À trois mois de son ouverture, le Salon Automobile de Lyon, organisé par GL events, annonce déjà une édition historique avec 55 marques présentes, dont certaines pour la première fois. Cette performance remarquable, qui dépasse les 50 marques exposées sur l’édition 2023, témoigne de l’attractivité croissante du salon. Pour accompagner cette dynamique, l’édition 2025 innove avec la création d’un Espace Prestige qui rassemblera les modèles de luxe, hypercars et supercars, marquant une montée en puissance significative de l’événement.

Un hall des marques de Véhicules Neufs déjà complet, reflet du succès grandissant du salon

Le Salon Automobile de Lyon 2025 s’annonce à ce jour comme l’édition la plus riche de son histoire ! Portée par une mobilisation exceptionnelle des constructeurs et des distributeurs, l’identité unique du salon ne cesse de s’affirmer : celle d’une vitrine exhaustive doublée d’un événement festif célébrant la passion automobile.

De nombreuses avant-premières françaises et européennes sont également attendues et seront dévoilées à quelques jours du salon. Toutes les marques préparent d’ores et déjà leur programmation.

L’Espace Prestige : une nouvelle dimension pour le salon, démontrant sa montée en gamme

La création de l’Espace Prestige marque une avancée majeure et incarne l’innovation phare de cette édition 2025.

Un écrin dédié spécifiquement au luxe automobile : Les plus prestigieuses marques y présenteront leurs modèles les plus exclusifs, dans une surface dédiée de 5 000 m².

Des modèles d’exception : Hypercars et supercars, en présence de préparateurs, seront mis en scène dans cet environnement raffiné. Sont d’ores et déjà annoncées dans les hypercars : L’Aspark Owl et l’Aspark SP 600, la Ferrari SP3 Daytona Spider, la McLaren Senna, la Maserati GT2 Stradale, la Porsche 963 et d’autres modèles en cours de confirmation.

Un positionnement premium : Cette montée en gamme répond aux attentes d’une clientèle passionnée et exigeante mais aussi au besoin de rêve des jeunes générations.

