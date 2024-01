Les news, Pagani fête ses 25 ans, Aston annule la Vanquish, Les Bugatti Vagues de Lumière !

La SF90 XX impressionne

Record du tour à Fiorano

Chaque nouvelle Ferrari est meilleure que la précédente, et la version extrême de la SF90 ne fait pas exception à la règle. Les nombreuses améliorations aérodynamiques mais aussi techniques (ABS EVO, etc...) sur la SF90 XX permettent à la supercar de devenir la plus rapide routière sur le circuit de test de Fiorano, en bouclant un tour en 1 minute et 17 secondes (à peine 1 seconde de plus qu’une FXX qui n’est pas homologuée route). Plutôt pas mal pour l’hybride de +1000 chevaux !

Pagani fête ses 25 ans

Les modèles iconiques à l’honneur

Le mythique constructeur italo-argentin fête ses 25 ans d’existence. Depuis la présentation de la légendaire Zonda en 1999, la marque a su se faire une place au sein de la Motor Valley italienne grâce à sa réputation de véritable artisan. Horacio Pagani et sa marque sont mis à l’honneur au musée de Turin jusqu’au 14 janvier, où sont exposées les trois modèles de la marque (Zonda, Huayra et Utopia) ainsi que de nombreuses photos explicatives et éléments mécaniques (dont les moteurs se terminant par le célèbre quadruple pot d’échappement). Si vous êtes dans les parages, un petit détour s’impose !

TOP GEAR : c’est la fin !

L’émission à l’arrêt

Triste nouvelle pour les fans de l’emblématique émission de la BBC, rendue célèbre par le trio Clarkson Hammond et May dès 2002 : la chaîne anglaise a décidé d’arrêter l’émission Top Gear. Néanmoins, toutes les autres activités liées (notamment les formats internationaux comme Top Gear France) ne seront pas impactés. Cette décision fait suite au grave accident du présentateur Freddie Flintoff sur la piste de Dunsfold, ayant fait l’objet d’une enquête indépendante ainsi que d’un accord financier entre l’animateur et la chaîne.

Relaxé en dépassant 250 km/h

La faute au radar

C’est une histoire cocasse que nous vous racontons là, et qui nous espérons ne fera pas d’émules ! Un automobiliste a été flashé à 275 km/h et encourait donc de très grosses sanctions. Si ce n’était pour la rigueur de son avocat, qui en analysant la notice d’utilisation du radar a remarqué que celui-ci ne pouvait pas mesurer les vitesses supérieures à 250 km/h ! La valeur retenue par le radar ne pouvait donc être opposable, car non prévue dans la notice. Un petit tour de passe-passe réglementaire, qui devrait pousser les forces de l’ordre à bien analyser leur matériel.

Toyota : 300 millions de véhicules

Bravo, simplement

Cela fait 88 ans que le constructeur Toyota a produit son premier véhicule, et il ne s’agissait pas d’une voiture mais d’une camionnette badgée Toyota ! Parallèlement à ses activités de tissage d’antan, la branche automobile s’est développée de plus en plus, jusqu’à ce jour. Et le constructeur japonais a parcouru du chemin avec plus de 300 millions de voitures vendues à travers le monde, avec un champion en tête : la Corolla. Cette dernière représente presque 1/6 ème de la production totale de la marque depuis 1935, permettant sans conteste à Toyota de faire partie des plus grands constructeurs mondiaux.

Aston annule la Vanquish

Il nous reste la Valhalla

Décidément, le constructeur anglais passe par tous les chemins. Après avoir annoncé sa participation au WEC, puis annulé, puis revenu dessus, nous ne savons plus sur quel pied danser. La dernière annulation chez Aston Martin concerne la Vanquish Vision, un concept sportif à moteur central arrière dont l’ambition était de rivaliser avec les 720s et autres F8 Tributo. Il n’y aura donc pas de Vanquish ni de nouvelle Lagonda, mais nous pourrons nous satisfaire du DBX et de la future Valhalla, qui a récemment été confirmée.

Les Bugatti Vagues de Lumière

Pour elle, pour lui

Parmi les clients de la marque française Bugatti, nous avons de véritables passionnés, comme ce couple d’américains ayant commandé deux Chiron Super Sport. Le premier modèle (L’Aura) reçu était réservé à la femme et s’inspirait de l’Or Blanc (motif “Vagues de Lumière”), tout en rouge et orange. Le mari a été tellement sous le charme qu’il a modifié sa propre Chiron Super Sport pour qu’elle reprenne le même motif, mais dans les tons bleus et noirs : ainsi est né la Bugatti “Coup de Foudre” ! Chaque auto a été entièrement réalisée à la main et a nécessité de nombreux mois de travail à Molsheim. Les deux projets sont désormais réunis !

Lia Block, la course dans le sang

Elle va rejoindre Williams

Chez les Block, la course est dans le sang. Lia Block, la fille de 17 ans du défunt pilote Ken Block, va intégrer Williams Racing dans sa division F1 Academy pour l’année 2024. Les sports mécaniques n’ont que peu de secrets pour la jeune américaine, qui a déjà pris part à de nombreuses courses de rallye. Lia Block va rejoindre l’écurie ART Grand Prix et contribuer à la représentation des femmes en sport automobile, avec notamment sa future collègue Bianca Bustamante.

La Rhino Racing RR01

À monter pour 30,000 euros

Une nouvelle auto sportive arrive sur le marché via la société lithuanienne Rhino Racing, avec un prix défiant toute concurrence. Pour à peine 30,000 euros TTC, vous recevez la monocoque en aluminium, l’arceau, la carrosserie, et toutes les pièces nécessaires. En revanche, vous devrez vous-même monter votre auto, et notamment lui choisir un moteur et une transmission parmi plusieurs pouvant être installés. Evidemment, le prix final ou encore les performances de la sportive lithuanienne ne peuvent pas être connues puisque uniques pour chaque projet !

Kubica rejoint AF Corse

Les hypercars à portée de main

L’ancien pilote de Formule 1 polonais, qui avait subi un grave accident, semble de retour aux affaires après avoir rejoint l’écurie AF Corse, une des plus performantes en sport automobile. En ce sens, Robert Kubica devrait être au volant d’une Ferrari 499P au sein de l’écurie italienne, après avoir couru en LMP2 lors des trois dernières saisons. Le WEC n’a que peu de secrets pour Kubica, puisqu’il a remporté l’European Le Mans Series en 2021 ou encore le titre P2 WEC avec WRT en 2023.