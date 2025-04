La marque anglaise vient de lever le voile sur son modèle Black Badge sur base de Rolls-Royce Spectre. Les modèles Black Badge sont des versions plus sportives et raffinées. Accessoirement, il s’agit de la Rolls-Royce la plus puissante de l’histoire de la marque à ce jour, et elle est électrique ! Son prix n’a pas encore été dévoilé, mais elle sera probablement plus onéreuse que les 300,000 euros nécessaires à une Spectre “standard”.

D’un point de vue du design, très peu de choses changent par rapport à une Rolls-Royce Spectre standard : l’auto conserve le châssis de la BMW i7 et sa silhouette de grand coupé 2+2 avec un look particulièrement élégant. La classe à l’anglaise, avec de nouveaux niveaux de personnalisation qui font leur apparition (rétroéclairages de multiples couleurs, par exemple). Cette version Black Badge se présente sous une nouvelle teinte baptisée Vapour Violet, un violet profond tirant vers le noir qui s’inspirerait des néons des années 80 et 90. L’auto est chaussée de pneus antibruit.

Dans l’habitacle, le luxe Rolls-Royce n’est plus à démontrer ni à prouver : vous êtes face à ce qui se fait de mieux, point barre. La Rolls la plus puissante de l’histoire ne pouvait toutefois pas se passer d’un nouveau mode de conduite, baptisé “Spirited Drive” et qui fait office de Launch Control / départ arrêté, ainsi que du mode “Infinity” qui débloque 75 chevaux pendant un court laps de temps. Les ingénieurs anglais ont installé des amortisseurs encore plus performants, afin de contrecarrer les effets des accélérations et freinages. Sans posséder une architecture 800V, l’auto possède une batterie de 102 kWh avec une charge rapide limitée à 195 kW.

Côté mécanique, nous sommes bien évidemment face à un véhicule électrique qui abrite un groupe motopropulseur électrique à deux moteurs, développant une puissance cumulée de 669 chevaux (585 chevaux pour la version standard) pour un couple de 1075 Nm. Impressionnant. Quand bien même il ne s’agisse pas de sa philosophie, les performances sont au rendez-vous malgré les 3 tonnes : 4,5 secondes pour le 0 à 100 km/h (voire 4,1 secondes si vous utilisez le mode de conduite “Spirited Drive” qui augmente fortement le couple).