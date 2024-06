La location longue durée pour voiture d'occasion, aussi appelée LLD est une solution de leasing. De plus en plus prisée par les particuliers, cette option offre de nombreux avantages pour rouler au volant du véhicule de votre choix sans l’acheter. Découvrez les principaux bénéfices de la LLD pour une voiture d'occasion.

1. Un budget auto maîtrisé

La location longue durée est basée sur le paiement de loyers mensuels fixes. Un calcul simple qui permet une gestion précise de votre budget auto. Le financement de la LLD peut se faire avec ou sans apport.

LLD avec apport : elle permet de réduire le montant des loyers mensuels de votre location.

LLD sans apport : c’est un moyen rapide et sans investissement de rouler dans une nouvelle voiture de location d’occasion.

Pour démarrer une location longue durée pour une voiture d’occasion, il suffit souvent simplement d'un dépôt de garantie permettant ainsi de conserver vos économies ou de les investir dans d'autres projets.

2. Une offre flexible

Les mandataires et concessionnaires proposent une large gamme de modèles en location. Vous pouvez facilement trouver et découvrir des véhicules d'occasion récents et bien entretenus. Vous êtes plutôt citadine, berline, crossover ? Les options sont nombreuses et les contrats de location longue durée sont flexibles. Vous pouvez choisir la durée du contrat et le kilométrage annuel qui correspond à vos besoins afin de personnaliser votre location longue durée de voiture d’occasion.

3. Un entretien de véhicule simplifié

La plupart des contrats LOA et LLD incluent l'entretien du véhicule. Vous n'avez donc pas à vous soucier des réparations ou des révisions. D’autre part, le coût de l'entretien est réparti sur les loyers mensuels pour une gestion financière facilitée. Certaines offres LLD incluent également l'assurance et d'autres services comme l'assistance dépannage. En plus de vous décharger du poids de la gestion administrative, vous avez pour ainsi dire, l’esprit tranquille. Libre à vous d’utiliser votre temps à rêver, par exemple, de la voiture du futur.

4. La liberté de changer de voiture facilement

Vous avez besoin d’un véhicule au quotidien, mais vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas l’acheter ? À la fin de la location, vous restituez simplement le véhicule. Nul besoin de s’occuper de sa revente ou de sa dépréciation. La location longue durée convient aussi aux automobilistes qui souhaitent changer régulièrement de véhicule, tester différents modèles, avant un éventuel achat. Si vous voulez devenir propriétaire du véhicule en fin de contrat, il conviendra de vous renseigner sur la LOA.

5. L’accès à des modèles automobiles récents

La LLD vous permet de profiter de modèles récents avec des équipements modernes. Bien qu’on ne parle pas d'automobiles sorties d’usine, la plupart des modèles à la location ne sont pas datés. Bénéficiez des dernières technologies et de véhicules en bon état. En effet, les voitures récentes sont généralement plus fiables et nécessitent moins de réparations, ce qui réduit les risques de panne et les frais imprévus. Pour approfondir le sujet, renseignez-vous sur la tendance du marché de l'occasion en France.

6. Le leasing d'occasion, une solution économique

Opter pour la location longue durée convient aux automobilistes qui n’ont pas les moyens d’acheter leur propre véhicule neuf ou d'occasion. Les coûts d’entretien d’une auto peuvent vite être élevés. Comme les loyers des LLD incluent souvent tous les frais, il est possible de faire un prévisionnel sans surprise additionnelle. De plus, mandataires et concessionnaires proposent souvent des offres spéciales sur les contrats de location. En fonction du prestataire, profitez aussi d’options de financement telles que le crédit auto, afin de répartir la charge financière sur toute la durée du contrat.

7. LDD une offre adaptée aux particuliers

Les contrats LLD sont parfaitement adaptés aux besoins des particuliers. Différentes offres personnalisables permettent de louer une voiture d’occasion pour des durées très variables, selon vos usages et projets. Déménagement, mutation, changement de situation familiale, budget limité ou tout simplement envie de liberté, louer son véhicule se prête à de nombreuses situations. Il n’y a pas que les concessionnaires et mandataires qui proposent des LDD. Vous pouvez très souvent vous tourner vers des assureurs, ceux chez qui vous avez un contrat habitation ou une assurance personnelle. Ils offrent des services divers et avantageux pour répondre à vos attentes, tels que :

Entretien régulier

Assurances tous risques

Assistance dépannage

La location longue durée de voitures d'occasion permet une gestion simplifiée du budget. Elle offre une possibilité de location de modèles récents et variés à des conditions avantageuses. Grâce aux nombreux services inclus dans les contrats de location, conduisez en toute sérénité. Enfin, la LLD est une solution économique et pratique pour profiter pleinement d’un véhicule sans mise de départ, financement ou investissement important comme à l'achat d'une auto d'occasion.

