L'essentiel... Audi A8 thermique, BMW s’associe à TATA, Un super SUV Mercedes par AMG.

AUDI

Dynamisme accru pour la S3

Suite à la remise à niveau des dernières A3, la marque d’Ingolstadt vient de dévoiler la version sportive : l’Audi S3. La dernière Audi S3 fait parler d’elle grâce à son bloc de 333 chevaux (+23 par rapport à la précédente S3) mais surtout grâce à sa nouvelle transmission intégrale (deux embrayages multi-disques sur l’essieu arrière). Concrètement, cela entraîne une agilité et un dynamisme en forte hausse métamorphosant l’Audi S3 en reine du dynamisme (comme en témoigne le nouveau mode de conduite “Dynamic Plus”). On retrouve déjà ce système sur la RS3 ou encore la Volkswagen Golf R.

A8 thermique : elle reste

L’Audi A8 actuelle approche de la fin de vie, après avoir été lancée en 2017. En effet, le haut de gamme de la marque allemande est une bonne vieille thermique qui commence à vieillir malgré un restylage en 2021. Alors que la cinquième génération de l’Audi A8 aurait dû voir le jour en 2024, cette future version tout-électrique se fait attendre. Dans un contexte incertain où la part de marché de véhicules électriques Audi n’est sans doute pas aussi bonne qu’espérée par ses dirigeants, Audi estime que l’Audi A8 thermique reste un succès et ne compte donc pas aller trop vite quant à sa remplaçante 100% électrique.

BMW

Présence au Mondial

Le constructeur allemand a dévoilé qu’il sera bel et bien physiquement présent lors du Mondial de Paris, qui se tiendra en Octobre 2024 à la Porte de Versailles. Est-ce là les prémices d’un regain d’intérêt des constructeurs pour les grands salons internationaux ? Quoiqu’il en soit, BMW estime que le salon de l’auto français remplit le cahier des charges pour être un partenaire de choix et garantir une communication optimale, notamment pour leurs véhicules électriques. Peut-être de quoi motiver ou inspirer tous les autres constructeurs automobiles ayant boudé le salon depuis de nombreuses années.

BMW s’associe à TATA

Les voitures modernes sont de véritables bijoux de technologie embarquée. Ce n’est donc pas une surprise de voir le groupe allemand BMW s’associer à TATA Technologies, une filiale du géant de l’automobile indien. Le but de ce partenariat sera de développer la présence de BMW dans le domaine des véhicules définis par logiciel (tous les paramètres du véhicule dépendent d’un système d’exploitation unique et central) afin de créer ensembles des nouveaux systèmes de conduite autonome ou encore des systèmes d’info-divertissement. Une chose est sûre : la voiture de demain sera 100% connectée.

MERCEDES

Un super SUV par AMG

Nous savons bien que les SUV correspondent au segment automobile le plus réclamé par les clients, ce qui explique pourquoi tous les constructeurs se sont lancés dans cette aventure. Toujours aller plus loin, Mercedes-AMG sait faire, d’autant plus que la concurrence ne va pas se faire prier (BMW l’a bien montré avec son XM). La division sportive du constructeur allemand envisage de produire un SUV ultra puissant dépassant allègrement les 1000 chevaux. Il y a de fortes chances que ce dernier soit électrique, mais peu d’espoir de voir une commercialisation avant 2026.

Les essences font de la résistance

La réalité économique n’est pas toujours en phase avec les idéaux. Alors que Mercedes-Benz entame avec enthousiasme son virage au tout-électrique, force est de constater que l’électrique reste cher pour le consommateur. Mercedes rectifie donc ses objectifs en cours de route, visant 50% de VE en 2030 et non plus 2025. C’est par exemple pourquoi Mercedes-Benz n’a pas hésité à continuer la Classe A thermique (qui devait pourtant être retirée du catalogue en 2024) puisqu’il s’agit de l’entrée de gamme la moins chère, plus proche du client et de la réalité du marché actuel.