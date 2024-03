Audi RS6 Avant GT, La puissance pour raison.

La marque aux anneaux vient de présenter la version ultime de son break de chasse fétiche, avec cette édition limitée à 660 exemplaires seulement (avec des clients triés sur le volet), aménagés à la main dans les ateliers de Böllinger Höfe. Plus basse et plus large en apparence, l’Audi RS6 Avant GT est une véritable ode à la puissance, qui s’inspire de l’Audi 90 Quattro IMSO GTO du début des années 90. Les rails de toit ont été supprimés afin de la rendre encore plus sportive. Son prix allemand est de 220,000 euros (sans compter le malus en France...), avec des livraisons prévues dès juin 2024.

Pour la première fois, Audi utilise un châssis fileté de série, qui abaisse l’auto, réglable manuellement afin d’offrir à la fois confort ou dynamisme (châssis sport RS optionnel). L’auto est fortement inspirée du projet RS6 GTO de 2020, ce qui explique notamment sa livrée si particulière et son look. On reconnaît la RS6 Avant GT avec sa calandre Singleframe et ses prises d’air peintes en noir brillant, renforçant l’agressivité de cette face avant qui intègre de nouvelles entrées d’air. Pour la première fois, de la fibre de carbone est utilisée pour fabriquer le capot, comme en témoigne ces deux protubérances sur la pièce, mises en exergue par la livrée Audi Sport blanc, gris et rouge. Quant à l’arrière, on repère un immense diffuseur avec réflecteur vertical ainsi que le double aileron inspiré du sport auto.

Dans l’habitacle, tout passé à la personnalisation dans cette édition limitée. On y trouve l’inscription RS6 GT brodée à bien des endroits, avec surpiqûres rouge et cuivre. Le conducteur est confortablement installé dans de nouveaux sièges baquets RS et retenu par une ceinture rouge carmin. L’alcantara et le cuir Dinamica sont omniprésents.

Sous le capot, cette Audi RS6 Avant GT développe 630 chevaux pour un couple maximal de 850 Nm grâce à un bloc 4,0 L TFSI où tout a été optimisé (transmission intégrale Quattro, boîte Tiptronic à 8 rapports etc...). Les performances se doivent également d’être au rendez-vous, avec un 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et un vitesse de pointe limitée à 305 km/h. Les freins carbone-céramique sont proposés de série pour freiner la bête ainsi lancée. Aussi, ce modèle reçoit un réglage spécial pour le différentiel Quattro sport de l’essieu arrière afin de renforcer l’agilité et le dynamisme.