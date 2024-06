L'achat de voiture en ligne tend à se démocratiser ces dernières années. Toutefois, lorsque l’on n'est pas expert en la matière, il est normal d'être réticent à l’idée d’acheter son nouveau véhicule en ligne. Berline, break, citadine, SUV, grâce à nos conseils, découvrez tout ce que vous devez savoir avant de procéder à un achat automobile.

Les 5 étapes à valider pour un achat de voiture en ligne

Afin de garantir un achat dont vous serez pleinement satisfait, nous vous proposons 5 étapes clés à suivre. Achat de voiture neuve ou d’occasion, auprès d'un concessionnaire ou non, ces points sont tous importants à considérer.

1. Recherche et comparaison de véhicules

La première étape consiste à définir vos besoins et à rechercher les modèles et les marques qui y répondent. Cela peut être un utilitaire dans le cadre de vos fonctions, un SUV pour faire beaucoup de route ou encore une citadine. Utilisez les filtres pour affiner vos critères (type de véhicule, carburant, budget, etc.). Comparez les différents modèles sur le marché, lisez les avis des autres utilisateurs et faites une liste des véhicules qui vous intéressent. Véhicules essence, diesel, électriques, hybrides ne consomment pas tous de la même manière, pensez-y !

2. Vérification générale d’une voiture d’occasion

Basé sur une courte liste de voitures qui répondent à vos besoins, vérifiez attentivement les détails suivants : kilométrage, historique, état général intérieur et extérieur, garantie. Chez les professionnels automobiles en ligne, vous trouverez des rapports détaillés pour chaque voiture, y compris des photos. Si vous achetez auprès d’un particulier, exigez des documents. Déplacez-vous dans la mesure du possible pour inspecter et tester le véhicule en personne.

3. Prise de contact et négociation auto

Contactez le vendeur, le prestataire en ligne ou la concession pour poser des questions supplémentaires. Contrairement à l’achat d’une voiture neuve, pour une auto d'occasion, vous pouvez tenter de négocier le prix ou demander des services additionnels. Livraison à domicile ou extension de garantie sont parfois accordées de la part des professionnels.

4. Financement et reprise de véhicule

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Le leasing est une alternative intéressante à l'achat immédiat. La LOA de voiture neuve ou d’occasion vous permet de devenir propriétaire en payant des mensualités lissées pour une meilleure maîtrise de votre budget. La LOA s'applique aussi bien aux voitures neuves qu'aux véhicules d'occasion.

Le crédit auto : les plateformes en ligne proposent souvent des partenariats avec des banques. On y obtient des taux compétitifs et des conditions de remboursement adaptées à sa situation financière. Le prêt auto va financer tout ou partie de votre achat, avec des mensualités fixes et un taux d'intérêt prédéfini.

Si vous avez un véhicule à reprendre, informez-vous sur les conditions de reprise et le montant proposé. Nombreux sites en ligne proposent ce genre de service. En fonction des tendances du marché, certaines périodes de l'année vous seront plus favorables.

5. Finalisation de l'achat de voiture en ligne

Une fois les étapes précédentes validées, vous pouvez procéder à l'achat du véhicule. Pour avoir toutes les cartes en main, on vous en dit davantage sur les documents à vérifier lors de la vente, avant de profiter de votre nouvelle voiture.

Garanties, documents et suivi après-vente

Vérification des documents de vente

Carte grise ou certificat d'immatriculation : ce document prouve que vous êtes le propriétaire légal du véhicule. Vérifiez que toutes les informations vous concernant sont correctes et correspondent au nouveau véhicule que vous achetez.

Contrat de vente : le contrat de vente doit détailler toutes les conditions de la transaction, y compris le prix d'achat, les modalités de paiement, les conditions de livraison, et les éventuelles garanties offertes.

Garantie : si le véhicule est couvert par une garantie, assurez-vous de recevoir tous les détails concernant sa durée, les éléments couverts et les conditions de validité. Cela peut inclure des garanties constructeurs pour les voitures neuves ou des garanties additionnelles offertes par le vendeur pour les véhicules d'occasion.

Suivi après-vente

Service après-vente : renseignez-vous sur les services après-vente offerts par le vendeur, tels que les entretiens réguliers, les réparations couvertes par la garantie et les services d'assistance en cas de panne.

Support client : assurez-vous que le vendeur dispose d'un service client réactif et compétent que vous pouvez contacter facilement en cas de problème ou de question après l'achat.

Retour et réclamation : informez-vous sur les conditions de retour ou de réclamation si le véhicule présente des défauts majeurs ou ne correspond pas à la description. Certains vendeurs offrent une période de retour ou de satisfaction garantie.

En somme, l'achat de voiture en ligne est une solution pratique et efficace. Avec les bons outils et les conseils ci-dessus, trouver le véhicule de vos rêves et le faire livrer directement chez vous devient possible. Plongez dans l'univers automobile et ses nombreuses ressources en ligne sans crainte afin d’acheter votre futur véhicule neuf ou d’occasion. Vous vendez un véhicule en ligne ? Nous avons également des conseils d’experts pour vous.

