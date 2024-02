Ford Mustang Mach-E GT Bronze, L’âge de bronze.

Le constructeur américain Ford vient de présenter une nouvelle déclinaison de son SUV 100% électrique, le Mustang Mach-E GT Bronze. Il s’agit d’un pack esthétique dont le but est clairement de rajeunir l’image du Mach-E et le rendre plus attirant. De quoi directement améliorer l’expérience des propriétaires avec un peu de fantaisie. Ce pack n’est disponible que sur les déclinaisons haut de gamme du constructeur (Mach-E GT Performance). L’auto sera lancée au printemps 2024 et semble pour l’heure réservée au marché nord-américain pour un prix d’environ 61,000 dollars.

Le look de la Mach-E n’évolue pas, on conserve les ailes arrière relevées, des phares acérés et ce long capot. En revanche, la Mustang Mach-E GT Bronze est reconnaissable en premier lieu à ses nombreux éléments couleur bronze : qu’il s’agisse de la calandre à motif treillis, les nombreux écussons sur la carrosserie (monogramme GT etc...) ou encore les nouvelles jantes 20 pouces en aluminium (avec freins et disques Brebom). Aussi, cette déclinaison voit apparaître une nouvelle couleur : vert éruption.

Dans l’habitacle, il n’y a aucun changement puisqu’on conserve le grand écran 15 pouces en position centrale, complété par l’écran numérique d’instrumentation (derrière le volant). En revanche, les Mustang Mach-E GT Performance possèdent désormais des sièges Ford Performance (intégrant réglage électrique 10 positions) pour un confort accru pour les 5 potentiels passagers ! Aucune information concernant l’autonomie n’a été communiquée, mais de base la GT Performance revendique jusqu’à 400 kilomètres d’autonomie.

Sous le capot, nous possédons toujours un moteur électrique, qui devrait développer environ 487 chevaux pour un couple maximal de 860 Nm (peut-être un léger gain de puissance est à prévoir). En matière de performances, Ford parle d’une amélioration sur l’exercice du 0 à 100 km/h en précisant que les GT Bronze seront les plus rapides des Mach-E, sans toutefois donner plus d’informations. Quoiqu’il en soit, l’auto reçoit de série un nouveau système de suspension MagneRide.