Cette année encore, Époqu’Auto promet de faire vibrer tous les visiteurs en présentant des véhicules qui ont marqué l’incroyable saga de l’automobile.

TL;DR Époqu'Auto 2025 (7-9 Nov, Lyon Eurexpo) : 11 plateaux thématiques, supercars, véhicules historiques (pompiers, marques lyonnaises disparues, Berliet), utilitaires militaires, compétition (Peugeot 205 Turbo 16, Ligier), Citroën DS (70 ans), Opel, clubs. Nouveauté : nocturne vendredi, pass 2 jours.

Ventes aux enchères : motos (vendredi), Youngtimers (samedi), voitures (dimanche).

Déployée sur 88 000 m² dans les halls de Lyon Eurexpo, du 7 au 9 novembre prochains, la 46e édition d’Époqu’Auto proposera 11 plateaux d’exposition thématiques, dont un véhicule emblématique sera dévoilé pour chacun d’entre eux sur la place des Lumières. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus.

La billetterie en ligne est ouverte depuis le 1er juillet, avec la possibilité inédite d’opter pour un pass 2 jours. Et pour prolonger l’expérience, le salon proposera pour la première fois une nocturne le vendredi, offrant aux visiteurs une immersion encore plus festive et conviviale jusque tard dans la soirée. Autres nouveautés, le calendrier des ventes aux enchères évolue : les motos seront mises en vente le vendredi à 18h, suivies des Youngtimers le samedi à 14h, puis des voitures de collection le dimanche à 14h, comme le veut la tradition.

DES SUPERCARS PRESTIGIEUSES POUR SUBLIMER LE PLATEAU YOUNGTIMERS

Devenu une référence, l’espace consacré aux Youngtimers sera cette année celui de tous les superlatifs. Super puissantes, super rares, super chères, les Supercars que les organisateurs d’Époqu’Auto ont décidé de placer sous le feu des projecteurs cumulent les performances. Un plateau qui repousse les limites du rêve automobile. Une sélection exceptionnelle de Supercars réunies autour de trois maîtres mots : puissance, exclusivité et prestige.

DES VÉHICULES QUI ONT ÉCRIT L’HISTOIRE

LES VÉHICULES D’INCENDIE ET DE SECOURS DU MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS DE LYON

À travers une vingtaine de véhicules, le Musée des Sapeurs-Pompiers de Lyon rend hommage à l’ingéniosité des constructeurs de matériel d’incendie. Une mise en lumière de leur capacité à transformer des véhicules de série en véritables engins de sauvetage, adaptées à toutes les situations, même dans les rues escarpées du quartier emblématique de la Croix-Rousse. Une plongée dans un pan méconnu de l’histoire automobile, au croisement de l’innovation technique et de l’engagement de nos sapeurs-pompiers.

MARQUES LYONNAISES DISPARUES : UN ÉCLAIRAGE PATRIMONIAL RARE

Elles aussi emblématiques de l’âge d’or de l’industrie automobile lyonnaises, une douzaine de marques, toutes disparues, apporteront un éclat local à cette présentation de véhicules historiques. Une redécouverte précieuse du savoir-faire lyonnais au début du XXe siècle.

INNOVATION D’ANTAN AVEC LA FONDATION BERLIET

Partenaire fidèle d’Époqu’Auto, la Fondation Berliet présentera cette année une rétrospective inédite consacrée aux véhicules propulsés par des énergies alternatives : électricité, vapeur, gazogène. Une exposition qui montre combien l’innovation énergétique ne date pas d’hier.

UTILITAIRES MILITAIRES

Le plateau des Utilitaires, chaque année plus surprenant grâce au club PTRA, sera cette fois consacré aux véhicules qui ont sillonné les routes de l’Hexagone à la libération, mais aussi pendant la deuxième guerre mondiale.

LA COMPÉTITION SOUS TOUTES SES FORMES

PEUGEOT 205 TURBO 16 : L’ICÔNE DES ANNÉES 80

Les amoureux de sport automobile pourront poursuivre leur parcours dans les halls d’Eurexpo en allant se souvenir des multiples victoires remportées durant plusieurs années par la Peugeot 205 Turbo 16.

Véritable «Reine des Rallyes», la petite bombe marquée de la griffe du lion s’est illustrée sur tous les terrains. Une capacité d’adaptation que le musée de l’Aventure Peugeot Citroën DS résumera à travers cinq véhicules d’usine qui ont roulé en compétition.

Une plongée dans l’âge d’or de la compétition tricolore, où la performance s’écrivait dans la poussière et le mythe.

LIGIER : 55 ANS DE COURSE AUTOMOBILE

De constructeur artisanal à acteur majeur de la scène internationale, Ligier s’est imposé comme une figure incontournable du sport automobile français. Fondée en 1970 par Guy Ligier, l’écurie a disputé 326 Grands Prix de Formule 1 entre 1976 et 1996, remportant 9 victoires et montant 50 fois sur le podium. Depuis 2013, c’est Jacques Nicolet, à la tête de Ligier Automotive, qui poursuit avec talent l’aventure en endurance.

Au salon Époqu’Auto, plusieurs modèles emblématiques seront exposés, dont certains rarement visibles du grand public, pour un hommage vibrant à une marque qui continue de faire vibrer les paddocks.

Outre la présence de Jacques Nicolet et de l’équipe Ligier Automotive, plusieurs figures clés de l’épopée Ligier viendront partager leurs souvenirs et faire vivre l’héritage d’une marque française qui a marqué l’histoire des circuits.

AUTODIVA – BBM, UN GÉNIE FRANÇAIS OUBLIÉ

Incontournable lorsque l’on parle de sport auto sur Époqu’Auto, Gérard Gamand et son exposition Autodiva sera bien évidemment présent lui aussi, pour raconter l’histoire de BBM, «un génie français des années 70».

CITROËN DS ET OPEL : DEUX LÉGENDES POPULAIRES SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

Aux côtés des véhicules historiques et des supercars, les voitures populaires occupent une place à part dans l’ADN d’Époqu’Auto.

Pour cette 46e édition, deux constructeurs emblématiques – l’un français, l’autre allemand – seront mis à l’honneur à travers deux expositions complémentaires : La Citroën DS, qui fête ses 70 ans, et Opel, forte d’un héritage de plus de 150 ans.

LA CITROËN DS FÊTE SES 70 ANS EN COULEURS

Pour célébrer les 70 ans de cette icône française, Époqu’Auto a choisi une approche originale : un hommage aux modèles de série — loin des versions d’apparat — mais présentés dans des teintes aussi rares qu’audacieuses comme un jaune jonquille ou un vert printemps.

OPEL : UN SIÈCLE ET DEMI D’HISTOIRE EN QUINZE MODÈLES

Fondé dans la deuxième moitié du 19e siècle, Opel incarne une autre tradition de la voiture populaire européenne : fiable, accessible, mais aussi performante. Véritable monument de l’histoire automobile allemande, aujourd’hui filiale de Stellantis, la marque s’est illustrée aussi bien en compétition que sur les routes.

CLUBS DE MARQUE : LA PASSION TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS

Incontournables à Époqu’Auto, les clubs seront une nouvelle fois massivement présents dans les halls d’Eurexpo. Plus de 200 fidèles au rendez-vous, de L’Aventure Peugeot Citroën DS à The Originals Renault – La Collection, en passant par tous les passionnés qui font vivre la légende de l’automobile, qu’elle soit hexagonale, italienne, anglaise…

Cette année, 18 nouveaux clubs rejoignent l’événement, témoignant de la vitalité et du renouvellement de la communauté. Parmi eux : Alpine Rhône-Alpes, Ford Cosworth, 205 Totale Aventure, ou encore Mustang Passion France. Un témoignage de la passion collective qui fait battre le coeur d’Époqu’Auto.