voiture d'occasion. Qu'est-ce que la LOA et comment peut-il être bénéfique pour les acheteurs de véhicules d'occasion ? Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette solution de financement.

LOA ou location avec achat de voiture d'occasion

La LOA, ou location avec option d'achat, est une forme de leasing qui permet de louer une voiture pendant une durée déterminée avec la possibilité de l'acheter à la fin du contrat. Les particuliers comme les professionnels peuvent en bénéficier. Il n’y a aucune différence de fonctionnement entre la LOA pour voiture neuve et voiture d’occasion. Cette formule de financement évite principalement de réunir et de débourser une grosse somme pour devenir propriétaire de son véhicule. C’est loin d’être le seul avantage, on vous dit tout plus bas.

Les avantages de la location avec option d’achat

LOA : flexibilité et adaptabilité

L'un des principaux avantages du LOA pour voiture d'occasion est sa flexibilité. Il s’agit de contrats permettant de louer un véhicule pour une durée allant généralement de 24 à 60 mois. Des loyers mensuels fixes sont préalablement établis. À la fin du contrat, vous avez la possibilité de :

restituer le véhicule ;

l'acheter pour un montant défini ;

renouveler le contrat avec un nouveau modèle.

Coûts auto maîtrisés

Le leasing de voitures d'occasion permet de mieux maîtriser son budget automobile. Les loyers sont souvent moins élevés que les mensualités d'un crédit auto classique. De plus, ils incluent l'entretien du véhicule et l'assurance. En ce qui concerne l'apport initial, en fonction des marques de véhicules, il est plus faible, voire nul. En effet, la LOA est accessible avec ou sans apport. Cette solution s'adresse donc à un plus grand nombre d'acheteurs.

Entretien et assurance inclus

Dans la plupart des contrats de LOA, l'entretien du véhicule et l'assurance sont inclus dans les loyers mensuels. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier des coûts supplémentaires liés à la maintenance de votre voiture d'occasion. Profitez ainsi pleinement de votre auto d’occasion, sans mauvaise surprise.

Comment fonctionne la LOA pour voiture d'occasion ?

Type de véhicule et contrat de leasing

Avant toute chose, vous devez choisir le véhicule d'occasion qui correspond à vos besoins quotidiens. Les concessionnaires et les professionnels disposent d’une large gamme de modèles éligibles au LOA : SUV, citadine, break, berline, utilitaire, etc. Une fois le véhicule sélectionné, vous signez un contrat de location avec option d'achat. Ce contrat précise la durée de la location, le montant des loyers mensuels, le kilométrage maximum autorisé et les conditions de rachat à la fin du contrat.

Utilisation de la voiture d’occasion et mensualités

Pendant la durée du contrat, vous utilisez le véhicule comme si vous en étiez le propriétaire. Vous vous acquittez d’un loyer mensuel comme pour un crédit. Ce loyer peut inclure l'assurance et l'entretien, ce qui simplifie la gestion de votre budget. Il est important de respecter les conditions d'utilisation du véhicule, notamment le kilométrage maximum autorisé, pour éviter des frais supplémentaires en fin de contrat.

Fin du contrat de LOA

Comme vu précédemment, à la fin du contrat, vous avez plusieurs options. La restitution du véhicule au concessionnaire, l’achat de la voiture pour le montant résiduel défini dans le contrat ou bien établir un nouveau contrat de LOA. Il n’y a aucune obligation d’achat. Cela vous permet de tester différents modèles afin, éventuellement, de vous décider pour un achat. Une option qui offre plus de flexibilité que l’achat ou la location longue durée.

LOA et LLD, quelle différence ?

La LOA est souvent comparé à la LLD : location longue durée. Bien que similaires, ces deux formules présentent des différences notables. La LLD est une pure location de voiture sans option d'achat à la fin du contrat. Elle est généralement utilisée par les professionnels pour des raisons fiscales et de gestion de flotte. Elle convient aux particuliers qui souhaitent tester des modèles en vue d'un achat futur. Elle se prête encore aux mutations, déménagements et tous besoins temporaires définis.

En revanche, la LOA permet aux particuliers de devenir propriétaire du véhicule à la fin du contrat, offrant ainsi plus de souplesse et d'options.

Qui peut profiter du LOA ?

Particuliers

La LOA pour voiture d'occasion est accessible aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Les particuliers y voient une solution flexible pour acquérir une voiture sans mobiliser une somme importante d'argent dès le départ. Jeune conducteur, famille nombreuse, cette solution s'adapte à vos besoins et à votre budget. Le principal critère est de respecter les conditions du contrat, en termes de kilométrage et d'entretien.

Professionnels

Les professionnels, quant à eux, peuvent profiter de cette solution pour renouveler régulièrement leur parc automobile. Voitures essence d'occasion, hybrides, éléctriques, les besoins des pros sont représentés à travers une gamme étendue.

La LOA pour voiture d'occasion est une solution de financement souple et avantageuse. Elle permet de profiter d'un véhicule sans les contraintes financières et logistiques d’un achat traditionnel. En maîtrisant les coûts et en offrant la possibilité de devenir propriétaire en fin de contrat, la LOA séduit de plus en plus d'acheteurs. Profitez de cette opportunité pour trouver la voiture d'occasion idéale et bénéficiez de tous les atouts du leasing automobile.



Vous aimerez aussi :



Les tendances automobiles du marché de l'occasion

La voiture du futur

Tout savoir sur la vente de son véhicule