Choisir une voiture d'occasion peut sembler risqué de prime abord. De nombreux modèles et types de véhicules d'occasion inondent le marché automobile. Grâce à quelques conseils et à notre expertise en la matière, cet article vous guidera à travers les étapes importantes pour faire le bon choix concernant son véhicule d’occasion.

Voiture d’occasion : définir son budget et ses besoins

La première étape pour choisir une voiture d'occasion est de définir votre budget. Cela permet de restreindre vos options et de vous concentrer sur un panel de voitures plus précis. Pensez à prendre en compte les coûts supplémentaires comme :

l'assurance,

l'entretien

le carburant (essence ou diesel).

Un budget bien défini vous aidera par la suite à éviter les mauvaises surprises financières après l'achat de votre véhicule d’occasion. De plus, un monospace, une citadine, un SUV ou un utilitaire d'occasion ne remplissent pas les mêmes fonctions. Définissez clairement vos besoins en termes de déplacements.

Faire des recherches sur les modèles

Vous avez à présent quelques modèles de voitures en tête. Avant d'acheter en ligne, il est judicieux d‘effectuer des recherches sur les véhicules qui vous correspondent :

Consultez les avis en ligne, les rapports de fiabilité et les annonces pour avoir une idée de la cote et de la valeur des véhicules.

Basez-vous sur des articles qui traitent du marché de l’occasion en France.

Dacia sandero, Lexus, Seat, quelles marques choisir ? Comparer les marques et modèles d’occasion à vendre sur des sites spécialisés vous permettra de trouver la meilleure voiture en ligne.

Optez pour une année de mise en circulation assez récente et un kilométrage au compteur réduit.

Choisir le bon type de véhicule

Entre choix environnemental, réalité économique ou préférence de conduite, il est parfois compliqué de déterminer le type de motorisation le plus adapté : essence, hybride ou électrique. Petit tour d’horizon.

Voitures à essence

Elles sont souvent moins chères à l'achat et offrent une bonne performance, surtout pour les longs trajets. Cependant, les voitures essence d'occasion peuvent être plus gourmandes en consommation de carburant et demander un plus grand entretien à long terme.

Voitures hybrides

Les voitures hybrides combinent un moteur à essence et un moteur électrique, pour une meilleure efficacité énergétique. Idéales pour les trajets urbains, les voitures hybrides consomment moins de carburant en ville. Elles offrent un bon compromis entre économie de carburant et puissance pour les trajets longues durées, sans nécessiter de recharge fréquente.

Voitures électriques

Les électriques d'occasion ont le vent en poupe dû à leur faible impact environnemental et leur utilisation moindre en carburant. Initialement réservées aux courtes distances, il existe aujourd’hui une large gamme de SUV et véhicules de luxe électriques. De plus, grâce à l'augmentation des bornes de recharge, c’est une option de plus en plus pratique.

Vérifier l’état d’un véhicule

Avant de passer à l'achat auprès d'un vendeur particulier, il est recommandé de vérifier plusieurs éléments.

Extérieur du véhicule

Carrosserie : bosses, rayures et signes de rouille.

Pneus et roue de secours : usure des pneus et présence d'une roue de secours en bon état.

Pare-chocs et feux : doivent être intacts et fonctionnels.

Moteur et composants

Moteur : fonctionnement général, fuites d'huile et autres fluides.

Niveaux de liquide : contrôle du niveau d'huile, de liquide de refroidissement et de liquide de frein. La révision du véhicule doit être récente.

Batterie : en bon état, notamment pour une voiture électrique.

Intérieur du véhicule

Équipements intérieurs : l'état des sièges, ceintures, plancher, volant et pédales. Vous achetez une occasion, il ne s’agit pas que tout soit irréprochable comme dans une voiture neuve, mais que vous achetiez l’auto en tout état de cause.

Fonctionnement des accessoires : chauffage, climatisation, ventilation, éclairage, essuie-glaces, lève-vitres et compteur kilométrique.

Acheter une voiture d’occasion : pièges à éviter

Méfiez-vous des prix trop bas. Il est préférable de payer un peu plus pour une voiture en bon état plutôt que de risquer des réparations onéreuses.

Vous achetez un véhicule en ligne ? Demandez toujours son historique. Cela inclut les rapports d'entretien, les accidents éventuels et le kilométrage. Assurez-vous que le véhicule n’a jamais été gravement accidenté. Vous devez pouvoir inspecter le véhicule et le tester, dans le cadre d’une vente physique.

Enfin, pensez à la nationalité du constructeur automobile : assurer une réparation rapide de votre véhicule, c'est tout à fait possible avec l'achat de voiture de marque française. Les pièces sont plus faciles à trouver et moins couteuses que des pièces étrangères, même d'un pays limitrophe.

Voitures neuves ou d'occasion, comment se décider ?

Comparez les avantages d'une voiture neuve à ceux d'une voiture d'occasion.

Une voiture neuve offre la tranquillité d'esprit… du neuf ! Une garantie complète et aucune usure. Derniers cris, elles disposent de fonctions modernes et consomment souvent moins de carburant.

Une voiture d'occasion peut être beaucoup plus abordable et encore en très bon état si elle a été bien entretenue. Les véhicules d'occasion ont une dépréciation plus lente. En achetant auprès d'un professionnel, vous pouvez également bénéficier de garanties et d'un contrôle technique préalable.

Pour choisir une voiture d'occasion, il faut se poser les bonnes questions. En définissant votre budget, en choisissant le bon type de véhicule et en faisant des recherches approfondies, vous trouverez une voiture qui répondra à vos besoins. Si vous êtes frileux, mais possédez un budget restreint, envisagez d'acheter auprès d'un professionnel pour plus de sécurité.

Ces articles peuvent aussi vous intéresser :

Quelle voiture dans le futur ?

Tout savoir avant de louer une voiture

Comment vendre son véhicule en ligne ?

En savoir plus sur le leasing d'occasion.