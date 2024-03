Aston Martin Vantage 2024, L’amour au premier regard.

Dévoilée concomitamment à sa version course GT3 et la nouvelle Formule 1 de l’écurie, voici le restylage de la dernière génération de l’Aston Martin Vantage, cru 2024. Avec une vidéo promotionnelle mettant en scène Fernando Alsono, cette auto a été conçue pour offrir une expérience de conduite plaisante et authentique, sans sacrifier sa sportivité. Lancée en 2018, la nouvelle génération bénéficie donc d’une sacrée mise à jour comme nous le verrons. Son prix reste encore inconnu mais devrait allégrement dépasser les 170,000 euros. Les livraisons devraient débuter vers juin 2024.

Un simple coup d’œil suffit pour remarquer que cette Vantage est différente, plus large, avec une nouvelle face avant particulièrement agressive, intégrant une sublime calandre (vous voyez l’inspiration de la One-77 ? Sublime !) et de nouvelles optiques LED qui semblent inspirées de la DB12. L’arrière quant à lui, évolue peu. D’importantes modifications ont été faites sur le châssis, rendu plus rigide avec une meilleure faculté de torsion. L’auto possède des amortisseurs adaptatifs Bilstein et se voit chaussée de pneus Michelin Pilot Sport S5 (les freins en carbone-céramique sont proposés en option).

Dans l’habitacle, c’est le luxe Aston Martin inchangé repris de la DB12, mais davantage tiré vers la sportivité. Semblable à l’intérieur de cette dernière, nous retrouvons un écran tactile de 10 pouces sur la console centrale et de nombreuses aides à la conduite désormais offertes de série (maintien de voie, régulateur adaptatif etc...). L’auto possède de nombreux réglages de série qui améliorent l’expérience et l’engagement du conducteur.

Sous le capot, la nouvelle Vantage obtient un gros gain de puissance grâce au bloc V8 4,0 L d’origine allemande qui a été sacrément retravaillé pour désormais développer 656 chevaux pour un couple de 800 Nm (c’est tout de même +100 chevaux de plus par rapport à la précédente monture). Une prouesse rendue possible par les ingénieurs britanniques et allemands, qui ont modifié la taille des turbos, le refroidisseur d’huile ou encore le taux de compression. Une boîte automatique ZF à 8 rapports transmet la puissance aux roues arrière, tandis que l’auto nécessite 3,4 secondes pour abattre l’exercice du 0 à 100 km/h. Grâce à une répartition parfaite du poids 50/50 avant/arrière, l’auto se promet d’être particulièrement équilibrée !