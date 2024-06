L'essentiel... La future Audi e-Tron GT performance, une Mercedes AMG GT hybride, nouvelle nomenclature chez BMW.

AUDI

La future e-Tron GT Performance

La cousine technique de la Taycan a surpris tout le monde par sa relative discrétion et ses performances au rendez-vous. Mais la marque aux anneaux veut lui donner une version encore plus radicale, à la manière d’une Taycan Turbo GT. D’ici quelques mois, Audi va donc dévoiler une RS e-Tron GT Performance. Au programme, plus de puissance et davantage d’autonomie. Le teaser du modèle révèle une apparence qui changera peu. En d’autres termes, une évolution qui vise l’amélioration pure des capacités du véhicule, sans en changer fondamentalement la philosophie ni le look.

Les Q7 et Q8 améliorés

La perpétuelle amélioration est dans l’ADN du constructeur d’Ingolstadt. C’est pourquoi les dernières itérations des modèles Q7 et Q8 de chez Audi proposent de nouvelles versions hybride-rechargeables encore plus efficaces, proposant jusqu’à 4 signatures lumineuses différentes. Au programme, une autonomie en tout-électrique de 90 km (cycle WLTP) et des performances améliorées (5 secondes sur l’exercice du 0 à 100 km/h pour les versions 60 TFSI e Quattro). Les prix démarrent à 85,500 euros (Q7 55 TFSI) ou 92,900 euros (pour le Q8 55 TFSI).

MERCEDES

Une AMG GT hybride

La sportive compacte de Mercedes-AMG possède désormais une très puissante version hybride-rechargeable. Son bloc thermique V8 turbo se voit aidé d’un moteur électrique, lui permettant de développer une puissance cumulée de 816 chevaux pour un couple fou de 1420 Nm. Malgré une autonomie en tout-électrique anecdotique de 13 km, l’unique bémol au tableau serait donc son poids, dépassant les 2 tonnes, et limitant ses performances (le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, tout de même). Quoiqu’il en soit, cette version sera bel et bien commercialisée en France et “éligible” au malus écologique malgré l’hybridation.

Classe G, quelle longévité !

Alors que Mercedes-Benz vient de dévoiler son Classe G électrique, nous apprenons de la part du PDG d’AMG que le Classe G possède une longue espérance de vie. En effet, près de 80% des véhicules mis en circulation depuis son lancement en 1979 sont encore en circulation et en état de rouler ! Une longévité surprenante pour une voiture mythique ayant connu de nombreux blocs moteurs, dont le fameux V8 thermique. En espérant pour la marque à l’étoile une vie aussi longue pour la déclinaison électrique, preuve d’une robustesse à toute épreuve.

BMW

Nouvelle nomenclature !

Le constructeur allemand change de nomenclature en mettant de côté le suffixe i qui accompagnait jusqu’à présent la dénomination de ses voitures thermiques à essence. En effet, BMW souhaite réserver la lettre i pour ses modèles électriques afin d’éviter toute confusion possible. Finis donc les 540i et autres 330i, sans que nous ayons pour autant une date d’entrée en vigueur. Reste à savoir comment BMW va différencier ses modèles essence des autres versions (diesel ou hybrides) : en effet, les 320d et autres 250e ne semblent pas menacés par cette nouvelle nomenclature.

Série 4 et i4 restylées

Le restylage de la famille continue chez BMW et c’est au tour de l’électrique i4 ainsi que de la berline Série 4 Gran Coupé de passer par la case restylage après trois ans de commercialisation. Nouvelles signatures lumineuses subtiles, nouvelles teintes et nouvelles jantes sont prévues, ainsi qu’une simplification généralisée du BMW Curved Display (notamment la climatisation). Aussi, une nouvelle version électrique fait son apparition : la BMW i4 xDrive40 et ses 401 chevaux. La commercialisation est prévue bientôt, d’ici juillet 2024, avec des prix encore inconnus à l’heure où nous écrivons ces lignes.