Les news électriques... La nouvelle McLaren, des Panamera Hybrides, La 911 Hybride confirmée !

Lotus Emeya

Prête à la livraison

La spacieuse berline est la deuxième auto 100% électrique du constructeur Lotus, présentée fin 2023. Après un long programme d’essais et de tests de plus de 3 ans, il semblerait que la berline soit enfin prête à la commercialisation et la livraison des premiers modèles prévue pour 2024. L’auto a enduré toutes les situations, allant de la chaleur extrême aux températures glaciales du cercle polaire arctique. De quoi peaufiner les détails, comme le mode neige qui adapte l’affichage tête haute à la présence de neige, permettant d’exploiter les 905 chevaux de l’Emeya en toute sécurité.

Ford veut dominer l’électrique

Une nouvelle plateforme en développement

Le constructeur américain souhaite performer dans tous les domaines. Autant Ford ne souhaite pas abandonner son V8, autant l’électrique est une priorité absolue. Le PDG a révélé qu’un département spécial travaillait depuis deux ans sur une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques, qui devrait arriver en 2026. Celle-ci serait flexible avec pour objectif principal un faible coût, afin de concurrencer les constructeurs chinois mais aussi Tesla, afin de permettre à Ford d’atteindre la rentabilité avec ses véhicules électriques, ce qui est loin d’être le cas actuellement.

Du changement chez Volvo

La gamme change de nom

Volvo n’a jamais modifié son objectif ou sa stratégie : une gamme 100% électrique d’ici 2030. En revanche, la marque suédoise vient de procéder à un petit remaniement sémantique au sein de sa gamme : les modèles précédemment appelés XC40 Recharge et C40 Recharge sont renommés respectivement EX40 et EC40. Un choix somme toute logique compte tenu des EX30 et EX90 de la gamme. En d’autres termes, le suffixe Recharge semble disparaître, tandis que les déclinaisons hybrides prennent un nouveau nom plus simple : T6 et T8.

Les Panamera Hybrides

Un modèle pensé pour la France ?

Après avoir présenté la troisième génération de la Panamera, Porsche introduit de nouvelles motorisations sur sa berline, avec l’arrivée des Panamera 4 E-Hybrid (V6, 470 chevaux) et 4S E-Hybrid (V6, 544 chevaux). Deux nouveaux modèles hybrides (associant donc un moteur électrique) qui n’ont pas le panache ni la puissance de la Turbo E-Hybrid, mais qui ont le mérite d’échapper au malus écologique français. Un atout de poids pour Porsche lorsqu’il s’agit du marché français avec des prix démarrant respectivement à 125,000 euros (4 E-Hybrid) et 140,000 euros (4S E-Hybrid), soit moins chères que la Panamera entrée de gamme, frappée par le malus.

Sony continue l’aventure

Deux nouveaux modèles

Le partenariat liant Honda à Sony en vue de développer et produire des véhicules électriques n’est visiblement pas une utopie, suite aux nombreux concepts Vision présentés. Après la confirmation du premier modèle Afeela (attendu pour 2025), il semblerait que Sony souhaite continuer en ce sens, avec l’arrivée de nouveaux modèles dont un SUV et une compacte à bas coût. Honda se chargerait à nouveau de produire, tandis que Sony serait aux manettes du volet technologique de l’auto, équipée de nombreux gadgets et fonctionnalités liées aux marques détenues par Sony (Playstation ou encore Spiderman...).

Apple, la fin d’une histoire

Il n’y aura pas de voiture Apple

Comme la légende du serpent des mers, celle de la voiture Apple autonome et électrique faisait partie de notre quotidien depuis des années. Pourtant, un département dédié de plus de 2000 employés travaillait depuis 10 ans sur le projet Titan, la voiture sans conducteur d’Apple, qui ne verra jamais le jour. Une info qui n’est pas sans rappeler l’abandon de Dyson sur le projet de véhicule électrique. Les dirigeants Apple enterrent donc le projet, préférant se consacrer à l’intelligence artificielle. Finies les rumeurs incessantes, le secteur des véhicules électriques aura perdu un potentiel concurrent.

Tesla Roadster : du nouveau

Une accélération spatiale

Nous n’avions aucune nouvelle de la supercar de Tesla depuis 2017. Mais le roadster semble renaître de ses cendres plus de 7 ans après sa présentation, avec de nouvelles annonces. Le PDG de la marque promet un 0 à 100 km/h en moins d’une seconde (Tesla parlait de 1,9 secondes sur l’exercice en 2017). En d’autres termes, une grosse amélioration et une accélération et une poussée dignes des fusées de SpaceX. Tesla s’avance même au point d’annoncer une commercialisation en 2025 avec un prix inférieur à 300,000 euros, mais mieux vaut prendre des pincettes et être moins optimiste.

La nouvelle McLaren

Une hypercar électrique ?

La McLaren P1 existe depuis 2013, et le constructeur de Woking envisage donc de la remplacer. Cette future hypercar baptisée P18 en interne devrait être équipée d’un V8 hybride-rechargeable, perpétuant la tradition de l’hybridation des supercars McLaren, dans l’ère du temps. Avec une puissance annoncée de 1000 chevaux, des portes papillon, un aileron arrière actif et de la technologie dérivée de la Formule 1, l’auto sera présentée avant la fin de l’année.

Polestar officiellement en France

Un début pour 2025

Le différend opposant Citroën à Polestar, la division sportive de Volvo, a certainement joué un rôle dans le retard de la commercialisation de la marque en France. C’est désormais du passé puisque Polestar annonce son arrivée officielle en France, d’ici 2025 afin de se frotter à d’autres concurrents premium (Tesla ou encore Porsche). Avec une gamme de 3 véhicules (Polestar 2, Polestar 3 et Polestar 4), la marque suédoise désormais sous giron chinois profitera du réseau Volvo en France pour l’entretien des véhicules, ainsi que de l’arrivée de nouveaux concessionnaires.

La 911 Hybride confirmée

La 911 s’électrifie

Compte tenu du contexte, l’électrification de la Porsche 911 était inéluctable et devrait avoir lieu au début de l’été 2024. Ce sera une première dans l’histoire de la 911, avec cette hybridation qui devrait la rendre encore plus efficace et sportive (mais sans être une hybride rechargeable pour autant). Selon Porsche, cette auto s’inspirera de la division course de Porsche, avec un six cylindres au programme. Quand bien même il s’agirait d’une hybridation légère avec alterno-démarreur 48V intégré à la boîte de vitesse, cela représenterait une véritable révolution dans la famille 911. Aucune info sur le type de batterie n’a filtré.