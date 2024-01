Au moment d’acquérir votre future voiture, neuve ou d’occasion, se pose la question du type de moteur. Certains acheteurs sont toujours fidèles à la même motorisation. Pourtant, devant le choix grandissant et les évolutions réglementaires, on peut s’interroger. Pourquoi continuer à acheter une voiture avec un moteur essence ?

Sommaire

Bénéficier de la puissance des moteurs essence pour une conduite en ville

Leurs atouts ? La puissance et la performance. En termes d’accélération et de conduite dynamique, les motorisations essence restent incomparables. Plus que leurs homologues diesel, elles sont recommandées pour les trajets urbains et pour ceux qui parcourent moins de 20 000 km par an. En effet, elles montent rapidement en température et s’usent donc moins vite en conduite urbaine.

Les constructeurs proposent toutes les catégories de véhicules, allant des SUV d’occasion, des berlines luxueuses aux plus petites citadines. Prenons par exemple la BMW Série 3, berline de luxe, qui au rang des voitures familiales, allie élégance, confort et performance. Toujours dans le haut de gamme, on retrouve la Mercedes Classe C, elle aussi très prisée. Dans la catégorie des voitures pas chères, la Dacia Sandero Stepway se démarque. Son espace généreux et son petit prix séduisent les acheteurs soucieux de leur budget. Pour les amateurs de modèles plus compacts, la Fiat Panda est une citadine très appréciée.

C’est un choix de véhicule populaire pour la circulation en ville. Il constitue souvent la meilleure solution permettant d’équilibrer coût, performance et disponibilité.

Pour ceux qui préfèrent ne pas trop investir, le leasing de voiture d’occasion est une alternative flexible et économique. Et pour changer régulièrement de modèle sans trop de contraintes, la LOA pour voiture d’occasion est une option intéressante.

Acheter à moindre coût : l’essence tire son épingle du jeu

Que ce soit à l’achat ou pour les frais d’entretien et tout particulièrement sur le marché des voitures d’occasion, ces motorisations sont assez économiques. Cette différence de coût est particulièrement visible pour des marques de voitures premium, comme Mercedes ou BMW. Cela reste valable pour toutes les marques si l’on compare les prix entre une électrique neuve et une essence de seconde main. Les aspects financiers peuvent être déterminants lorsqu’il s’agit de choisir une voiture d’occasion ou une voiture neuve.

Découvrez dans les annonces en ligne des modèles à prix attractifs. Ceux qui recherchent la qualité sans se ruiner peuvent opter pour une essence d’occasion. Les prix des véhicules d’occasion sont intéressants et la gamme est plus variée. Elle répond donc mieux aux besoins spécifiques de chaque particulier. Les véhicules utilitaires d’occasion séduisent, quant à eux, les professionnels. L’année de fabrication sera un critère important, car elle influence à la fois la performance du moteur et les caractéristiques de sécurité du véhicule. Et pour ce qui est de l’achat d’une voiture en ligne, l’éventail de choix est bien plus complet à budget équivalent.

Certes, les voitures thermiques, essence et diesel sont moins écologiques que les électriques ou les hybrides. L’industrie automobile a cependant fait des avancées significatives. Elles sont désormais, elles aussi, plus propres et plus efficaces. Ces progrès ont permis de réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Les turbos, par exemple, offrent un excellent compromis entre performance et économie d’énergies, un atout majeur pour les conducteurs soucieux de l’environnement.

Opter pour les moteurs thermiques pour se simplifier la vie

Dans nos modes de vie actuelle, la praticité peut être un critère essentiel. Pour faire le plein, nul besoin de chercher une borne en état de fonctionnement ni de patienter le temps de la charge. Disponibilité et facilité constituent des avantages indéniables pour les voitures essence d'occasion ou neuves.

Ces motorisations offrent plus de liberté. Dans des pays comme la France, la Belgique ou la Suisse, où le réseau de stations-service est dense et bien établi, opter pour ce type de voiture signifie moins de soucis et plus de flexibilité. Le ravitaillement ne prend que quelques minutes. C’est une commodité non négligeable pour ceux qui effectuent des trajets fréquents ou de longues distances.

Les moteurs modernes, avec des innovations comme la turbo-compression et l’injection directe, offrent des performances élevées notamment pour les véhicules neufs. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier du badge Crit'Air 1, facilitant l’accès à certaines zones à circulation restreinte dans les grandes agglomérations.

Pour une option plus écologique, les voitures d’occasion hybrides constituent un compromis intéressant pour une transition en douceur. Avec la location de voiture, par exemple, les automobilistes peuvent les tester et déterminer ainsi si cela leur convient. Il existe également des possibilités de location longue durée pour voiture d’occasion qui peuvent satisfaire les conducteurs indécis.

Avec un professionnel auto, les véhicules sont contrôlés. De nombreux services sont par ailleurs proposés pour acquérir une automobile en toute tranquillité. Une bonne façon d’acheter ou de vendre une voiture en ligne de manière sécurisée et avec des garanties pour la voiture d’occasion. En s’abonnant aux alertes de disponibilité, le futur acquéreur est immédiatement informé des nouvelles offres de voitures.

Bien que les véhicules plus respectueux de l’environnement gagnent en popularité, leur coût élevé reste un frein pour certains consommateurs. Une voiture d’occasion thermique est bien moins chère qu’une voiture électrique d’occasion. De ce fait, les moteurs à essence conservent une place prépondérante et restent parmi les plus vendus.