Genesis au Dakar

Jacky Ickx au volant

Avant de mettre en marche son plan européen, le constructeur de luxe coréen Genesis s’est laissé aller à une petite aventure inattendue en Arabie Saoudite, en prenant part au Dakar. Pour l’occasion, le pilote belge Jacky Ickx (gagnant du Dakar en 1983) a piloté une GV80 adaptée au tout-terrain pour l’occasion, la Desert Edition. Au programme, éclairages et jantes 20 pouces adaptées, voies élargies et suspensions améliorées. Autant d’éléments qui ont permis à Jacky Ickx de parcourir les 6000 km du parcours sans problèmes.

La 911 Dakar ultime

Un périple en Asie

Rares sont les propriétaires qui utilisent leur véhicule dans les conditions les plus extrêmes, et cette Porsche 911 Dakar fait partie des chanceuses à vivre ce pour quoi elle a été construite. Au lieu de la garder dans son garage, ce propriétaire vietnamien a entrepris un périple de 32,000 kilomètres pour rejoindre le désert de Gobi en Mongolie, et aller-retour s’il-vous-plaît ! Après de multiples crevaisons ayant ralenti l’équipage, les téméraires aventuriers Porschistes sont rentrés chez eux après 75 jours sur les routes sinueuses asiatiques, qui n’ont pas effrayé la 911 Dakar !

Lewis Hamilton chez Ferrari

L’officialisation élégante

Nous le savions, et c’est désormais officiel : le britannique Lewis Hamilton fait désormais partie de la grande famille de Maranello en remplaçant Carlos Sainz et devenant leur nouveau pilote de Formule 1. Hamilton a officialisé la nouvelle avec de sublimes clichés de lui posant devant la maison d’Enzo Ferrari à Fiorano, aux côtés d’une mythique Ferrari F40. Une officialisation on ne peut plus élégante, où l’héritage de Ferrari croise celui du septuple champion du monde, habillé de façon très chic bien loin de ses habituelles excentricités vestimentaires.

La chevauchée des F40

Une minute de silence

Au même moment où Lewis Hamilton posait devant une F40 en Italie, il y a eu non pas un mais deux accidents de Ferrari F40 en Europe. Le premier accident a eu lieu en Angleterre, suite à une perte de contrôle ayant carrément retourné le véhicule. Fort heureusement tout le monde va bien, mais la voiture nécessitera des centaines de milliers d’euros de réparations. Le deuxième accident a eu lieu à Monaco, avec la F40 de Lando Norris (qui n’était pas au volant) qui a heurté une barrière assez violemment. Sacrées coïncidences.

Ogier triomphe à Monaco

Une dixième victoire

Le pilote français Sébastien Ogier vient de fêter sa dixième victoire lors de la fameuse épreuve WRC du Rallye Monte-Carlo avec Toyota. Un palmarès conséquent pour le pilote de 41 ans, dont la première victoire remonte à 2009 pour sa première participation, et pour qui Monte-Carlo est l’endroit emblématique lui ayant donné envie de devenir pilote de rallye. Sébastien Ogier lui-même ne sait pas s’il s’agit là de sa dernière participation et reste incertain sur son avenir. Cela n’enlève en rien la prouesse de son palmarès.

The Originals Renault Service

Au service des anciennes

C’est à l’occasion du salon Rétromobile que la marque au losange en a profité pour dévoiler un nouveau département dédié à préserver son patrimoine automobile. Une chose est certaine : le lieu et le moment sont bien choisis. Au programme nous trouvons un site facilitant certaines démarches (attestation carte grise collection etc...), donnant accès à des revues techniques mais également au réseau de professionnels agrées (réparateurs et restaurateurs) pour s’occuper des anciennes Renault. En revanche, difficile d’imaginer que Renault ait autant tardé à créer ce type de département à l’instar d’un Porsche Classic ou d’un Polo Storico de Lamborghini.

La ZR1 vendue 3,5 millions

Un premier exemplaire

Nos amis américains ont souvent pour habitude de vendre aux enchères le premier exemplaire d’un nouveau modèle, avec les profits reversés à des œuvres caritatives. La toute première Corvette ZR1 de dernière génération badgée 001 a été vendue par la maison d’enchères Barett-Jackson pour la coquette somme de 3,5 millions de dollars. L’acquéreur de la supercar de 1000 chevaux est un riche patron d’écurie américain, Rick Hendrick, qui a payé environ 21 fois le prix usine pour avoir le premier exemplaire collector.

Une 250 LM historique

35 millions d’euros

Nous vous en parlions lors de notre précédent numéro, et la vente aux enchères de RM Sotheby’s a désormais eu lieu. La mythique Ferrari 250 LM châssis 5893, la dernière à avoir gagné les 24 Heures du Mans avant l’arrivée de Ford et ses GT40, a été vendue aux enchères pour le prix de 34,8 millions d’euros. Un prix justifié par son palmarès et son aura, mais qui reste toutefois sous les estimations attendues. Mais ça n’en reste pas moins la sixième auto la plus chère vendue aux enchères dans le monde.

Andorre, paradis automobile

Porsche et Toyota en tête

Andorre est un petit Etat de 90,000 habitants situé entre la France et l’Espagne, qui possède certains avantages fiscaux, notamment en matière d’immatriculation de véhicules. D’ailleurs, le véhicule le plus vendu en 2024 à Andorre est la Porsche 911 (tous modèles confondus) avec 83 unités ! Les Porsche Cayenne et Macan occupent respectivement les 3ème et 4ème places des véhicules vendus, la deuxième marche revenant à la Toyota Yaris GR (47 unités), la version sportive de 280 chevaux et particulièrement rare.

Honda – Nissan, c’est fini

Un rapprochement annulé

L’info était toute neuve lorsque nous vous en parlions dans le précédent numéro, et il semblerait désormais que les négociations en vue d’une fusion entre Honda et Nissan aient pris fin. Les raisons sont multiples : d’une part, Honda souhaitait sans ambigüité prendre le dessus dans cette opération et faire de Nissan une filiale et d’autre part, la lente mise en place du plan de restructuration de Nissan annoncé fin 2024. Les constructeurs souhaitent néanmoins continuer de collaborer sur les véhicules électriques, hors de toute optique de fusion.