Les news... Bugatti passe au V16, Une nouvelle supercar Porsche, Un tout-terrain ultime !

Bugatti passe au V16

Toujours aussi fou

Lancé avec la Bugatti Chiron en 2005, nous savions que le célèbre W16 de Bugatti tirait sa révérence avec la Chiron. La remplaçante de la Chiron, censée incarner le futur de la marque, sera présentée en juin et Bugatti a confirmé qu’elle serait équipée d’un V16 hybride. Ce n’est pas le premier V16 de l’histoire de l’automobile, mais ce sera probablement le plus abouti ! Ce nouveau groupe motopropulseur thermique aidé de moteurs électriques devrait théoriquement délivrer une puissance phénoménale et immédiate, en plus d’atteindre un régime moteur assez élevé.

Super utilitaire de Ford

Transit Custom MS-RT

La vocation première d’un véhicule utilitaire est d’être pratique au quotidien pour les professionnels, mais ce n’est pas une raison pour refuser la fantaisie !

Ford l’a bien compris puisqu’il propose des versions déjantées MS-RT de son pick-up (Ford Ranger) et van utilitaire (Transit). Au programme, un kit esthétique pour un look beaucoup plus sportif et agréable, même au travail. Vous pourrez même avoir plus de puissance avec la version électrique E-Transit (281 chevaux). Dans la pure tradition automobile anglaise, quand l’utile se joint à l’agréable, difficile de refuser.

Une nouvelle supercar Porsche ?

Les voyants sont au vert

Le constructeur allemand, qui a fêté ses 75 ans l’année dernière, possède une riche histoire avec de nombreuses supercars : 911 GT1, Carrera GT ou encore la dernière en date 918 Spyder. Le concept Mission X était peut-être annonciateur d’un futur modèle de série, puisque le PDG Oliver Blume semble favorable à perpétuer la lignée des supercars Porsche. Si le projet est validé, il faudra remercier le succès des Macan, Panamera et autres Cayenne qui permettent aux 911 et autres projets spéciaux de prendre vie.

La Bugatti Bolide freine avec Brembo

Des disques immenses

La future hypercar de Bugatti destinée à la piste est en phase de tests sur tous les circuits du monde. Puissante à souhait, la Bolide est annoncée comme une vraie fusée. Bugatti s’est associé avec Brembo pour créer le plus gros système de freinage au monde. Il fallait au moins ça pour arrêter les 1800 chevaux lancés à toute vitesse, en l’équipant de disques en carbone et des étriers en aluminium (une technologie comparable à la F1 ou encore les prototypes en endurance). Les futurs clients bénéficieront ainsi du meilleur système de freinage possible, pour leur assurer sécurité et expérience inoubliable sur circuit.

Marcello Gandini est parti

Une icône du design italien

L’histoire de l’automobile perd un grand nom avec la disparition de Marcello Gandini à l’âge de 85 ans. Le designer italien est le père de nombreuses autos transalpines devenues iconiques comme la Miura, la Countach ou encore la Diablo. Mais Gandini n’a pas que travaillé avec Lamborghini, puisqu’il était également responsable du design de la Volkswagen Polo, la Bugatti EB110 ou encore la Lancia Stratos. Le designer turinois avait fait ses armes chez Bertone, des années 60 aux années 80, avant de travailler de façon indépendante, tout en continuant à se consacrer à l’automobile.

Il n’y aura pas de Lagonda

Aston Martin dans l’impasse

Les difficultés de la marque anglaise auront eu raison de la naissance d’un nouveau département dédié au luxe et à la personnalisation. La division Lagonda ne verra donc jamais le jour et ne pourra jamais concurrencer Rolls-Royce comme le souhaitait l’ex PDG Andy Palmer. En effet, le département Q by Aston Martin permet de combler les besoins et désirs de tous les clients, avec un niveau de luxe suffisant. Aston Martin souhaitant davantage se focaliser sur d’autres projets prioritaires, le nom Lagonda ne risque pas de revenir de sitôt.

Rolls-Royce Arcadia

La troisième Droptail

Dans son projet comprenant quatre modèles uniques Droptail, voici de dernier en date, Arcadia, après la Rose Noire et l’Amethyst. La Droptail Arcadia possède une robe blanche intégrant des particules d’aluminium. De nombreux éléments de la carrosserie (jupes latérales, capot, calandre etc...) sont en fibre de carbone teintée en argent, tandis que l’auto est reconnaissable à sa face arrière unique. L’intérieur fait la part belle au bois de rose (233 éléments) ayant nécessité jusqu’à 8000 heures de travail. Le prix est inconnu, mais avoisine probablement les 20 millions d’euros.

Lamborghini Huracan STJ

Une dernière version ?

Le constructeur italien vient de déposer un nouveau nom de marque accompagné d’un logo éponyme : Huracan STJ. Si la production de la Huracan s’achève bel et bien en 2024 comme confirmé par Lamborghini, nous aurons peut-être droit à une dernière version pour dire adieu au modèle et au V10. L’apothéose de la Huracan avant son dernier voyage. D’ailleurs, le nom STJ n’est pas sans rappeler les appellations STO et SVJ de Lamborghini. Peut-être une future Huracan Super Trofeo Jota, mêlant ce qui se fait de mieux sur la piste et sur la route ? Probablement ultra-limitée et puissante à souhait.

Un tout-terrain ultime

Scarbo Vintage SV Rover

Voici une auto qui ne peut que surprendre. Basée sur le look de l’ancienne génération du Defender de Land Rover. Ce tout-terrain extrême est équipé d’un V8 développant 1100 chevaux et un réservoir d’essence de 246 litres ! Avec ses pneus de 40 pouces, peu de choses l’arrêtent. L’auto possède une suspension particulièrement travaillée pour sa vocation (76 cm de débattement total), tandis que le client peut choisir entre des transmissions 2 ou 4 roues motrices. Son prix ? 1,4 millions d’euros. Mais attention, il n’y a que deux sièges à l’intérieur, tandis que l’espace de chargement est immense.

L’avenir de la Nissan GT-R

Vers la disparition ?

S’il y a bien une voiture dont l’avenir n’est pas clair, c’est la Nissan GT-R. Depuis de nombreuses années, le constructeur japonais multiplie les éditions spéciales de la GTR35 sans pour autant annoncer clairement une prochaine génération. L’auto n’est plus commercialisée en Europe, et pourrait disparaître définitivement en 2025 au profit d’une génération 100% électrique basée sur le concept HyperForce (dont nous vous avions déjà parlé). Toutefois, malgré une mise à jour en 2024, Nissan envisage une édition finale limitée à 1500 exemplaires (dont 300 badgés NISMO), et thermique.