Top Marques Monaco, un des salons automobiles les plus prestigieux au monde, célébrera son 20ème anniversaire le mois prochain avec une édition exceptionnelle, offrant aux passionnés un cadeau unique : la présentation inédite de supercars jamais vus dans le monde.

Du 7 au 11 mai 2025 au Grimaldi Forum, cette édition rend hommage à l’univers de l’automobile, avec une sélection incroyable de supercars à la pointe de la technologie ainsi que des véhicules de collection, dont une magnifique Ferrari 250 Spyder California d’une valeur de 14 millions d’euros.

Mais ce n’est pas tout : le salon accueillera également le Big Boy de chez Brabus, un véritable appartement roulant de 12 m de long d’une valeur de 1,2 million d’euros, et un Junkers A50 Héritage – une réplique d’un avion des années 1920s. Tous deux seront disponibles à la vente, comme la plupart des véhicules présentés au salon. Le programme de cette 20ème édition festive a été révélé lors de la conférence de presse tenue aujourd’hui, le 2 avril, au Casino de Monte-Carlo.

« Cette année est très spéciale pour nous, » explique Emeric Garcia, directeur du salon, « car nous célébrons notre 20ème anniversaire – soit 20 ans de supercars au cœur de Monaco, 20 ans de premières mondiales avec plus de 110 lancements, 20 ans d’innovation et de nouvelles technologies, et 20 ans sous le haut patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco, que je tiens à remercier.

Top Marques est devenu un véritable tremplin pour les lancements, et cette année, nous aurons 13 nouveautés, dont 10 lancements mondiaux et 3 présentés à Monaco pour la première fois. Quel beau cadeau d’anniversaire ! »

Les lancements mondiaux

Parmi ces lancements, les visiteurs découvriront l’Aston Martin Vanquish Volante, le tout nouveau roadster de la marque iconique britannique, qui sera « le plus rapide et le plus puissant au monde ». En outre, des marques prestigieuses venues des quatre coins d’Europe, telles que Laffite Automobili (Italie), Rubau Cars (Espagne), Saoutchik (Pays-Bas), et Brabus (Allemagne), mais également Mansory, représenté par Stars Monte-Carlo et la société TOP CAR représentée par EliteWrap. Enfin, et non des moindres, Klassen dévoilera un van haut-de-gamme entièrement personnalisé, prisé des célébrités.

Parmi les supercars présentées pour la première fois à Monaco, BPM Exclusive exposera la Ferrari 12Cilindri Spider et la Rolls Royce BB Spectre, tandis que le Groupe Segond Automobiles dévoilera la Lamborghini Temerario. « Aucune présentation de supercars ne serait complète sans un clin d’œil à notre ambassadeur GMK », a déclaré M.Garcia. « GMK, présent depuis 2022, apportera cette année ses nouveaux véhicules dans une zone dédiée. Rendez-vous le dimanche 11 mai à 15h pour une séance de dédicace ! »

Des pépites dans le hall classic cars

Top Marques mettra également en valeur des véhicules classiques, avec des trésors de chez Boutsen Classic Cars, dont la Ferrari 250 Spyder California. Les passionnés de voitures vintages pourront découvrir Top Classics, dédié aux Mercedes et Ferrari, Fast N Classic avec ses américaines, ainsi que Kiaba Anton, DPM Motors, Garage Dayraut, Atunes Automobiles, RM Autosport et Fiat 500 Classics.

De plus, la Collection de voitures de S.A.S. le Prince de Monaco, en partenariat avec le Musée National de l’Automobile de Mulhouse, présentera des modèles historiques. Avec un focus sur Peugeot, ils exposeront trois modèles emblématiques, dont la Peugeot 2008 de Sébastien Loeb du Rallye Dakar 2016 et une Peugeot F1 co-pilotée par Martin Brundle, une première pour cette collection.

Des montres et bijoux de luxe

Mais Top Marques Monaco 2025 ne s’arrête pas aux véhicules : des montres et bijoux de luxe se donneront rendez-vous au salon avec des marques telles que Bemon, C.C. Watches, Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, Astrea, Infiniti Jewels, Sandra Bérété, et Terzihan.

Pour clore l’événement, une rétrospective retracera l’histoire de Top Marques, mettant en lumière ses moments clés. Elle présentera une œuvre monumentale de Stefano Cigana, intitulée Le Sillage du Temps.

La 20ème édition de Top Marques débutera avec un cocktail VIP en avant-première le 7 mai, au Grimaldi Forum, sponsorisé par zondacrypto.

« Je voudrais remercier tout particulièrement nos sponsors – zondacrypto, Dassault Aviation, Need for Touring, Deco Flamme, et A Roca – qui ont rendu possible la réalisation de cette édition exceptionnelle pour nos 20 ans, » a souligné M. Garcia.

Pour un programme du salon, ainsi que les informations sur tous les exposants, rendez-vous sur le site www.topmarquesmonaco.com. Billets pour cette édition anniversaire sont également disponibles sur le site, ainsi que le site www.grimaldiforum.com.