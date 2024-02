Audi Q8 e-Tron Dakar Edition, Sur les routes du Dakar.

Voici une édition limitée du constructeur d’Ingolstadt plutôt intéressante, qui est plus ou moins dérivée de la participation d’Audi dans la fameuse course du Paris-Dakar. L’Audi Q8 e-Tron Edition Dakar est un modèle pour les passionnés de tout-terrain, dans la continuité des Porsche 911 Dakar et autres Lamborghini Sterrato. L’auto est limitée à 99 exemplaires dans le monde, mais vous pouvez la commander en France (seuls 20 exemplaires chez nous en revanche) pour un prix avoisinant les 128,000 euros ! En revanche, à moins d’être un véritable afficionado de la conduite en forêt, pas sûr que notre pays soit le plus à même pour que l’auto développe son plein potentiel !

L’auto est basée sur la Q8 e-Tron Audi, et s’inspire de l’emblématique RS Q e-Tron développée par la marque pour le Paris-Dakar et possède des voies élargies de 39 mm. Elle est reconnaissable à son pack esthétique intégrant une galerie de toit, sa peinture Mythos Black (les coloris Siam Beige ou Magnetic Gray sont également disponibles) allié à un revêtement transparent à certains endroits et des autocollants optionnels (mais offerts). Aussi, elle possède de nouveaux pneus tout-terrain General Grabber AT3, lui donnant jusqu’à +65mm de garde au sol (réglable électroniquement).

Dans l’habitacle, peu de différences par rapport à un modèle de série si ce n’est des tapis de sols beaucoup plus robustes intégrant le logo de cette édition spéciale. Vous pouvez également faire graver le numéro de votre modèle en lettres givrées pour un supplément de 11,000 euros. Qui dit tout-terrain, dit capacité de chargement supplémentaire, grâce aux 40kg de la galerie de toit. Cette Audi Q8 e-Tron Dakar embarque également un nouveau logiciel de gestion de la suspension pneumatique, ce qui semble être la moindre des choses compte tenu de sa nouvelle garde-robe. L’autonomie est en légère baisse par rapport au modèle de base, avec 487 km donnés (contre 532 pour le Q8 55 e-Tron quattro).

Sous le capot, ce véhicule électrique est semblable à un Q8 55 e-Tron, et développe donc 408 chevaux de puissance cumulée et intègre la transmission intégrale Quattro. L’auto possède des angles d’attaque et de fuite dignes d’un véhicule tout-terrain léger (20 degrés), et un angle de rampe de 19 degrés, afin de répondre aux exigences de la discipline. La vitesse maximale est limitée à 200 km/h (le véhicule s’abaisse automatiquement et progressivement plus la vitesse augmente pour davantage de stabilité), tandis que l’exercice du 0 à 100 km/h est effectué en 5,9 secondes.