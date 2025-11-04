Plus qu’un salon dédié aux automobiles anciennes, Époqu’Auto est le rendezvous de tous les possibles. Le Club des 3A le prouvera une fois encore en 2025 avec un plateau inédit consacré aux Supercars.

En Bref Époqu’Auto 2025: plateau Supercars inédit. 14 modèles exceptionnels exposés.

Collaborations: Club des 3A, Coligny Car Museum.

Modèles annoncés: Bugatti EB110, Venturi 400 Trophy, Maserati MC12, Gumpert Apollo.

« Un tel rassemblement ne s’était jamais vu auparavant, ni à Époqu’Auto, ni dans d’autres salons » soulignent les organisateurs. Véritables voitures de tous les superlatifs, les Supercars se distinguent par leur puissance hors norme, leur rareté – produites en très petites séries – et leur prestige qui en fait des icônes inaccessibles pour la plupart des passionnés.

Pour donner vie à ce plateau, le Club des 3A s’est associé au Coligny Car Museum, musée unique qui ne réunit que des modèles d’exception. Grâce à ce partenariat et à la participation de propriétaires de Supercars, 14 voitures seront dévoilées.

11 prendront place sur le plateau principal, à côté duquel 2 autres seront exposées sur le stand du magazine Youngtimers et de la plateforme les Collectionneurs.co, tandis qu’un modèle emblématique – gardé secret jusqu’à l’automne – sera exposé Place des Lumières.

QUELQUES MODÈLES PHARES DÉJÀ ANNONCÉS

• BUGATTI EB110 (1995)

LE RENOUVEAU D’UNE LÉGENDE

• VENTURI 400 TROPHY (1992)

L’ESPRIT FRANÇAIS DE LA COMPÉTITION

• MASERATI MC12 (2005)

L’EXCLUSIVITÉ ABSOLUE

• GUMPERT APOLLO (2008)

L’ULTRA SPORTIVE