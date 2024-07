L'essentiel... Nouvelle plateforme Audi avec SAIC, Mercedes-AMG PureSpeed, Une Art Car BMW aux 24H du Mans.

AUDI

Nouvelle plateforme avec SAIC

Après un premier partenariat concernant les logiciels et les nouvelles technologies, le constructeur allemand a officialisé un nouvel accord avec le groupe chinois SAIC afin de développer cette fois-ci une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques intelligents à destination de l’Empire du Milieu. Cette plateforme portera le nom de ADP (Advanced Digitalized Platform) et donnera naissance à trois nouveaux modèles a minima, tout en réduisant le temps de 30% entre la conception et la commercialisation de ceux-ci par rapport aux standards de l’industrie.

Q6 e-Tron Sportback

La version Sportback (pour ne pas dire coupé) du SUV électrique d’Audi Q6 e-Tron devrait voir le jour au plus tard au début de l’année prochaine. La recette est connue et fonctionne, aucune raison de la changer : nous verrons donc une silhouette légèrement plus longue, avec le profil arrière incliné. De quoi rendre le dessin de ce massif SUV plus élégant et léger, afin de faire oublier un espace de chargement réduit et un habitacle quelque peu moins spacieux du fait de la carrosserie. Le Q8 e-Tron a déjà sa version Sportback qui fonctionne plutôt bien, aucune raison qu’il en soit différemment pour le Q6 e-Tron.

BMW

Le Skytop, au-delà du concept ?

Le Concours d’Elegance de la Villa d’Este est un lieu idéal pour son partenaire historique BMW de dévoiler certains concepts, comme le Skytop. Après une petite analyse de marché, une production ultra limitée (moins de 50 unités) de cette Série 8 cabriolet avec son nez de requin (inspiré de la Série 6 des années 80) et son toit targa amovible est d’ores et déjà envisagée. Une chose est sûre, ce modèle qui puise dans le passé a tout pour plaire aux fans de la marque munichoise. Reste à voir s’il ne s’agit pas de vœux pieux et si BMW ira jusqu’au bout de son projet de commercialisation.

Une Art Car aux 24H du Mans

La tradition de BMW avec les Art Cars est née dans les années 70, afin de lier le monde de la course automobile à celui de l’art. Nombreux sont les artistes à avoir participé (Andy Warhol, Jeff Koons...) et nombreuses sont les voitures à avoir couru au Mans ainsi vêtues. La dernière création en date (BMW M Hybrid V8) a été peinte par l’artiste Julie Mehretu, et il s’agit de la 20ème Art Car de la marque allemande. L’auto a couru aux dernières 24 heures du Mans, pour renouer avec cette tradition.

MERCEDES

Mercedes-AMG PureSpeed

En marge du GP de Formule 1 de Monaco, Mercedes-Benz a dévoilé une édition ultra-limitée (250 unités) de roadster biplace sans toit, réservé aux meilleurs clients de la marque. Son nom ? PureSpeed. Basée sur la SL cabriolet, l’auto s’inspire des monoplaces allemandes en F1 et de l’histoire de la marque à l’étoile (la peinture bicolore évoque la Flèche d’Argent tandis que les sièges font penser à la 300 SLR, par exemple). Reconnaissable à l’absence de parebrise, remplacé par une structure similaire au halo en F1, cette auto permet une toute nouvelle expérience de conduite.

La Classe C électrique, c’est pour bientôt

Ce future modèle phare de la stratégie Mercedes-Benz reste prévue pour 2025 probablement afin de concurrencer la BMW i3 et ce malgré le changement de stratégie de la marque qui prend en compte le ralentissement de la vente des VE en Europe. Selon plusieurs sources, l’auto pourrait utiliser la plateforme MMA, jusqu’alors réservée aux modèles de la gamme EQ. D’ailleurs, si le modèle est prévu pour 2025, il n’aura pas pour nom EQC vu que la marque à l’étoile abandonne la dénomination EQ pour l’avenir.