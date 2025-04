La tradition du badge Cross Country ne date pas d’hier chez le constructeur suédois puisqu’elle a débuté dans les années 90. Et chez Volvo, on aime perpétuer les traditions malgré le bouleversement énergétique. Ainsi, la gamme du SUV compact suédois s’agrandit avec l’arrivée d’une version Cross Country, dont le prix débute à 55,900 euros, ce qui en fait tout de même le modèle le plus cher de la gamme EX30. Pour le plus grand bonheur des baroudeurs du grand nord.

Le stylage de notre SUV EX30 évolue forcément : il se voit paré d’ailes élargies et d’un bouclier avant à bandeau noir (que l’on retrouve également sur le hayon à l’arrière, comme dans un miroir), offrant une apparence solide. Mais nous le reconnaîtront surtout au pack Cross Country Aventure (optionnel et facturé à +4000 euros) qui lui rajoute une sublime galerie de toit et des pare-boues lui conférant une personnalité extrême. Le secret de la beauté de cette Volvo EX30 Cross Country est de savoir offrir tous les avantages du SUV aux clients férus d’étendues sauvages (avec une garde au sol rehaussée de 19 mm).

Une fois à l’intérieur, en plus de la position de conduire surélevée Volvo vous offre la finition Ultra de série et tous ses équipements, qui incluent notamment la vision 360 degrés, le volant et les sièges avant chauffants ou encore le hayon électrique. Le constructeur suédois annonce une autonomie de 427 km (cycle mixte) en utilisant une batterie de 64 kWh, soit légèrement moins que la version standard de notre SUV compact.

Sous le capot, on retrouve deux moteurs (un sur chaque essieu) développant une puissance cumulée de 428 chevaux et offrant par la même occasion quatre roues motrices. La recharge quant à elle se fait en 26 minutes (de 10 à 80%).