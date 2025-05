Du 16 au 18 mai 2025, le Prestige Auto Beaune accueillera en première française une œuvre à part entière : la Rapida. Ce concept-car, conçu par les étudiants du Master en Transportation Design de l’IED de Turin en collaboration avec Italdesign, entend redonner à la jeune génération le frisson de la conduite sportive.

Une vision audacieuse née de la passion

La Rapida n’est pas simplement une voiture-concept : c’est une déclaration d’intention, un manifeste automobile. Née au cœur du Piémont, fruit de six mois d’un travail intense entre les talents émergents de l’IED Torino et les maîtres de l’innovation automobile chez Italdesign, elle repousse les frontières du design pour proposer une nouvelle lecture de la sportivité.

Avec ses lignes tendues, son profil affûté et son allure résolument dynamique, Rapida évoque d’emblée le mouvement, l’énergie, l’élan. Longue de 4,51 mètres pour une hauteur contenue à 1,28 mètre, elle adopte une posture ramassée typique des voitures de course, tout en réinventant les codes du coupé fastback pour répondre aux attentes d’une génération avide de sensations, mais aussi de style et de polyvalence.

Un retour aux sources de l’émotion

Pour les concepteurs, majoritairement issus de la Génération Z, l’idée était claire : renouer avec l’esprit des sportives compactes des années 90, ces voitures qui, sans coûter une fortune, offraient des expériences de conduite exaltantes. “Avec Rapida, nous avons voulu combler le vide laissé par ces modèles qui faisaient vibrer les jeunes conducteurs”, explique Dario Lauriola, designer extérieur chez Italdesign et mentor du projet.

Inspirée par l’univers JDM (Japanese Domestic Market), les mangas, les jeux vidéo et autres références culturelles qui nourrissent l’imaginaire des jeunes passionnés d’automobile, Rapida propose une passerelle entre générations. “Elle évoque autant les souvenirs d’anciens passionnés que les aspirations des futurs conducteurs”, souligne Andrea Porta, Responsable du Développement chez Italdesign.

Un design épuré, fonctionnel et émotionnel

Rapida séduit par sa pureté formelle. Loin des artifices stylistiques, chaque ligne a un sens. L’aérodynamisme y est roi, au service non seulement des performances mais aussi de l’efficience énergétique. L’arrière sculpté confère à la silhouette son caractère affirmé tout en permettant un volume de coffre généreux, preuve que sportivité peut rimer avec praticité.

L’intérieur n’est pas en reste : la configuration 2+2 mêle minimalisme et technicité. Les sièges enveloppants, les matériaux techniques et les finitions inspirées du streetwear créent un univers à la fois sportif et contemporain. Tactilité, sobriété et durabilité guident le choix des matériaux, dans un subtil équilibre entre esthétique et conscience écologique.

Une plateforme versatile pour un avenir ouvert

Conçue comme un concept-car “open source”, Rapida n’est pas liée à une marque en particulier. Cette neutralité lui permet de s’adapter à différents types de motorisations — thermique, hybride ou 100% électrique — faisant d’elle une base polyvalente pour des constructeurs souhaitant répondre aux mutations rapides du marché.

Cette approche s’inscrit dans la tradition turinoise des carrossiers indépendants et des centres de style visionnaires. Comme l’explique Paola Zini, directrice de l’IED Torino : “Chaque concept car est une œuvre collective et le fruit d’un processus complexe, reflet de notre philosophie éducative : la fusion du savoir et du faire. Dans une époque en mutation, Rapida est notre réponse aux nouveaux paradigmes de la mobilité.”

Une synergie entre formation et industrie

La collaboration entre l’IED et Italdesign, qui n’en est pas à son coup d’essai, illustre à merveille l’alliance entre créativité académique et rigueur industrielle. Les étudiants ont travaillé comme dans un vrai centre de design, épaulés par les mentors d’Italdesign, bénéficiant des outils, du savoir-faire et du réseau d’une entreprise au pedigree impressionnant (Volkswagen, Maserati, Ferrari, Alfa Romeo, etc.).

Du croquis initial au modèle physique à l’échelle 1:1, réalisé dans les ateliers de Moncalieri, chaque étape a été l’occasion d’apprendre, d’expérimenter et de concrétiser une vision ambitieuse. Le résultat : une voiture à la fois désirable, cohérente et porteuse de sens.

Première française au Prestige Auto Beaune 2025

Après avoir été dévoilée à Milan lors du Fuorisalone 2025 puis exposée au Musée National de l’Automobile de Turin, Rapida s’apprête à séduire le public français à l’occasion du Prestige Auto Beaune, du 16 au 18 mai 2025. Ce rendez-vous incontournable des passionnés d’automobile haut de gamme sera l’écrin parfait pour une voiture qui célèbre à la fois l’audace du design, l’enthousiasme de la jeunesse et l’excellence de l’ingénierie italienne.

Une génération qui reprend le volant

À l’heure où les jeunes se détournent parfois de l’automobile, Rapida remet l’émotion de conduite au centre de l’équation. Elle prouve que sportivité et accessibilité peuvent coexister, que le plaisir de conduire ne doit pas être un luxe réservé à quelques-uns. Ce projet reflète une vision inclusive, durable et passionnée de l’automobile, fidèle aux valeurs de l’IED et à l’esprit d’innovation d’Italdesign.

Rapida est plus qu’un concept : c’est une invitation à rêver. À se projeter. À croire encore à la magie d’une belle voiture, conçue avec le cœur, la tête… et les mains d’une génération qui ne demande qu’à tracer sa route.