À l'étape de la société actuelle, l'industrie automobile subit de nombreux changements. Les véhicules de demain se dessinent dès aujourd'hui et promettent une transformation sans précédent. Avec l'aide des nouvelles technologies et soucieux des enjeux environnementaux, ils conjuguent autonomie et connectivité. On vous dévoile la voiture du futur.

La voiture écologique, un incontournable dans les années à venir

L'industrie automobile est en pleine mutation. Désormais, nous bénéficions de motorisations plus propres et plus innovantes. Parmi les acteurs de cette révolution, le nom de Tesla se distingue et figure comme un pionnier. Aujourd'hui, tous les grands constructeurs suivent ses pas inscrivant la voiture électrique au cœur de leur stratégie de développement. Et l'on retrouve dans les sites d'annonces (pour un achat de voiture en ligne puis pour vendre la voiture en ligne en occasion) ces versions qui se faisaient rares il ya quelques années .

Il faut dire que l'intérêt que les consommateurs leur présage va en grandissant. L'un des points clés est l'avancée en matière de batteries et d'autonomie qui efface peu à peu la crainte de la panne. Les derniers modèles permettent de parcourir plus de 600 km en une seule charge. Citons par exemple les Tesla modèle S ou modèle 3, le Concept CLA de Mercedes ou la BMW IX.

En parallèle, les normes environnementales se font plus strictes. L'Europe et la France plus particulièrement imposent des réglementations qui visent à réduire les émissions de CO2. L'Union européenne prévoit d'ailleurs le retrait des moteurs thermiques d'ici 2035.

Cela pousse les utilisateurs à adopter des versions plus écologiques. Avec les années , la voiture électrique va devenir un incontournable grâce notamment au développement de moteurs de plus en plus puissants.

La voiture du futur réinvente l'expérience de conduite avec plus d'autonomie et de connectivité

Avec des techniques toujours plus poussées, les constructeurs travaillent à une offre de voitures capables de circuler sans intervention humaine.

Imaginez un véhicule qui communique avec son environnement, avec les routes et les infrastructures. L’utilisation des capteurs et des systèmes de navigation avancés ouvre de nouvelles perspectives. La vitesse peut s’ajuster avec les feux de signalisation ou le piéton qui veut traverser. Elle se régule en fonction de la circulation. La voiture du futur peut se garer de manière totalement autonome. Elle offre des services en ligne grâce au Wifi et au cloud pour travailler ou se divertir. Elle veille aussi au confort de tous ses occupants, les passagers comme le conducteur. Soyez prêt à profiter de voitures Tech multifonctions et plus sécurisées.

Dans le secteur auto, l’avenir s’inscrit dans la durabilité

La conception des nouveaux véhicules hybrides et électriques passe ainsi par l’utilisation de matériaux recyclables et de processus de production éco-responsables. Plus que jamais, les ingénieurs semblent soucieux de présenter des versions moins polluantes, mais sans oublier la puissance. Ils veillent à intégrer des technologies de pointe pour réduire l’empreinte carbone.

Cela impacte sur les ventes de véhicules neufs et sur le marché de la voiture d’occasion. Les attentes des conducteurs évoluent. Ils veulent choisir leur voiture d’occasion en tenant compte des enjeux environnementaux et en bénéficiant des garanties sur les véhicules d’occasion. Ils sont ainsi plus attentifs aux actualités des marques de voitures à ce sujet. Les gammes premium offrent plus de performances et de confort, mais la demande devient plus exigeante. Pour répondre au mieux aux besoins des acheteurs, chaque marque développe une large gamme. De la petite citadine compacte, à la berline ou au SUV plus spacieux et luxueux jusqu’au modèle plus racé et sportif. Des marques plus abordables proposent aussi des voitures pas chères qui consomment beaucoup moins que les modèles plus anciens.

Le marché des véhicules de seconde main en pleine croissance

