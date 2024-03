L'essentiel... Première victoire d'Audi au Dakar, Le Mercedes Classe G donne le tournis, La nouvelle BMW Série 4 !

AUDI

Première victoire au Dakar

La marque aux anneaux est engagée depuis 2022 sur la mythique épreuve du Paris-Dakar. Il n’a donc fallu qu’une année à Audi pour enfin obtenir la victoire historique en Arabie Saoudite en janvier dernier, avec Carlos Sainz et Lucas Cruz au volant du RS Q e-Tron. Au milieu des dunes, l’auto a subi 11 crevaisons après environ 8000 km de parcours et n’a paradoxalement gagné aucune étape. La victoire est due à une navigation irréprochable, l’expérience des pilotes et à leur gestion de course. Cet exploit vient renforcer le palmarès Audi dans toutes les disciplines du sport automobile.

Le break dans la peau

Dans la famille des breaks de chasse énervés, la marque d’Ingolstadt a toujours eu une place méritée depuis la RS2 Avant de 1994. Depuis, Audi s’est toujours engagé à produire des breaks sportifs, qui intègrent le pseudonyme “’Avant”. Le dernier en date est l’Audi RS6 Avant GT, un modèle ayant atteint son potentiel selon Audi. Est-ce à dire que les breaks sportifs vont disparaître ? Certainement pas selon la marque, puisque la relève de la RS6 est actée bien qu’elle soit hybride. En d’autres termes, peu importe le type de motorisation, thermique hybride ou électrique, Audi ne compte pas mettre son fameux break de chasse aux oubliettes pour le moment.

MERCEDES

L’amour de l’écran

Il semblerait que les écrans se sont invités dans l’habitacle des futures Mercedes-Benz, quand bien même tout un chacun sait à quel point cela n’est pas le pinacle pour l’attention du conducteur. Peut-être qu’en Mercedes, il s’agit davantage de se faire conduire ? En tout cas c’est ce que souhaite le directeur de la technologie de la marque à l’étoile, avec des écrans transparents sur toute la largeur de l’habitacle. Mercedes va pousser l’Hyperscreen encore plus loin avec une dalle géante de 55 pouces aux graphismes époustouflants. Probablement sur les modèles les plus haut-de-gamme, mais quand même !

Le Classe G donne le tournis

Quoi de mieux pour teaser son futur Classe G électrique que de faire le show à Las Vegas ? C’est exactement ce qu’a fait Mercedes-Benz dans le cadre du CES en privatisant le fameux strip de Vegas avec ses EQG, qui ont procédé à une danse synchronisée assez particulière, à savoir un tour sur lui-même de 360 degrés, plusieurs effectués à répétition. Le mouvement a été baptisé G-Turn et s’avère probablement plus impressionnant que pratique dans les faits. Quoiqu’il en soit, ce futur EQG devrait être présenté courant 2024, mais l’histoire ne dit pas si la marque aux anneaux va conserver ce mouvement.

BMW

Le tournant électrique

Alors que la marque a toujours été plus prudente et réservée sur le sujet, le directeur financier de BMW estime que les voitures électriques sont à un tournant. Ce type d’auto représentait 15% des livraisons totales de la marque, et représente la croissance future de l’entreprise. BMW possède une électrique sur chaque segment, du SUV à la berline, et la plateforme Neue Klasse qui arrive dès 2025. Pourtant, depuis que l’Allemagne a retiré son bonus écologique et que l’Europe souhaite décaler la prohibition de vente des thermiques en 2035, difficile de prédire si cette tendance se poursuivra.

La nouvelle Série 4

Le constructeur bavarois a récemment présenté le restylage de sa Série 4 et ses nombreuses déclinaisons (M4, coupé, cabriolet etc...). Cette phase 2 conserve sa calandre controversée à double haricot sur toutes les versions (avec un habillage certes différent), mais les optiques LED évoluent. Tandis que la M4 Compétition gagne en puissance (530 chevaux), la version entrée de gamme devient plus abordable (54,200 euros pour une BMW 420i) malgré une dotation d’équipements de série plus généreuse.