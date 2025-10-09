Musk tease la Tesla Roadster

On n’y croyait plus

Annoncée depuis de nombreuses années, la Tesla roadster était devenue un serpent de mer dont on ne savait plus trop si elle verrait le jour. Désormais, tout laisse à croire que le projet est en phase de mise au point et arrive bel et bien vers la production. Elon Musk évoque même la présentation la plus épique de tous les temps d’ici la fin de l’année 2025. Il ne s’agit plus de rumeurs, mais d’informations confirmées par le chef du département ingénierie de Tesla, Lars Moravy. Nous sommes excités mais tempérons nos attentes : avec la Roadster, nous ne sommes pas à un retard près...

En Bref Le monde automobile électrique bouge : Tesla Roadster bientôt !

Yangwang (BYD) arrive en Europe.

MG prépare une compacte abordable (2028).

Jaguar vise le luxe rare.

Ford optimise sa production VE.

Zeekr 9X, hybride-rechargeable puissant avec recharge rapide.

BYD contourne les taxes via la Thaïlande.

Charge rapide peut prolonger la vie des batteries zinc-ion.

Audi prépare une A2 e-Tron abord

Yangwang arrive en Europe

L’offensive BYD

Ce ne sont pas les difficultés qui arrêteront l’offensive des géants chinois sur le marché européen du véhicule électrique. Dès l’année prochaine, la marque de luxe Yangwang qui appartient au groupe BYD fera son entrée en Europe avec une gamme fournie. L’information a été officialisée pendant le Festival of Speed à Goodwood, qui annonce en grandes pompes les arrivées du SUV U8, de la berline U7 ou encore la supercar Yangwang U9.

Une entrée de gamme MG

Prévue pour 2028

Tous les grands constructeurs semblent avoir un défi commun : dominer le segment dédié à la mobilité urbaine grand public. Le constructeur anglais MG envisage également une compacte 100% électrique aux alentours de 20,000 euros, qui devrait arriver d’ici 2028. Cette voiture économique sera également technologique et attirante pour le consommateur avec une autonomie prévue de 400 km. Pour l’heure, nous savons simplement qu’elle s’appellera probablement MG2 et qu’elle est développée dans le but de plaire au marché européen.

Le clivage Maserati

Un marché spécifique

Les constructeurs automobiles se rendent peu à peu à l’évidence : à l’heure actuelle les véhicules électriques ne sont pas réservés à tous types de segments ni de clientèle. Ce n’est pas pour rien si Maserati a décidé de ne pas produire la version électrique de sa MC20 (ou de sa McPura), estimant que les VE sportifs étaient mal compris. Pourtant, il n’y a jamais eu autant de puissance et c’est bien là le problème. L’acheteur d’une sportive recherche davantage, souhaitant être stimulé à travers une expérience de conduite unique.

Ford, roi de la production

La révolution des VE

Dans le passé, Ford a été un pionnier dans la production automobile avec le fordisme et le taylorisme qui ont réorganisé le travail et permis à la production de s’accélérer. Fidèle à son histoire, Ford va mettre en place une stratégie de production novatrice dédiée au véhicule électrique avec un investissement de 5 milliards de dollars. Désormais, trois lignes de production indépendantes s’occuperont de produire en parallèle l’arrière, l’avant et la batterie du véhicule, avant de se rejoindre à la fin pour mettre en place les derniers éléments. Ford table sur une production 40% plus rapide !

Jaguar réaliste

La production va baisser

Le renouveau de la marque anglaise a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois. Beaucoup pensent qu’en reniant son histoire et en partant d’une feuille blanche controversée, Jaguar se tire une balle dans le pied. Pourtant, la marque semble très réaliste sur ses objectifs : la future Type 00 et une berline de luxe 100% électrique, qui se veut rare, performante et chère. En ce sens, Jaguar estime que les volumes vont diminuer, préférant vendre peu et cher, en s’appuyant sur le modèle Range Rover.

L’hybride-rechargeable ZeekR 9X

Une recharge éclair

Le SUV hybride chinois ZeekR 9X, dont la silhouette n’est pas sans rappeler celle du Cullinan de Rolls-Royce, est un hybride-rechargeable officialisé lors du salon automobile de Chengdu. Fort de 1300 chevaux (un bloc essence + 3 moteurs électriques), il possède un jeu de batteries à faire pâlir certains véhicules 100% électriques. La plus grande batterie disponible (70 kWh) offre jusqu’à 300 km d’autonomie et une recharge en à peine 10 minutes du fait de l’architecture 900V du ZeekR 9X. Un record pour une hybride-rechargeable !

Les BYD Dolphin Surf arrivent

Elles échappent aux droits de douane

Le géant chinois BYD a trouvé une parade pour contourner les droits de douane européens sur les véhicules électriques chinois. En effet, une flotte de 900 BYD Dolphin Surf (la petite citadine électrique chinoise à 20,000 euros) a embarqué à bord d’un cargo thaïlandais en direction de l’Europe. BYD a fait le choix d’établir des usines dans ce pays pour construire certains modèles afin d’y exporter des véhicules directement et éviter les taxes prohibitives à l’encontre de la Chine, qui reste le pays d’origine de la marque.

La charge rapide bénéfique

Une durée de vie prolongée

La recherche et le développement en matière de batteries et de technologie feront toute la différence dans les années à venir. La technologie permet d’améliorer sans cesse les batteries au niveau industriel. Une nouvelle étude américaine révèle que l’augmentation de la puissance de charge améliorait la durée de vie de la batterie en renforçant la structure interne des cellules. Une révolution non seulement au niveau automobile, mais pour tout appareil électrique qui se recharge ! En revanche, cela ne concerne que les batteries zinc-ion. Suffisant pour envisager des batteries plus stables et sûres à l’avenir.

Une entrée de gamme pour Audi

Horizon 2026 à tenir

La marque d’Ingolstadt a confirmé travailler activement sur un modèle d’entrée de gamme 100% électrique, continuant ainsi sa stratégie offensive de nouveaux modèles. Celui-ci devrait voir le jour en 2026 (autrement dit demain) et répond au nom de code de A2 e-Tron. De toute évidence, tous les constructeurs ambitionnent un véhicule d’entrée de gamme tout-électrique, qui serait abordable et répondrait à une réelle demande. Selon certains médias, il aurait pour objectif officieux de remplacer à la fois le petit SUV Q1 mais également la petite Audi A1.