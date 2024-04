L'essentiel... BMW I5 Flow Nostokana, AUDI A3 Allstreet, MERCEDES Mythos SL.

BMW

BMW i5 Flow NOSTOKANA

La longue tradition des Art Cars de BMW se perpétue à l’ère de l’électrique avec cette originale BMW i5 baptisée “Flow Nostokana”. Cette fois-ci, nous allons au-delà de la simple peinture avec l’ajout de films électroniques animés (sur le capot, le toit, les flancs et l’arrière du véhicule), reproduisant des motifs géométriques de l’art Ndebele. L’auto est réalisée par l’artiste sud-africaine Esther Mahlangu, à l’origine de certaines Art Cars de la marque depuis 1992, pour une œuvre abstraite et créative où la liberté domine et met en avant l’art Ndebele.

Les boîtes manuelles menacées

Quand bien même les boîtes automatiques semblent obtenir la faveur de la clientèle actuelle, il n’en reste pas moins qu’une boîte manuelle reste le pinacle de l’expérience automobile. La division M continue d’ailleurs à proposer ce type de transmission, pour le plus grand bonheur des passionnés. Cependant, un dirigeant de BMW a confirmé que les volumes étant de plus en plus réduits, la logique voudrait que les boîtes manuelles soient entièrement enlevées. En d’autres mots, si vous souhaitez une BMW moderne à boîte mécanique, achetez-la au plus vite, avant que la marque ne les condamne !

AUDI

Nouvelle A3 Allstreet

La marque d’Ingolstadt nous propose le renouvellement de son Audi A3 dans ses déclinaisons Sportback et berline, ainsi que la nouvelle version AllStreet, un crossover premium et surélevé, avec une calandre se rapprochant des modèles Q. Cette A3 Allstreet se présente comme une compacte qui possède de série des lignes de toit noires en plastique pour un look urbain, contrastant avec une garde au sol plus grande. L’auto ne possède pas réellement de concurrence, et démarre à 39,980 euros.

Un italien au design

Le jeu des chaises musicales continue chez Audi, avec le remplacement du designer en chef Marc Lichte, appelé à un autre poste. Massimo Frascella prendra son poste le 1er juin 2024 chez Audi, après avoir démissionné de chez Jaguar-Land Rover. Chez JLR, il était notamment responsable des nouvelles générations du Defender ou encore du dernier Range Rover. Le design de la marque allemande était déjà aux mains d’un italien de 2002 à 2015, et Massimo Frascella met en avant la simplicité du design avec des styles raffinés et intemporels.

MERCEDES

Mercedes Mythos SL

La division de tous les superlatifs de la marque allemande a été annoncée en 2022, réservée aux modèles ultra rares et luxueux (sur le schéma des Special Projects de Ferrari, ou des one-off Bugatti). Grâce à un teaser dévoilé il y a peu, nous savons désormais quel sera le premier modèle Mercedes Mythos: un speedster sur base de SL (qui devrait également avoir une version Maybach). La version Mythos arrivera en 2025 et inaugurera une lignée de voiture de collection exclusives, dédiée aux collectionneurs et passionnés de la marque à l’étoile.

Abandon de l’Ultimate Luxury

À travers les changements de gamme et évolution des stratégies internes, il arrive que des modèles soient sacrifiés. Le dernier en date est le Maybach Ultimate Luxury, un hybride SUV-berline qui, comme son nom l’indique, mettait l’accent sur le luxe et le confort. Le modèle a été sacrifié sur l’autel de la rentabilité car trop onéreux et complexe à produire. De plus, l’auto était essentiellement destinée au marché chinois qui, selon Mercedes, est déjà très bien représenté par la marque à l’étoile.