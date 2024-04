Jean Lain Héritage, pour l’amour des voitures d’exception.

Jean Lain est une enseigne qui parle aux amateurs d’automobiles. L’entreprise a pour elle une histoire, familiale, mais aussi une très grande expérience du terrain depuis sa création en 1966 du côté d’Aix-les-Bains. A l’époque, Jean Lain représente la marque NSU, ancêtre d’Audi. Ça vous parle plus, n’est-ce-pas ? Si la traduction du mot Audi en Allemand signifie « écouter », il faut croire que les premiers clients de Jean Lain ont été très sensibles et ont parfaitement écouté les conseils du revendeur. Signe de cette saine écoute, l’entreprise commence à très vite grandir puisqu’en 1971, elle distribue Audi mais aussi Volkswagen en Savoie.

Cette croissance montre que le sens de l’écoute de Jean Lain est vertueux. Cette entreprise familiale devient très vite l’un des relais privilégié d’Audi en France et gagne la confiance d’autres constructeurs, comme, par exemple, Toyota que le groupe distribue depuis 1989.

Jean Lain, c’est également la création du premier «Terminal Audi» en France, à Annemasse, en 2009. La croissance de l’entreprise familiale n’a jamais cessé au point d’être, aujourd’hui, LA référence de toute la région Rhône-Alpes pour les amateurs de voitures. Comme le dit avec un sourire malicieux, Jean-Michel Lain, «le groupe s’efforce d’être le fournisseur automobile préféré des Français.».

Dans cette optique, en plus de son activité Jean Lain Rent, de son label occasions Low’Caz, de sa reprise du fabricant de triporteur électrique Kleuster ou de la création de Jean Lain e-City, le groupe développe, depuis 2018, une branche plus ciblée sur les voitures de prestige, Jean Lain Héritage. Composée de deux concessions (à Vénissieux depuis le 1er mars et à Grésy-sur-Aix), cette partie du groupe est déjà très appréciée et reconnue des clients. Sa philosophie de se consacrer uniquement sur les voitures sportives, de prestige et de luxe est prisée des acheteurs. C’est aussi un moyen très efficace, pour Jean Lain, de centraliser les offres sur ce segment unique et de ne pas mélanger les genres. La création de Jean Lain Héritage s’est aussi faite par l’écoute des clients cherchant des voitures de prestige mais qui pouvaient, parfois, rechigner à se rendre dans un point de vente multi-segments.

Chez Jean Lain Héritage, vous entrez dans un autre monde, découvrez une atmosphère différente, élitiste, sans aucun doute. C’est un choix voulu et assumé par le groupe qui mise sur cette ambiance classieuse, rappelant celles des clubs anglais, des paddocks, là où on recherche l’inédit, la différence, le prestige. Dans le showroom, le client se retrouve dans un lieu d’échange entre passionnés, entre dingues de ces voitures différentes et prestigieuse. Ces voitures sont idéalement mises en avant, comme dans une mise en scène artistique où le produit est le maître des lieux. Lorsque vous mettez un pied chez Jean Lain Héritage, les équipes de Benjamin, Thomas et Romain sont au petit soin. Le trio maîtrise son sujet avec brio, professionnalisme et convivialité. Des atouts nécessaires pour ces connaisseurs qui savent qu’ils s’adressent à une clientèle de férus de voitures de prestige.

Au sein des deux enseignes, l’entreprise apporte des services adaptés pour répondre aux attentes des clients : achat, vente, dépôt vente toutes marques (voitures sportives et prestiges bien entendu), service de recherche personnalisée, un SAV atelier et de réparation ultra premium (et ouvert aux personnes qui n’ont pas acheté leur voiture de prestige chez Jean Lain Héritage), un service entretien, préparation et detailling. Avec Jean Lain Héritage, votre expérience client change et se personnalise à outrance à tel point que vous savez que vous serez accompagné de A à Z sans jamais avoir le moindre doute sur la compétence et le professionnalisme du concessionnaire.

Le groupe a très bien compris les enjeux actuels et futurs. La proximité du client est un atout majeur dans la réussite de l’entreprise, elle doit le rester, encore plus, pour les ventes d’automobiles de prestige. Pour se faire connaître (si besoin est), Jean Lain Héritage se montre d’un grand dynamisme pour être présent sur les événements locaux, sur les réseaux sociaux ou pour participer à des manifestations de voitures anciennes comme «Aix Auto Légende» ou «MOTOR SPORTIVE DAY».

Cette activité et ce professionnalisme font des petits puisqu’un troisième site Jean Lain Héritage est en projet du côté d’Annemasse. Un signe qui ne trompe pas et qui vous donnera encore plus d’opportunités de trouver la voiture de vos rêves.