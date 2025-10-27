La sixième génération de la mythique Renault Clio a été dévoilée au Salon Automobile IAA de Munich, en bousculant les codes établis. La Clio 6 est une voiture de rupture qui témoigne d’une véritable prise de risque. Les prix sont pour l’heure inconnus, mais nous connaissons déjà les trois niveaux de finition, et notamment l’Esprit Alpine (haut-de-gamme). Un modèle qui saura de toute évidence perpétuer le mythe de la citadine qui dure depuis 35 ans.

Comme d’habitude avec chaque génération, les proportions de la Clio 6 sont en légère augmentation. Elaborée à partir de la plateforme CMF-B, la face avant se veut radicale avec un capot marqué, avec une calandre proéminente parée de losanges, et des optiques en forme de C de part et d’autre du bouclier avant. C comme Clio ! La partie arrière étonne également : les feux sont en deux partie, dont l’un deux est intégré au hayon. Un regard qui pourrait presque évoquer le concurrent Peugeot (sacrilège) !

Dans l’habitacle, Renault fait le parti d’un design classique et soigné. Malgré l’utilisation de plastique ici et là, indissociable de ce genre de modèle, cette Clio 6 semble réellement réussie et confortable. L’instrumentation digitale s’allie d’un double écran 10 pouces tactile. La Clio 6 embarque 391 litres de volume de chargement (309 sur l’hybride), ce qui est correct et en adéquation avec la précédente génération. Avec la finition haut-de-gamme “Esprit Alpine” (ici illustrée), vous aurez droit à des inserts en alcantara ou encore un pédalier en aluminium. Les équipements et aides à la conduite seront nombreux (jusqu’à 29). Renault revendique une autonomie allant jusqu’à 1000 km !

Côté moteur, la version la plus puissante (Renault Clio e-Tech), elle possède un bloc 4 cylindres 1,8 L associé à deux moteurs électriques, poussant la puissance totale à 160 chevaux. Avec un 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, la sportivité n’est pas forcément son point fort. En d’autres termes, le temps d’une Clio sportive semble révolu... Mais le rêve n’est jamais trop loin.