L'essentiel AUDI R8 Japan Final Edition, Un nouvel éclairage chez MERCEDES, La BMW Série 8 de Michael Jordan vendue.

AUDI

AUDI R8 Japan Final Edition

La fin de l’Audi R8 est inéluctable, et toute la planète automobile s’y prépare depuis un moment. À commencer par la marque elle-même qui multiplie les hommages et éditions spéciales. La dernière en date est une édition spéciale réservée au Japon, avec un look ultra-dynamique mis en avant par des jantes 20 pouces en bronze mat poli. L’intérieur bicolore, mélangeant cuir Nappa et Alcantara abrite une plaque spécifique avec un numéro d’identification. De nombreux éléments en carbone allégé sont la cerise sur le gâteau pour ce coupé au V10 thermique. Sayonara, R8 !

Huawei, vers un partenariat

Le constructeur allemand travaille activement pour s’associer avec le géant chinois Huawei, notamment connu pour sa spécialisation dans les équipements électroniques et plus récemment pour sa division de logiciels automobiles (Intelligent Automotive Solutions – IAS). La marque d’Ingolstadt fait face à certaines lacunes sur le plan technologique, et le rapprochement par Huawei pour y investir est donc stratégique et logique. Avec Huawei, Audi cherche un fournisseur de logiciels pour véhicule intelligent, notamment pour développer la conduite autonome.

MERCEDES

Un nouvel éclairage

La communication entre les différents usagers de la route est essentielle à la sécurité, et notamment aux Etats-Unis avec la prolifération de véhicules à conduite autonome. C’est pourquoi certains états américains viennent d’autoriser Mercedes à équiper certains modèles (Classe S et EQS) d’un éclairage particulier turquoise d’ici 2026. Ce dernier s’allume à certains endroits (feux arrière, rétroviseurs, projecteurs...) lorsque l’auto utilise le système de conduite autonome Drive Pilot. Une façon intéressante d’appréhender le partage de la route et la mobilité du futur, de quoi donner des idées en Europe.

L’utilitaire de luxe par excellence

Chez Mercedes, chaque voyage est une expérience hors du commun. Encore plus lorsque des préparateurs poussent à l’extrême les possibilités offertes. Clive Sutton a entièrement personnalisé un Sprinter, transformant l’utilitaire en un carrosse avec vitres teintées, des immenses écrans 4K, un éclairage d’ambiance aux petits oignons ou encore une Playstation 5 à disposition des occupants. Probablement la meilleure façon de voyager en ville. Le prix de ce cocon de luxe et divertissement reste toutefois prohibitif : plus de 200,000 euros !

BMW

La Série 8 de Michael Jordan vendue

La plus grande star du basket mondial Michael Jordan a possédé de nombreuses voitures tout au long de sa carrière, et notamment une BMW E31 850i (1991) bleu nuit légèrement modifiée (jantes AC Schnitzer). Ce mythe des années 90 a récemment été vendu aux enchères pour un prix dépassant les 70,000 dollars. Petite surprise, l’auto de 300 chevaux et boîte manuelle a été vendue avec sa plaque d’origine faisant référence au joueur de basket (M AIR J).

Le refus des artifices

L’expérience de conduite est un facteur déterminant de la passion automobile, souvent incarnée par une boîte de vitesse manuelle engageante. Avec l’avènement du véhicule électrique, ses détracteurs reprochent un manque de sensations, exacerbé par la multiplication des boîtes automatiques. Cependant, contrairement à certains concurrents, BMW ne compte pas pour autant développer des fausses transmissions manuelles et artificielles ni de sonorités particulières pour simuler le grondement d’un bloc thermique. La marque veut davantage mettre l’accent sur la technologie électrique à l’état pur et les avancements que cela implique sur le comportement du véhicule à vocation sportive.