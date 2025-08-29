Soyons honnêtes : ce ne serait pas de la diffamation que de dire que la toute dernière Ferrari Amalfi, présentée comme un nouveau modèle, est une version évoluée de la Ferrari Roma. Malgré son nouveau nom emprunté à la géographie côtière italienne, la dernière-née de Maranello est un coupé 2+ qui nous a étonné par le manque d’évolutions de design. En revanche, côté technique et dans l’habitacle, tout prend sens. L’Amalfi est disponible à partir de 240,000 euros (soit tout de même 30k de plus qu’une Roma).

La Ferrari Roma de 2019 était particulièrement réussie d’un point de vue esthétique. La nouvelle Ferrari Amalfi vient retoquer ce design, l’améliorant ici et là, pour sublimer l’élégance du coup de crayon et rajouter de belles couleurs au catalogue (comme le Verde Costiera de présentation). La très jolie calandre de la Roma disparaît au profit d’une face avant lisse et nette, avec des optiques encore plus fines reliées par un bandeau noir de toute beauté. Les flancs sont davantage creusés, tandis que la partie arrière l’est justement moins et intègre un fin aileron arrière aérodynamique.

La véritable évolution se trouve dans l’habitacle, avec le grand retour aux boutons physiques et à un combiné d’instrumentation horizontal inspiré de la 12cilindri. Le manettino reste de la partie tandis que le bouton rouge de démarrage refait son apparition. Qui dit Ferrari dit également confort, avec plusieurs types de sièges et d’options possibles, tous proposant des matériaux et une qualité d’assemblage dignes de la marque au cheval cabré. Les sièges arrière sont anecdotiques (d’où la qualification de coupé 2+). Avec un poids contenu à 1470 kg (2 kg de moins que sur la Roma), Ferrari montre qu’ils savent être économes sur les kilos.

Sous le capot, on retrouve un V8 que l’on connaît bien depuis 2013. Néanmoins, les ingénieurs italiens ont encore réussi à le sublimer et à l’alléger portant la puissance à 640 chevaux pour un couple maximal de 760 Nm (à 3000 tr/min). Les performances sont également en hausse : 3,3 secondes pour le 0 à 100 km/h, mais c’est sur le 0 à 200 km/h que tout prend son sens : 9 secondes (soit 0,3s de moins qu’avec une Roma).