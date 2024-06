Comment choisir et financer votre véhicule neuf ?

L'achat d'un véhicule neuf pour faire des économies d’énergie ou mieux consommer nécessite une réflexion approfondie. Ensemble, découvrons les différentes options et les avantages liés à l'acquisition d'une auto neuve, afin de réaliser un choix éclairé sur le modèle de votre future berline, citadine ou SUV.

Choisir un nouveau véhicule adapté à ses besoins

Le choix du modèle

Opter pour un modèle compact, un break, un crossover dépend de vos besoins en termes de déplacements et de votre style de vie. Les citadines sont appréciées pour un usage urbain grâce à leur petite taille et leur maniabilité. Les berlines offrent un grand confort pour les longs trajets, tandis que les SUV sont des véhicules spacieux et polyvalents. Établir un budget initial à allouer à l’achat de votre automobile neuve constitue également un bon indicateur pour vous aiguiller dans votre choix.

Le choix du carburant

A l'heure où l'écologie est présente dans tous les esprits, choisir un véhicule plus respectueux de l’environnement est une préoccupation pour certains automobilistes. Les modèles hybrides d’occasion et neufs sont populaires, car ils offrent de la souplesse. Le moteur essence pour les longues distances est couplé à un moteur électrique pour les trajets courts. Les marques de voitures haut de gamme prennent elles aussi le virage d’un impact environnemental réduit pour proposer des modèles sport et luxe 100% électriques.

Financement et solutions de paiement véhicule neuf

La reprise de votre ancien véhicule

Si vous possédez déjà un véhicule, de nombreux concessionnaires et mandataires proposent des services de reprise. Cette solution permet de réduire le prix d'achat de votre nouvelle voiture en utilisant la valeur de reprise de votre ancien véhicule comme apport. Il est recommandé de faire évaluer votre voiture par plusieurs professionnels pour obtenir un comparatif des meilleures offres de reprise possibles.

LOA, le bon compromis

Le prix des véhicules neufs peut en freiner plus d’un, de ce fait, plusieurs options de financement s'offrent à vous : le prêt auto ou crédit auto, la location avec option d'achat (LOA) ou le leasing. La LOA permet de profiter d'un véhicule neuf sans avoir à l'acheter immédiatement. A l’instar du leasing, des loyers mensuels sont fixés pour la location du véhicule, mais une option d'achat en fin du contrat est possible. Grâce à un financement moindre, la LOA est une solution financière de plus en plus prisée.

Pourquoi faire le choix d'une voiture neuve ?

Sécurité et garanties

Acheter un véhicule neuf permet de bénéficier des dernières innovations technologiques et sécuritaires du constructeur automobile. De plus, vous pouvez personnaliser votre auto en choisissant parmi une large gamme d'options. Les véhicules neufs sont également couverts par une garantie constructeur afin de vous prémunir face à d'éventuels défauts de fabrication.

Réaliser des économies

Le choix de votre futur véhicule impact directement vos économies. En effet, les voitures neuves nécessitent généralement moins de réparations et d'entretien que les voitures d'occasion. En constante évolution technologique, le secteur automobile moderne conçoit des modèles plus durables. De plus, les véhicules neufs sont souvent plus économes en carburant, qu'il s'agisse de moteurs essence, hybrides ou électriques.

Service après-vente à disposition

Acheter neuf auprès d’un professionnel, c’est aussi se décharger des potentiels tracas qui subviennent après acquisition d’un nouveau véhicule, grâce au service après-vente. Les services après-vente incluent souvent l'entretien régulier, les réparations et les mises à jour logicielles, garantissant ainsi la longévité et la performance de votre véhicule neuf. Par ailleurs, opter pour un concessionnaire disposant d'un réseau de service étendu vous assure un accompagnement de qualité en cas de problème.

Où acheter son véhicule neuf ?

Concessions automobiles

Acheter un véhicule neuf auprès d'un concessionnaire auto présente donc plusieurs avantages. Vous profitez d'un service après-vente de qualité, de la garantie constructeur et de la possibilité de tester différents modèles avant de faire votre choix. Il est fortement recommandé de tester et comparer la conduite, la tenue de route de plusieurs auto, avant de passer à la décision d’achat. De plus, les concessions proposent souvent des offres spéciales et des remises sur certaines voitures pour réaliser de bonnes affaires.

Mandataires automobiles

Les mandataires automobiles représentent une alternative intéressante pour acheter un véhicule neuf. Ils proposent souvent des prix compétitifs vis-à-vis des concessionnaires en négociant des remises directement auprès des constructeurs. Capables de proposer une large gamme de véhicules, les mandataires peuvent également vous aider à trouver des modèles spécifiques, équipés d’options précises. Les démarches administratives sont simplifiées et les conditions de financement souvent avantageuses.



Acheter un véhicule neuf est un investissement qui offre de nombreux avantages : dernières technologies du marché, fiabilité et sécurité, économies sur les coûts d'entretien. Avant toute décision, évaluez vos besoins pour sélectionner le modèle approprié. Examinez les options de financement et les services des concessions ou mandataires auto. À l’aide de ces différents éléments, vous réaliserez un achat judicieux et profiterez pleinement de votre nouvelle voiture.

Vous êtes indécis et souhaitez consulter nos offres d’occasion ?

Découvrez aussi :