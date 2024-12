Les news... La nouvelle 911 T, Alpine se lie avec Mercedes, Ecclestone vend sa collection.

La nouvelle 911 T

Exclusivement manuelle

La dernière-née de la grande famille 911 vient d’être dévoilée dans sa version restylée de mi- carrière. Et bonne nouvelle pour les puristes, désormais l’auto n’existe que dans une version avec une nouvelle boîte manuelle à six rapports (contre 7 sur la Phase 1) ! Son prix démarre à 145,000 euros en France. En se délestant de la boîte PDK, l’auto peut réellement se vanter d’être une des 911 les plus légères avec 1478 kg sur la balance. L’auto possède de meilleurs équipements que la 911 Carrera qu’elle surclasse, malgré une motorisation identique.

Alpine se lie avec Mercedes

Dans le cadre de la Formule 1

C’est une triste nouvelle pour le rayonnement du sport automobile français puisque Alpine ne va bientôt plus faire partie des écuries motoristes. Renault a choisi d’arrêter son activité développement moteur et d’annoncer dans la foulée son partenariat avec Mercedes dès 2026, année où la réglementation moteur changera dans la discipline reine du sport auto. Les groupes motopropulseurs et les boîtes de vitesses seront désormais fournies à BWT Alpine Formule 1 par Mercedes-Benz, de 2026 à 2030.

Une 300SL inédite

Son prix ? 8,6 millions €

Nous savons tous que certains véhicules de collection peuvent atteindre des sommes astronomiques. Mais peu de gens se doutaient que cette Mercedes 300SL Gullwing dans un état délabré atteindrait les 8,6 millions d’euros lors de la vente aux enchères de RM Sotheby’s. Alors certes, seuls 29 exemplaires de ce véhicule avec une carrosserie en aluminium existent, mais l’auto a été accidentée et laissée à l’abandon au point de devenir une véritable épave. Preuve que certains véhicules possèdent une véritable aura surpassant toutes les imperfections.

Cet incroyable concept Mazda

Il verra le jour

De façon générale, les concept cars ont la fâcheuse tendance de nous surprendre avec leur design ambitieux et sans limites, et rarement voir le jour. En revanche, il faut célébrer lorsqu’un prototype aussi sublime que la Mazda Iconic SP est confirmée. Lancé en 2023, ce concept de coupé sportif va bel et bien servir de de base pour un modèle de production. Nous pouvons donc nous attendre dans un futur proche à voir un coupé sportif badgé Mazda, particulièrement réussi. Peut-être la future RX-8 ou MX5 ? Les paris sont ouverts.

Mustang GTD sur le Ring

L’américaine la plus rapide

L’enfer vert est l’endroit idéal pour démontrer votre suprématie et les performances de votre véhicule, et Ford l’a bien compris. En s’attaquant aux 20 km de la Nordschleife avec sa dernière Mustang GTD, la marque à l’ovale peut désormais affirmer posséder la voiture de série américaine la plus rapide, qui vient se frotter aux chronos des Lamborghini SVJ et autres Porsche 918 spyder, ce qui n’est pas rien ! Elle devient également la première américaine à passer sous la barre des 7 minutes (6min57sec).

Ecclestone vend sa collection

Des F1 légendaires

Du haut de ses 94 ans, Bernie Ecclestone est un vieux briscard de la Formule 1. L’heure est venue pour l’anglais de se séparer de son immense collection de 69 monoplaces, dont certaines très convoitées. Que ce soit la Brabham BT46B de Gordon Murray (avec une course à son actif), la première Ferrari 312F1, des modèles pilotés par Sir Stirling Moss ou encore des Ferrari de Niki Lauda ou Michael Schumacher. Une chose est sûre : les collectionneurs trouveront leur bonheur dans cette collection restée privée et cachée des yeux du public pendant plus de 50 ans.

Genesis s’engage en endurance

Avec sa propre hypercar

Peu connue en Europe, Genesis ambitionne un rayonnement mondial, qui passera notamment par le sport automobile et la création de l’équipe Genesis Magma Racing (GMR). En effet, la marque de luxe de Hyundai vient d’annoncer sa participation au WEC en dévoilant son prototype GMR-001. Avec un châssis développé par Oreca, l’auto répond aux normes de l’ACO mais également de l’IMSA. Les proto LMDh comme la GMR-001 affronteront les LMH de type Ferrari 499P et autres Toyota, qui auront donc une nouvelle adversaire sur l’asphalte.

Bottas teste la 33 Stradale

La finalisation est proche

La future supercar d’Alfa Romeo est entrée dans la phase finale de développement, avec des tests de mise au point sur de nombreux circuits. Qui d’autre que Valtteri Bottas, pilote de Formule 1 d’Alfa Romeo, pour mener à bien ces derniers réglages ? Tous les paramètres du véhicules ont été mis à l’épreuve (direction, freins, suspensions, châssis etc...), sous la surveillance de l’équipe technique afin d’offrir l’expérience de conduite la plus gratifiante possible. D’ailleurs, le finlandais a lui aussi commandé une 33 Stradale.

McLaren champion en F1

La consécration tant attendue

Voilà près de 30 ans que l’écurie de Formule 1 anglaise attendait ce grand retour au sommet de la discipline reine. McLaren a remporté le championnat des constructeurs 2024 lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi, grâce à la victoire de son pilote Lando Norris. Motorisée par Mercedes, la McLaren a été une monoplace fiable et efficace pendant toute la saison. Une double consécration qui met fin à l’hégémonie de Red Bull et Mercedes. Cette réussite est due au travail acharné de toute l’équipe McLaren, qui s’est d’ores et déjà mis sur le pied de guerre pour attaquer la prochaine saison.

La commercialisation pour Glickenhaus

Les SCG enfin sur route

Le fantasque américain, qui a lancé son projet de marque automobile il y a de nombreuses années à Genève, va enfin rentrer dans la phase de commercialisation en 2025. La supercar baptisée 004S possède une boîte manuelle à six rapports donnant vie à un V8 de 650 chevaux, de nombreux équipements favorisant le confort des équipements (comme la climatisation) ainsi qu’une position de conduite centrale (comme une McLaren F1). Une version adaptée au circuit verra également le jour : la 004CS, avec de nombreux réglages axés performance.