Ces dernières années passées n’ont pas été les plus prolifiques pour le constructeur italien au trident, avec des ventes en baisse et un attrait mondial décroissant. Toutefois, le joyau de Stellantis ne compte pas baisser les bras si vite et espère bien redorer son blason avec la Maserati MCPura (disponible en version découvrable Cielo). Une sorte de rebranding de la MC20, sans toutefois proposer de version 100% électrique. Son tarif sur le marché français reste inconnu à l’heure où nous écrivons ces lignes.

TL;DR Maserati lance la MCPura, une évolution de la MC20 pour relancer la marque. Design retravaillé, intérieur en Alcantara, V6 Nettuno 630ch. Performances inchangées, prix inconnu.

En matière de design pur, la MCPura est à la MC20 ce que l’Amalfi est à la Roma : une légère évolution. Pourtant, l’aérodynamisme du véhicule a été développé conjointement avec Dallara, ce qui n’est pas rien. En effet quelques détails évoluent ici et là, comme un nouveau fond caréné ou la nouvelle face avant inspirée de la GT2 Stradale et accentuant son nez de requin inspiré des monoplaces historiques de la marque. À l’arrière, il y a de nouveaux générateurs de vortex maximisant l’appui tandis que la McPura possède une toute nouvelle partie inférieure disponible en plusieurs finitions. Le modèle offre même un nouvel aileron (optionnel) pour un look plus agressif.

Dans l’habitacle, le cuir est remplacé de série par l’alcantara, probablement pour davantage de sportivité affirmée (sur les panneaux de porte, le volant, les sièges...). Les portes papillon restent de la partie et perpétuent cette sportivité tout en renforçant l’accessibilité. Aussi, le volant évolue subtilement. En revanche, aucun changement concernant l’instrumentation numérique. La version coupé (McPura Cielo) garde son toit en verre électro-chromique capable de s’actionner en 12 secondes.

Sous le capot, on retrouve le V6 biturbo Nettuno 100% thermique placé en position centrale arrière et développant 630 chevaux pout un couple maximal de 730 Nm. La puissance est transmise aux seules roues arrière, et les performances n’évoluent pas. Ainsi construite est-ce que cette MCPura réussira à relancer la marque avec son slogan évocateur “E = MC Pura” ? Rien n’est moins sûr.