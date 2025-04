Beaune et le Prestige, une évidence…La capitale des vins de Bourgogne reçoit les passionnés dans cet écrin naturel. En seulement trois éditions, PRESTIGE AUTO BEAUNE s’est imposé comme LE rendez-vous international de l’automobile et de la moto d’exception, de la haute horlogerie et de l’art automobile.

Pour l’édition 2025, tout est mis en oeuvre pour surprendre à nouveau !

Entre les constructeurs les plus exceptionnels de la planète et la proximité de personnalités hors normes, le cocktail en préparation s’avère délicieux.

ALPINE CONSTRUCTEUR A L’HONNEUR

La marque française à l’actualité débordante sera Le Constructeur à l’Honneur pour cette édition 2025, qui marquera ses 70 ans d’existence ! Alpine présentera l’Alpine A390 β, showcar dévoilé au Mondial de l’Automobile préfigurant la silhouette d’un Sport Fastback conçu pour chaque style de vie. Cette expression nouvelle de l’expertise de la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé viendra agrandir cette année le « Dream Garage » 100 % électrique aux côtés de la citadine sportive A290, elle aussi exposée à Beaune.

L’Alpine Store de Dijon accompagnera les visiteurs dans leur découverte de la gamme et pour les essais extérieurs des modèles commercialisés.

L’écurie Alpine F1 Team ravira les nombreux fans de Formule 1 en exposant une monoplace de Grand Prix. Une formidable occasion de découvrir une F1 en grandeur nature !

BUGATTI, Une escale exceptionnelle à Beaune !

L’HYPERSPORTIVE PENSÉE POUR LE CIRCUIT !

Après avoir illuminé les événements les plus prestigieux au monde – de l’effervescent Goodwood Festival of Speed à la légendaire Monterey Car Week, en passant par le très chic Chantilly Arts & Elégance – la BUGATTI BOLIDE a choisi de faire une halte au PRESTIGE AUTO BEAUNE. Forte d’un héritage incomparable en sport automobile, la BOLIDE est la seule BUGATTI moderne réservée au circuit.

ASPARK SP600, l’HYPERCAR ELECTRIQUE LA PLUS RAPIDE AU MONDE !

Le PDG d’Aspark, Masanori Yoshida, avait une mission claire en faisant appel à M.A.T. (Manifattura Automobili Torino) pour le développement et la production de l’»Owl» : créer l’hypercar électrique à l’accélération la plus rapide au monde ! Résultat : un record fulgurant de moins de 2 secondes de 0 à 100 km/h ! Mais les défis ne s’arrêtent pas là : avec la SP600, Aspark détient le record de vitesse pour une hypercar électrique avec une pointe à 438 km/h ! Aux côtés de la SP600, M.A.T. présentera une autre de ses créations : la 273 – une réinterprétation moderne d’une icône du passé. Avec sa carrosserie en fibre de carbone teintée et son intérieur sur-mesure, la 273 incarne à la fois luxe et sportivité, où design et performance ne font qu’un.

GMK – L’INFLUENCEUR STAR PASSIONNÉ

2,45 Millions d’abonnés sur YouTube / 4,9 Millions sur Instagram

Phénomène des réseaux sociaux, GMK, de son vrai nom Georges Maroun Kikano, s’est imposé comme une des figures incontournables du monde de l’automobile d’exception. Depuis 2016, date du lancement de sa chaîne YouTube, il a su conquérir un public énorme, cumulant des millions de vues sur ses vidéos dédiées à sa passion pour les automobiles hors norme.

Son humour, son charisme, son style, ses anecdotes décalées, ses invités forment un cocktail qui amuse et impressionne les amateurs d’automobiles d’exception qui le lui rendent bien. C’est en véritable passionné collectionneur d’autos incroyables que GMK nous fera l’honneur de sa présence au PRESTIGE AUTO BEAUNE. Séduit par une connection naturelle avec Laurence et Serge Bierry, les organisateurs, GMK accepte pour la 1ère fois d’être présent hors de Monaco sur un espace dédié pour présenter autos et motos de son univers et pour échanger avec le public le dimanche 18 mai.