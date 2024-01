Le marché de l’occasion en France constitue un baromètre clé du secteur automobile. Les années post-covid nous ont marqués avec une envolée des prix et une dynamique ralentie. Les données de 2023 semblent annoncer un accroissement des ventes et des changements pérennes dans les habitudes d’achat. Découvrez toute l’actualité.

Sommaire

L’évolution du marché des véhicules d’occasion électriques et hybrides

2024 s’annonce comme charnière pour le marché des voitures d’occasion, particulièrement en ce qui concerne les marques de voitures électriques. Selon un rapport de la PFA, un quart des véhicules vendus en France en 2023 sont électriques ou hybrides. On observe de nombreuses immatriculations sur le dernier trimestre dues en partie aux mesures gouvernementales. Il faut dire que certains modèles phares se voient recalés, comme la Dacia Spring, une voiture pas chère sur le podium des écologiques les plus vendues depuis 3 ans.

Ces modifications risquent d’influencer significativement le marché. Désormais, le gouvernement prend en compte les émissions globales de CO2, de la fabrication à la mise en circulation. Une mesure à surveiller de près qui peut impacter sur les offres de voitures. Est-ce que cela sera un critère pour choisir son véhicule d’occasion ?

À noter également l’arrivée du leasing social qui donne aux ménages modestes la possibilité de louer une électrique pour 100 euros par mois. Si les aides sont soumises à des normes plus strictes, elles continuent à encourager la transition vers des versions plus propres. Les rapports du gouvernement montrent d’ailleurs que les incitations fiscales décuplent les ventes. Utilisable pour les véhicules neufs et les occasions, ce dispositif accroît aussi les cessions de voitures électriques d’occasion ou de voitures d’occasion hybrides.

Avec la hausse de popularité des véhicules écologiques, les constructeurs européens investissent davantage dans cette technologie incluant l’hybride et l’hydrogène. Au contraire, ils réduisent la production du diesel et développent de nouveaux modèles à prix compétitifs. En témoignent de futures voitures comme la Citroën e-C3 ou la Renault 5 bientôt proposées dans les concessions.

Les ventes, qui augmentent chaque année, entraînent inéluctablement un report sur le marché de l’occasion. D’autant plus que le prix moyen des voitures d’occasion électriques tend à baisser et que les bornes de recharge se développent en Europe. Dans les zones rurales où les infrastructures sont plus rares, les ventes de voitures essence d’occasion restent cependant élevées.

L’occasion privilégiée par les consommateurs malgré la reprise des ventes de véhicules neufs

Ces derniers temps, les acheteurs ont privilégié des véhicules plus âgés. Près de la moitié des transactions concernent des automobiles de plus de dix ans. Elles représentent aujourd’hui une part importante du marché du fait de l’escalade des prix.

Plus que les aspirations écologiques, c’est le budget des ménages qui motive leur choix. Devant la forte pénurie en voitures neuves, les consommateurs ont préféré acheter des véhicules plus anciens. Le coût des voitures d’occasion augmente aussi en raison de la forte demande, mais elles restent à un prix plus abordable.

En 2023, l’augmentation de la production des autos neuves a permis d’enrichir parallèlement le stock des voitures d’occasion. Avec 1,77 million d’immatriculations en 2023, le marché français affiche une reprise notable. Une bonne nouvelle qui contribue à une stabilisation des prix, bien que ceux-ci demeurent élevés. 2024 pourrait redonner un élan aux secondes mains plus récentes. Les nouvelles réglementations sur les émissions poussent les consommateurs à se détourner du diesel qui continuent pourtant de séduire avec des tarifs plus bas.

Le secteur du neuf commence donc à se redresser après des périodes difficiles marquées par des pénuries de semi-conducteurs et de matières premières. Cette amélioration entraîne une hausse des livraisons et un approvisionnement accru en voitures d’occasion.

Les types de véhicules d’occasion les plus prisés

Concernant les préférences en termes de types de véhicules, les SUV d’occasion continuent de séduire un large public. Ils offrent un bon compromis entre maniabilité en ville et polyvalence sur autoroute. Les particuliers et les professionnels les apprécient pour leur fiabilité, une garantie pour les voitures d’occasion.

Les habitudes de consommation changent, avec une part croissante pour les solutions de leasing. En effet, en décembre, plus de la moitié des véhicules neufs ont été achetés par le biais de la LOA et de la LLD. Une tendance qui surpasse chez les particuliers les achats directs ou à crédit. Et parmi les secondes mains ? On assiste également à une augmentation des locations de voitures, bien que les volumes restent plus modestes. La location de voitures d’occasion notamment la LOA pour voiture d’occasion progresse particulièrement du côté des professionnels avec les véhicules utilitaires d’occasion.

Dans le secteur des électriques, Tesla domine avec son modèle Y. Ce succès devrait se poursuivre en 2024 grâce à son éligibilité au nouveau bonus écologique. Puis arrivent la Dacia Spring et la Tesla Model 3. D'après les données de NGC-Data, c'est la Renault Clio qui reste la préférée des Français avec la Citroën C3 et la Peugeot 208.