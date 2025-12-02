La marque allemande frappe fort au salon de Munich avec le restylage de la Porsche 911 Turbo S, un sobriquet qui, inutile de vous le rappeler, désigne désormais le haut-de-gamme de la grande famille 911. Chaque élément du véhicule a fait l’objet d’un véritable travail avec l’arrivée de l’architecture hybride, transfigurant la Turbo S en reine d’efficacité. L’auto est disponible à la commande à partir de 280,000 euros (rajoutez 15,000 euros pour la version cabriolet).

En Bref La nouvelle Porsche 911 Turbo S, restylée, adopte une architecture hybride pour plus d'efficacité. Puissance : 711 ch

Couple : 800 Nm

0-100 km/h : 2,5s

Prix : dès 280 000 €

La nouvelle Turbo S possède un dessin dans la digne lignée des modèles de la famille Turbo. On la reconnait à sa carrosserie légèrement plus large qu’une 911 Carrera et en y ajoutant tous les bénéfices d’une aérodynamique active : nouveau bouclier avant avec clapets intégrés et aileron arrière actif. Véritable pépite de technologie, la nouvelle 911 Turbo S intègre de série le contrôle électronique et hydraulique du châssis (Porsche Dynamic Chassis Control). L’auto possède un nouveau système de freinage novateur baptisé PCCB, dérivé du monde de la course automobile. Comble du gadget : la possibilité d’opter pour des balais d’essuie-glace en carbone (contre la modique somme de 1200 euros).

À l’intérieur, aucune grande surprise inattendue puisqu’il reprend toutes les nouveautés et agencements apportées par la 911 Carrera phase 2. L’habitacle reste sobrement confortable, avec cuir et surpiqûres et une finition de qualité. Aussi, on retrouve les 5 cadrans traditionnels (et virtuels) ainsi qu’un bouton Start & Stop en bas à gauche sur le volant. La 911 Turbo S gagne de nouveaux inserts décoratifs couleur “Turbonite”.

Sous le capot, le 6 cylindres boxer 3,6L T-hybrid embarque deux turbos à assistance électrique et développe 711 chevaux pour un couple de 800 Nm. Une boîte PDK à huit rapports transmet la puissance aux quatre roues. L’auto se pose comme la Turbo S de tous les superlatifs, avec comme point culminant ses 14 secondes de moins sur le chrono du Nurburgring par rapport à sa devancière. Tout bonnement impressionnante malgré un poids en légère augmentation (1725 kg soit +85 kg). En effet, le 0 à 100 km/h nécessite désormais seulement 2,5 secondes.