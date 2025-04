Nouvelle architecture BYD

1000 Volts

Comme nous vous le répétons assez souvent, l’autonomie est une donnée très importante. Pour influer sur l’autonomie, les constructeurs ont beaucoup amélioré les plateformes des VE avec des technologies de recharge toujours de plus en plus rapides, passant de 400 à 800V en quelques années. Le géant chinois BYD va annoncer une plateforme de 1000V avec une fiabilité inégalable qui sera officialisée par quelques modèles premiums de la marque (comme le Han L ou encore le Tang L). Les temps de recharge diminuent, et l’autonomie ne cesse de croître !

L’autonomie par Haut-Parleurs

Une avancée majeure ?

La société britannique Warwick Acoustics a développé un système sonore utilisant une technologie très innovante avec des haut-parleurs électrostatiques ultra fins, qui devrait être commercialisée sur des véhicules de série dès cette année (le nouveau Range Rover électrique selon certains médias). Ce système particulièrement léger permet par conséquent de gagner jusqu’à 30 km d’autonomie par rapport à un système audio traditionnel. Non seulement le son est de meilleure qualité et sans distorsion, mais il s’agit d’une sorte d’aérodynamisme audio.

L’autonomie Neue Klasse

BMW confiant

Depuis l’avènement de la voiture électrique, l’autonomie a toujours été le nerf de la guerre, un élément déterminant dans l’acceptation du VE. BMW a donné des détails techniques sur sa future plateforme Neue Klasse dédiée aux modèles électriques et notamment la Gen6 eDrive, en annonçant une autonomie maximale surprenante de 900 km grâce à son architecture 800V et à des cellules cylindriques. Même pour les modèles les moins efficaces, BMW annonce a minima 600 km d’autonomie en cycle WLTP. Ainsi parés, pourra-t-on réellement reprocher une autonomie insuffisante aux futurs VE allemands ?

Porsche rationalise l’électrification

Place à l’hybridation

Le constructeur allemand a complètement adapté sa stratégie depuis que le marché et sa clientèle lui a fait comprendre que l’électrique était certes intéressant, mais pas au point de tout miser dessus (le Taycan déçoit et le Macan électrique débute avec des défis à surmonter). C’est pourquoi Porsche souhaite désormais se concentrer davantage sur ses modèles hybrides et hybrides rechargeables avec une diversification des motorisations, donnant une seconde chance aux moteurs à combustion. Preuve qu’avec toute la bonne volonté du monde, Porsche sait malgré tout s’adapter rapidement.

Tesla dévisse

Une chute en bourse

Le constructeur américain Tesla dévissait en bourse mi-mars, et l’action perdait jusqu’à 15% de sa valeur. Si tous les constructeurs mondiaux sont négativement impactés par la baisse de la demande en VE, forcément le leader Tesla n’échappe pas à la baisse des ventes. De quoi justifier une perte de capitalisation boursière, somme toute assez brutale (-130 milliards de dollars de valeur). D’autant plus que les récentes positions politiques d’Elon Musk jouent probablement un rôle non-négligeable sur cette débâcle de la marque. Tesla va-t-il rassurer ses investisseurs ?

Maserati rétropédale

La MC20 électrique annulée

Depuis sa création, le groupe Stellantis a de beaux projets pour sa marque Maserati et souhaitait en faire son étendard. Malheureusement pour la marque italienne, le manque d’attrait de l’électrique et l’absence d’intérêt du marché a bouleversé les plans et a contribué à l’abandon du projet de MC20 Folgore, 100% électrique. La marque au trident reste toutefois engagée dans la mobilité électrique, préférant se concentrer sur ses modèles électriques actuels et existants (Grecale, GranTurismo etc...).

La R5 aime le tennis

La Rolland Garros édition

La petite citadine électrique du losange voit apparaître une nouvelle édition spéciale, étroitement liée au tennis puisqu’il s’agit de la Roland-Garros Edition. Proposée à partir de 32,490 euros sur base de Renault 5 e-Tech de 150 chevaux et 410 km d’autonomie, l’auto propose 4 teintes élégantes et sportives et une atmosphère générale rappelant l’univers du tennis. De nombreux motifs en Croix de Saint-André, rappelant la forme du stade de Roland-Garros, se marient parfaitement aux nombreux détails tels le levier de vitesse s’inspirant d’une raquette de tennis ou une sellerie spécifique en tissu recyclé.

Record pour la Taycan

Encore un !

Les ventes de la Porsche Taycan sont peut-être en berne, mais l’auto ne cesse de surprendre avec ses nombreux records. Le dernier en date a été accompli sur le célèbre circuit Interlagos au Brésil, où le pilote brésilien Felipe Nasr, vainqueur des 24 H de Daytona et champion IMSA a bouclé un tour en 1 minute 42 secondes. La Taycan Turbo GT est 8 secondes plus rapide que la précédente génération de Taycan Turbo S, un détail non-négligeable pour la future commercialisation du modèle au Brésil qui met en avant ses indéniables atouts sportifs !

CEE, nouvelle prime à l’achat

Pour particuliers et professionnels

Un nouveau dispositif (cumulable avec le bonus écologique) disponible depuis mars permet aux particuliers ainsi qu’aux professionnels (société ou collectivités) de bénéficier de la prime CEE (Certificats d’Economies d’Energie) qui encourage à réduire sa consommation énergétique. La prime correspond à un montant fixe selon le véhicule et le type d’acheteur, déduit directement du prix. En revanche, pour l’heure seuls les véhicules électriques badgés Stellantis ou Renault la mettent en œuvre. Bonne nouvelle pour l’économie : la Dacia Spring en fait partie (quand bien même elle n’est pas éligible au bonus écologique).

Estafette et Goélette

Le futur de l’utilitaire Renault

La division Ampere du groupe Renault est inarrêtable et ne souhaite pas se cantonner aux véhicules des particuliers. En effet, l’avenir de l’électrique se joue également sur le segment des utilitaires, souvent oublié. Les prochains modèles s’inspireront du passé : d’une part nous avons la Goélette (la version châssis cabine du Trafic e-Tech). Ensuite, le plus haut de tous, l’Estafette et son mètre 90 destiné à une utilisation urbaine et dont le concept a été dévoilé au Mondial de Paris. Enfin, l’on retrouvera le Trafic, qui continuera sa vie en mode zéro-émission.